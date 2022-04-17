Chứng dị ứng hay không dung nạp rượu bia có khác gì với say rượu thông thường?

Sức khỏe 17/04/2022 09:20

Cơ thể cảm thấy khó chịu sau một đêm uống rượu say là chuyện bình thường. Rượu không chỉ gây đau đầu, buồn nôn vào ngày hôm sau mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như lo lắng và trầm cảm. Nhưng nếu xuất hiện cảm thấy lạ khi đang uống rượu hoặc sau khi uống rượu có cảm giác đau đầu, khô cổ thì sao? Những người có các dấu hiệu trên rất có thể bị dị ứng với rượu hoặc cơ thể không dung nạp rượu.

Các triệu chứng của dị ứng rượu là gì?

Ngoài gây nghiện, rượu còn gây nhiều tác dụng phụ như làm trầm trọng thêm các triệu chứng dị ứng, gây ra các triệu chứng hen suyễn là do cơ thể phản ứng với các thành phần Sulfite và Histamine có trong rượu.

Holly Shaw, một y tá tư vấn cho trang thông tin Allergy UK của Anh liên quan đến các chứng dị ứng giải thích rằng: “Thật sự nguyên nhân gây dị ứng xuất phát từ dị ứng với rượu khả năng xảy ra rất thấp. Chứng dị ứng xảy ra khi hệ thống miễn dịch không thích ứng với các chất hoặc thực phẩm khi ăn vào. Khi rượu gây ra các biểu hiện khác thường là do cơ thể mẫn cảm với chất Sulfite và Histamine có trong một số đồ uống nhưng chúng không gây dị ứng”.

Vậy dấu hiệu nhận biết dị ứng rượu bia là gì? Các triệu chứng nhận biết có thể xuất hiện trên da, hệ hô hấp và hệ tuần hoàn. Có thể đi kèm với phát ban đỏ, sưng mắt, môi và mặt, khó thở, đau bụng, chóng mặt, ngất xỉu do huyết áp thấp.

Chứng dị ứng hay không dung nạp rượu bia có khác gì với say rượu thông thường? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các bệnh dị ứng có thể do di truyền nhưng cũng có thể xảy ra với những người bình thường không di truyền từ cha mẹ.

Mặt đỏ lên có phải là dấu hiệu của dị ứng rượu không?

Chứng dị ứng hay không dung nạp rượu bia có khác gì với say rượu thông thường? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn uống rượu và mặt đỏ lên rất có thể mắc chứng mẫn cảm hoặc cơ thể không dung nạp rượu. Rượu có tính nóng gây đỏ mặt, đó là một dấu hiệu cho thấy cơ thể không tiêu hóa các chất ăn vào một cách bình thường.

Tất cả các loại rượu đều có chứa một chất gọi là etanol, khi uống rượu vào cơ thể sẽ chuyển hóa etanol thành các chất khác hoặc cố gắng đào thải ra ngoài cơ thể.

Acetaldehyde là một chất được tạo ra trong quá trình chuyển hóa được tạo ra, chất này rất độc hại. Bình thường (một lượng vừa đủ) cơ thể có thể chuyển hóa rượu mà không gặp vấn đề gì nhưng trường hợp ở những người không thể dung nạp rượu thì chất này sẽ phân giải rượu. Thay vào đó, acetaldehyde sẽ tích tụ lại.

Acetaldehyde dư thừa có thể gây bệnh tật, loạn nhịp tim và đỏ mặt.

Trong một số trường hợp di truyền là nguyên nhân gây ra chứng không dung nạp rượu. Hoặc nó có thể là do cơ thể phản ứng với Histamine (có thể gây khó thở) hoặc Sulfite trong một số đồ uống có cồn.

Hãy hỏi ý kiến bác sĩ để xem có cần xét nghiệm hay không. Tốt nhất là không nên uống những thức uống gây ra phản ứng dị ứng trừ khi biết được nguyên nhân rõ ràng.

Sự khác biệt giữa dị ứng rượu và trạng thái say rượu

Các triệu chứng khi uống rượu hoàn toàn khác với chứng dị ứng rượu. Uống quá nhiều rượu có thể dẫn đến thay đổi ý thức, ói, nôn mửa do đau dạ dày. Các thức uống cồn có chứa chất Histamine chẳng hạn như bia, rượu hạt và rượu chưng cất,… có thể gây kích ứng da, chảy nước mũi, khó thở. Có các triệu chứng có thể dễ nhầm lẫn với dị ứng rượu bia là buồn nôn và đau đầu.

Ngoài ra nếu uống rượu trong bữa ăn bạn có thể sẽ không nhận ra được các phản ứng dị ứng thực sự với thực phẩm. Vừa ăn vừa uống làm tăng nguy cơ gây dị ứng do sự hấp thụ thức ăn tăng lên và vô tình nuốt phải loại thực phẩm dị ứng với cơ thể.

Có mối liên hệ nào giữa dị ứng rượu và bệnh chàm?

Chứng dị ứng hay không dung nạp rượu bia có khác gì với say rượu thông thường? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Rượu có thể làm cho tình trạng da của bạn tồi tệ hơn, chẳng hạn như nổi mề đay. Sau khi uống rượu cơ thể bạn có thể bị nổi mẩn đỏ hoặc mẩn ngứa. Một số người bị đỏ mặt khi uống rượu nhưng đây không phải là dị ứng rượu.

Theo Elle

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