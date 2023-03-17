Chuyên gia hướng dẫn cách phòng bệnh trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp gia tăng hiện nay

Sức khỏe 17/03/2023 14:56

Thời điểm giao mùa, bệnh nhi mắc virus hợp bào hô hấp gia tăng đột biến, nhiều trẻ còn biến chứng nặng.

Tin y tế

Theo thông tin từ VnExpress, hai tuần gần đây, số trẻ nhiễm virus hô hấp hợp bào (RSV) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng 30%, nhiều em biến chứng nặng.

Ngày 14/3, nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Hô hấp, bé trai một tháng tuổi, ở Tây Hồ, thở nặng nhọc do nhiễm RSV. Trước khi vào viện, bé sốt 38 độ C, sau đó bệnh tiến triển nhanh, khó thở, khò khè. Lúc nhập viện, em đã suy hô hấp, phải thở oxy.

Giường kế bên, bé gái 3 tháng tuổi cũng nằm thiêm thiếp do suy hô hấp, gây nên bởi virus RSV. Người nhà cho biết chỉ sau nửa ngày có dấu hiệu ho, khò khè, bác sĩ đã chỉ định nhập viện ngay.

Chuyên gia hướng dẫn cách phòng bệnh trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp gia tăng hiện nay - Ảnh 1
Trẻ em mắc RSV gia tăng. Ảnh: VnExpress

Đây là hai trong hàng chục bệnh nhi đang điều trị RSV tại Trung tâm Hô hấp. Hơn 20 giường tại 4 buồng dành riêng cho trẻ nhiễm bệnh này luôn kín chỗ. Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết số ca mắc RSV hiện ở mức cảnh báo. Từ đầu 2023 đến nay, đơn vị ghi nhận hơn 1.100 ca nhiễm, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, số trẻ nhập viện trong tháng 3 cũng tăng 30% so với tháng trước.

Lý do, RSV thường bùng phát vào thời điểm giao mùa, đặc biệt thu đông hoặc xuân hè. Virus lây qua giọt bắn, qua bàn tay, quần áo hay tiếp xúc trực tiếp như ăn uống, hôn hít trẻ.

Triệu chứng nhiễm virus hợp bào hô hấp ở giai đoạn khởi phát là ho, hắt hơi, sổ mũi. Giai đoạn toàn phát, trẻ khò khè, ho, thở nhanh. Trẻ sơ sinh có thể tím tái hoặc gặp cơn ngừng thở. Bệnh có thể dẫn đến biến chứng như suy hô hấp nặng, cần hỗ trợ bằng máy.

Chuyên gia khuyến cáo

Cũng theo Báo Tin Tức, hiện nay RSV chưa có vaccine phòng ngừa. PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo: Hiện chưa có vaccine phòng bệnh do virus RSV, vì vậy, phụ huynh cần chú ý các biện pháp phòng bệnh cho trẻ. Cụ thể:

Chuyên gia hướng dẫn cách phòng bệnh trẻ nhiễm virus hợp bào hô hấp gia tăng hiện nay - Ảnh 2

Hiện nay RSV chưa có vaccine phòng ngừa nên biện pháp phòng bệnh hiệu quả là duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho trẻ nhỏ; giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát. Ảnh: Báo SGGP

- Hàng ngày cha mẹ thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

- Tránh để trẻ sờ tay lên mặt, mũi, hoặc miệng bằng tay chưa rửa sạch; tránh cho trẻ tiếp xúc gần gũi với người khác nếu trẻ bị ho hoặc bị bệnh.

- Khi trẻ có triệu chứng chảy nước mũi trong, ho khan, hắt hơi, sốt nhẹ, sốt cao hoặc khó thở, giảm cảm giác thèm ăn thì cho con đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

- Cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ra đường, chỗ gió lùa, khi ra cần mặc ấm, đeo khẩu trang, đồng thời, giữ vệ sinh mũi họng cho con, nhỏ mũi thường xuyên. Phòng trẻ dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát, tránh mùi thuốc lá, than tổ ong.

- Cha mẹ cần để ý chế độ ăn uống đủ thành phần dinh dưỡng, đặc biệt lưu ý bổ sung thêm vitamin, rau xanh ở trẻ lớn và bổ sung kẽm, sắt để tăng sức đề kháng cho trẻ.

- Không nên cho trẻ chơi ở nơi có trẻ bị ốm, hắt hơi sổ mũi hoặc chỗ đông người đụng chạm vào trẻ nhiều.

- Người lớn khi đi từ ngoài đường, bệnh viện về cũng không nên ngay lập tức ôm hôn trẻ, tránh truyền virus cho trẻ.

Nguy cơ bị COVID kéo dài gấp đôi vì thói quen 37% người trẻ mắc phải

Nguy cơ bị COVID kéo dài gấp đôi vì thói quen 37% người trẻ mắc phải

Khi nghiên cứu, thói quen trong giấc ngủ được tìm ra có liên quan mật thiết đến với việc bạn mắc COVID có thể kéo dài lâu hơn và ảnh hưởng nặng nề hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   virus hợp bào hô hấp RSV bệnh trẻ em

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 3 giờ 29 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 3 giờ 39 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 3 giờ 43 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 31 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm