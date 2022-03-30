Có thể bạn chưa biết 5 sự thật về trứng. Lòng đỏ không tốt như bạn tưởng

Câu trả lời là KHÔNG. Nếu bạn rửa trứng trong nước, các chất bẩn sẽ ngấm vào bên trong và trứng có thể bị hỏng. Sở dĩ trứng không bị nhiễm tạm chất ngay cả khi nằm trên chất thải của gà và đất cát là nhờ có lớp màng bảo vệ trên bề mặt. Việc rửa trứng trong nước sẽ phá hủy lớp màng bảo vệ này, do đó tất cả các loại chất bẩn, bao gồm cả vi khuẩn có thể bị hấp thụ vào bên trong. Nếu trứng bị bẩn, không nên rửa mà chỉ cần lau bằng khăn sạch trước khi bảo quản.

KHÔNG. Thỉnh thoảng, bạn có thể thấy khi trứng luộc quá chín, lòng đỏ sẽ chuyển sang màu xanh. Tuy nhiên, khi trứng chuyển sang màu xanh xám sẽ chứa nhiều chất sắt và khó hấp thụ, làm cho trứng trở nên khó ăn hơn.

Bảo quản trứng trong tủ lạnh có tốt không?

Câu trả lời là CÓ. Bảo quản trứng tốt nhất là ở nhiệt độ 2 độ C và độ ẩm tương đối khoảng 80% để giữ được hàm lượng dinh dưỡng của trứng. Tuy nhiên, bạn cần chú ý không nên rửa trứng bằng nước và cho vào tủ lạnh vì nó sẽ làm cho trứng mau bị thối. Và khi cho trứng vào tủ lạnh, thì bạn nên bọc chúng lại thật kỹ, để tránh tối đa sự tiếp xúc giữa các mùi thực phẩm khác nhau bên trong tủ lạnh.

Ăn trứng sống có tốt cho sức khỏe không?

KHÔNG. Để hấp thụ protein của trứng hiệu quả nhất, bạn nên ăn chúng khi được nấu chín. Nếu bạn ăn trứng sống, dù đó là protein thì cơ thể bạn cũng sẽ không thể hấp thụ nó đúng cách. Ngoài ra, trứng sống có chứa một loại protein gọi là avidin, chất này gây cản trở hấp thụ biotin thuộc nhóm vitamin B. Tiêu thụ một lượng lớn trứng sống có thể dẫn đến rụng tóc do thiếu hụt biotin.

Lòng đỏ tốt hơn cho cơ thể?

KHÔNG. Lòng đỏ và lòng trắng trứng chứa các chất dinh dưỡng khác nhau. Tốt nhất chúng ta nên ăn chúng cùng nhau để hấp thụ chất dinh dưỡng tốt nhất. Lòng đỏ rất giàu axit béo không bão hòa, lecithin, phốt pho, sắt và axit folic. Nó thúc đẩy sự phát triển của não và cải thiện lưu thông máu. Nó cũng chứa lutein và zeaxanthin, rất tốt cho mắt. Có những người tránh lòng đỏ vì hàm lượng cholesterol cao, nhưng nếu bạn có hàm lượng cholesterol bình thường, bạn có thể ăn 3 hoặc 4 quả một ngày. Đối với lòng trắng trứng, chúng rất giàu protein. Trong một quả trứng, lòng trắng chứa tới 3,5g protein và hầu như không có chất béo.

Theo Health Chosun