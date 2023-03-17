Theo thông tin từ VnExpress, hai tuần gần đây, số trẻ nhiễm virus hô hấp hợp bào ( RSV ) điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương tăng 30%, nhiều em biến chứng nặng.

Giường kế bên, bé gái 3 tháng tuổi cũng nằm thiêm thiếp do suy hô hấp, gây nên bởi virus RSV. Người nhà cho biết chỉ sau nửa ngày có dấu hiệu ho, khò khè, bác sĩ đã chỉ định nhập viện ngay.

Ngày 14/3, nằm trên giường bệnh ở Trung tâm Hô hấp, bé trai một tháng tuổi, ở Tây Hồ, thở nặng nhọc do nhiễm RSV. Trước khi vào viện, bé sốt 38 độ C, sau đó bệnh tiến triển nhanh, khó thở, khò khè. Lúc nhập viện, em đã suy hô hấp, phải thở oxy.

Trẻ em mắc RSV gia tăng. Ảnh: VnExpress

Đây là hai trong hàng chục bệnh nhi đang điều trị RSV tại Trung tâm Hô hấp. Hơn 20 giường tại 4 buồng dành riêng cho trẻ nhiễm bệnh này luôn kín chỗ. Đại diện Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết số ca mắc RSV hiện ở mức cảnh báo. Từ đầu 2023 đến nay, đơn vị ghi nhận hơn 1.100 ca nhiễm, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tương tự, số trẻ nhập viện trong tháng 3 cũng tăng 30% so với tháng trước.

Lý do, RSV thường bùng phát vào thời điểm giao mùa, đặc biệt thu đông hoặc xuân hè. Virus lây qua giọt bắn, qua bàn tay, quần áo hay tiếp xúc trực tiếp như ăn uống, hôn hít trẻ.

Triệu chứng nhiễm virus hợp bào hô hấp ở giai đoạn khởi phát là ho, hắt hơi, sổ mũi. Giai đoạn toàn phát, trẻ khò khè, ho, thở nhanh. Trẻ sơ sinh có thể tím tái hoặc gặp cơn ngừng thở. Bệnh có thể dẫn đến biến chứng như suy hô hấp nặng, cần hỗ trợ bằng máy.

Chuyên gia khuyến cáo

Cũng theo Báo Tin Tức, hiện nay RSV chưa có vaccine phòng ngừa. PGS.TS Lê Thị Hồng Hanh, Giám đốc Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Nhi Trung ương khuyến cáo: Hiện chưa có vaccine phòng bệnh do virus RSV, vì vậy, phụ huynh cần chú ý các biện pháp phòng bệnh cho trẻ. Cụ thể:

Hiện nay RSV chưa có vaccine phòng ngừa nên biện pháp phòng bệnh hiệu quả là duy trì chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý cho trẻ nhỏ; giữ gìn môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát. Ảnh: Báo SGGP

- Hàng ngày cha mẹ thường xuyên rửa tay cho trẻ bằng xà phòng và nước trong ít nhất 20 giây.

- Tránh để trẻ sờ tay lên mặt, mũi, hoặc miệng bằng tay chưa rửa sạch; tránh cho trẻ tiếp xúc gần gũi với người khác nếu trẻ bị ho hoặc bị bệnh.

- Khi trẻ có triệu chứng chảy nước mũi trong, ho khan, hắt hơi, sốt nhẹ, sốt cao hoặc khó thở, giảm cảm giác thèm ăn thì cho con đến ngay cơ sở y tế gần nhất để thăm khám.

- Cha mẹ cần hạn chế cho trẻ ra đường, chỗ gió lùa, khi ra cần mặc ấm, đeo khẩu trang, đồng thời, giữ vệ sinh mũi họng cho con, nhỏ mũi thường xuyên. Phòng trẻ dọn dẹp sạch sẽ thoáng mát, tránh mùi thuốc lá, than tổ ong.

- Cha mẹ cần để ý chế độ ăn uống đủ thành phần dinh dưỡng, đặc biệt lưu ý bổ sung thêm vitamin, rau xanh ở trẻ lớn và bổ sung kẽm, sắt để tăng sức đề kháng cho trẻ.

- Không nên cho trẻ chơi ở nơi có trẻ bị ốm, hắt hơi sổ mũi hoặc chỗ đông người đụng chạm vào trẻ nhiều.

- Người lớn khi đi từ ngoài đường, bệnh viện về cũng không nên ngay lập tức ôm hôn trẻ, tránh truyền virus cho trẻ.