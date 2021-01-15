Đời sống ngày càng phát triển, sức khỏe càng trở thành mối quan tâm hàng đầu của con người. Lối sinh hoạt thường ngồi nhiều, làm việc văn phòng, ít vận động là một trong những nguyên nhân gây ra những chứng đau ở cột sống cổ, cột sống thắt lưng, và từ đó có thể phát sinh thêm nhiều chứng bệnh liên quan đến các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Liệu pháp nắn chỉnh cột sốt ra đời trong nỗ lực phòng và điều trị bệnh không dùng thuốc. Trong đó, việc nắn chỉnh các đốt sống giúp cơ thể được cân bằng, các cơ quan được phục hồi là nguyên lý chữa bệnh chính của liệu pháp này.

Cột sống con người kéo dài từ hộp sọ đến xương chậu đóng vai trò là trục chính của cơ thể đổng thời bảo vệ các dây thần kinh tủy. Chính vì vậy đây được coi là cơ quan sinh mệnh thứ hai của con người. Nhờ chứa dây thần kinh tủy nên cột sống liên kết tới tất cả các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể. Cũng vì thế, rất nhiều căn bệnh xuất hiện khi cột sống gặp vấn đề.

Khi cột sốt bị cong vẹo hoặc bị di lệch sẽ khiến cho các dây thần kinh tủy sống bị chèn ép, kích thích, gây nên những vận động bất thường ở các cơ quan. Chính những vận động bất thường này sẽ tác động không tốt đến các cơ quan nội tạng, dẫn đến suy giảm, rối loạn chức năng. Kết quả là hình thành và xuất hiện nhiều triệu chứng liên quan đến bệnh tật như ù tai, mất ngủ, chóng mặt, tiểu đường, cao huyết áp… Vì thế, việc bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho cột sống chính là giải pháp bảo vệ sức khỏe một cách toàn diện.

Cột sống khỏe là giải pháp phục hồi sức khỏe một cách toàn diện

Liệu pháp xoa bóp cột sống giúp tái lập sự cân bằng cho cơ thể, kích thích khả năng tự chữa bệnh bằng việc tác động và cải thiện tất cả các cơ quan bên trong cơ thể, nâng dần thể trạng người bệnh.

Giải pháp công nghệ tiên tiến giúp cột sống khỏe, cơ thể phục hồi

Máy điều trị nhiệt cột sống Ceragem Master V3 của Hàn Quốc ra đời là công cụ đắc lực giúp bảo vệ toàn diện sức khoẻ con người. Ceragem Master V3 với nền tảng kỹ thuật công nghệ tiên tiến về phân tích cột sống, đã tích hợp 5 nguyên lý quan trọng trong y học cổ truyền vào trong sản phẩm gồm: tác động cột sống, ấn huyệt, nhiệt cứu, tia hồng ngoại xa, massage xoa bóp. Nhờ tích hợp các nguyên lý điều trị này nên sản phẩm giúp cân bằng âm dương, khơi thông khí huyết, giúp hệ thần kinh cột sống được phục hồi. Khi đó, các cơ quan trong cơ thể sẽ được tái lập sự cân bằng và giúp cơ thể tự chữa lành nhiều chứng bệnh.

Máy điều trị nhiệt cột sống Ceragem Master V3 thiết kế phù hợp với người trưởng thành. Từ người muốn cải thiện sức khỏe, phòng ngừa bệnh tật đến những người đang mắc các bệnh liên quan đến xương khớp, tiểu đường, mất ngủ, suy gan thận, đau dạ dày…

Ceragem Master V3 hoạt động dựa trên các nguyên lý y học cổ truyền với tác động 5 trong 1

Ceragem Master V3 với công nghệ tiên tiến có khả năng phân tích chính xác chiều dài cột sống và độ cong cột sống của người dùng, giúp đưa ra vị trí ấn huyệt chính xác. Sản phẩm còn có 12 chương trình trị liệu nâng cao cùng với 6 mức cường độ nhằm phù hợp với từng nhóm nhu cầu của người sử dụng. Thiết kế sản phẩm theo dạng trượt phù hợp với không gian nhỏ hẹp, tiện lợi với những gia đình ở các thành phố lớn.

Máy có khả năng phân tích chính xác chiều dài cột sống của người dùng cho ra chương trình phù hợp

Sản phẩm Ceragem Master V3 được sản xuất bởi tập đoàn Ceragem. Đây là tập đoàn được thành lập từ năm 1998 tại Hàn Quốc, hiện đã phát triển ra toàn cầu với hơn 3000 chi nhánh tại 74 quốc gia. Tập đoàn Ceragem đã nghiên cứu phát minh dòng máy điều trị nhiệt cột sống đầu tiên trên thế giới, và liên tục nghiên cứu phát triển các tính năng mới cho sản phẩm từ những năm 1999 đến nay để tích hợp vào trong sản phẩm ưu việt Master V3.

Liệu pháp xoa bóp cột sống giúp tái lập sự cân bằng, kích thích khả năng tự chữa bệnh của cơ thể

Với Ceragem Master V3, người dùng được đảm bảo một sức khỏe toàn diện, từ đó hạn chế sử dụng thuốc. Đây là sản phẩm được kiểm nghiệm và cấp chứng nhận an toàn về sức khỏe bởi các tổ chức hàng đầu thế giới như FDA (U.S.), CE, UL… Chính vì vậy, sản phẩm không gây ra bất cứ tác dụng phụ nào. Máy điều trị nhiệt cột sống Ceragem Master V3 giúp người dùng cảm nhận sức khoẻ phục hồi ngay sau 2 đến 4 tuần sử dụng liên tục.

Công ty TNHH Vina Healthcare với tầm nhìn vì cộng đồng khoẻ mạnh và thịnh vượng, thực thi sứ mệnh mang đến những sản phẩm dịch vụ chất lượng cao trong lĩnh vực y học thay thế. Vina Healthcare hiện đang là nhà phân phối chính thức sản phẩm máy điều trị nhiệt cột sống Ceragem Master V3. Khách hàng quan tâm về sản phẩm có thể đến văn phòng công ty để trải nghiệm trực tiếp miễn phí, hoặc thuê về nhà sử dụng với một mức phí phù hợp.

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