Chụp ảnh tự sướng làm tăng sự tự tin và hạnh phúc

Sức khỏe 12/04/2023 06:00

Khác với thời máy ảnh phim chụp phong cảnh trong quá khứ, sự ra đời của máy ảnh kỹ thuật số và thiết bị thông minh đã tạo ra một văn hóa ảnh mới gọi là 'chụp ảnh tự sướng'.

Theo một nghiên cứu, ‘Chụp ảnh tự sướng’ có thể là một phương tiện để làm tăng mức độ hạnh phúc và cũng có những mặt có lợi của nó.

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học California, Irvine, Hoa Kỳ, xác nhận rằng có hiệu ứng tinh thần tích cực xảy ra khi sinh viên đại học tự chụp ảnh.

Nhóm nghiên cứu đã yêu cầu 41 sinh viên đại học (trong đó có 28 sinh viên nữ) ghi lại các sự kiện hàng ngày liên quan đến đời sống học đường, chẳng hạn như đến lớp và làm bài tập, đồng thời xác nhận ảnh hưởng của việc chụp ảnh đối với sự thay đổi tâm trạng trong các sự kiện khác nhau.

Chụp ảnh tự sướng làm tăng sự tự tin và hạnh phúc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần đầu tiên của cuộc thử nghiệm, như một giai đoạn kiểm soát, các sinh viên đã ghi lại tâm trạng của họ ba lần một ngày thông qua một ứng dụng do nhóm nghiên cứu cung cấp. Trong ba tuần tiếp theo, các sinh viên sẽ chụp ảnh mỗi khi họ ghi lại tâm trạng của mình.

Các sinh viên tham gia thí nghiệm được phân ngẫu nhiên vào một trong ba nhóm và mỗi người nhận được một bức tranh khác nhau. Một nhóm chụp những bức ảnh tự sướng mà họ đang cười, một nhóm khác chụp những thứ khiến họ hạnh phúc và nhóm cuối cùng chụp những thứ khiến người khác hạnh phúc.

Chụp ảnh tự sướng làm tăng sự tự tin và hạnh phúc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Kết quả của cuộc thử nghiệm, nhóm tự chụp ảnh tự sướng là tự tin nhất, và khi thời gian trôi qua, họ có xu hướng trở nên ổn định, thoải mái hơn về mặt tâm lý. Nhóm nghiên cứu thấy rằng cảm xúc tích cực được cải thiện khi họ chụp ảnh đang cười hơn là chụp ảnh đồ vật.

Nghiên cứu này được thực hiện ở quy mô nhỏ, và phần nào chưa đủ cơ sở để kết luận việc tự chụp ảnh làm tăng hạnh phúc trong điều kiện tỷ lệ giới tính giữa nam và nữ không cân bằng. Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu tin rằng nghiên cứu này có ý nghĩa ở chỗ nó gợi ý rằng sự phát triển của các thiết bị công nghệ thông tin có tác động bất lợi đến sức khỏe tinh thần, trong khi ý kiến ​​chỉ trích chính là nó cũng có thể có tác động có lợi đến sức khỏe tinh thần. 

Chụp ảnh tự sướng làm tăng sự tự tin và hạnh phúc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu có quan điểm phản biện rằng tuy sự phát triển của các thiết bị công nghệ thông tin có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe tinh thần nhưng nghiên cứu này có ý nghĩa ở chỗ nó gợi ý rằng thực tế các thiết bị công nghệ có thể có tác dụng có lợi đối với sức khỏe tinh thần nên được xem xét cùng nhau.

Bài báo nghiên cứu đã được xuất bản trên Tạp chí Tâm lý Hạnh phúc (Journal Psychology of Well-Being).

Theo Kormedi

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Từ khóa:   thông tin sức khỏe chụp ảnh tự sướng sức khỏe tinh thần

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