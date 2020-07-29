Chùm ngây có tác dụng gì? Những ai nên sử dụng?

Tuy nhiên, yêu cầu kỹ thuật trồng của loài thực vật này khá khắt khe. Để cây phát triển tốt nhất, cho hiệu quả kinh tế cao thì công tác chọn giống, chăm sóc, bón phân và thu hoạch phải làm theo đúng quy trình.

Khi khoa học kỹ thuật phát triển, y học có nhiều tiến bộ, áp dụng công nghệ vào trong nghiên cứu, các nhà khoa học nhận thấy rằng rau chùm ngây ngoài hàm lượng dinh dưỡng cao còn có nhiều tác dụng dược lý quý hiếm. Chính vì vậy, sau khi biết được cây chùm ngây có tác dụng gì , giờ đây đã có một vài dự án bắt tay vào công cuộc trồng và nhân giống.

Nếu muốn nâng cao năng suất của cây, người trồng cần bổ sung các vi lượng bằng cách tưới phun hoặc tưới các chế phẩm như HCP 301, Mymix. Như vậy cây con sẽ tăng trưởng mạnh ở giai đoạn đầu, cho lá, hạt tốt. Hơn nữa, sẽ giúp cho các bộ phận của cây chứa nhiều khoáng chất quan trọng, giàu chất đạm, vitamin, beta-caroten, acid amin và nhiều hợp chất phenol.

Hiện có nhiều cách để trồng chùm ngây. Có thể trồng bằng hạt hoặc cắm cành xuống đất… Nhưng cách tốt nhất là trồng bằng hạt, khi cây con mọc sẽ có rễ vững chắc, ít tốn phân bón và công chăm sóc. Lượng phân bón sẽ thay đổi theo tính chất đất, theo tuổi của cây và theo sản lượng mà cây đã cho.

Từ đây có thể cung cấp một hỗn hợp gồm nhiều hợp chất quý hiếm như zeatin, quercetin, alpha-sitosterol, caffeoylquinic acid và kaempferol… phục vụ cho việc điều trị bệnh như:

Cây chùm ngây chữa ung thư

Chùm ngây chứa hơn 90 chất dinh dưỡng. Tổng hợp bao gồm 7 loại vitamin, 6 loại khoáng chất, 18 loại acid amin, 46 chất chống oxy hóa cùng liều lượng lớn các chất chống viêm nhiễm, chất kháng sinh, kháng độc tố giúp ngăn ngừa và điều trị ung thư. Ngoài ra hỗ trợ điều trị u xơ tiền liệt tuyến, giúp ổn định huyết áp, hạ cholesterol, bảo vệ gan.

Rau chùm ngây có tác dụng điều trị ung thư rất tốt

Hơn nữa, lá cây chùm ngây rất giàu chất chống oxy hóa, vitamin C, kẽm… Đây là những dưỡng chất quan trọng chống lại các gốc tự do, bảo vệ DNA trong tế bào. Đặc biệt, trong loại lá này cũng chứa niazimicin - hợp chất này có tác dụng trực tiếp ngăn chặn sự phát triển của các tế bào ung thư.

Toàn bộ các thành phần của cây chùm ngây đều có thể sử dụng, phục vụ cho công tác thực phẩm và chữa bệnh.

Hạt chùm ngây trị tiểu đường

Hạt chùm ngây có hình dạng gần giống như hạt đậu. Tuy nhiên, màu sắc có phần khác, hơi đen. Hạt chứa nhiều dưỡng chất quý hiếm nên có công dụng rất tốt trong việc phòng ngừa và chữa bệnh lý. Nhiều bài nghiên cứu khoa học đã chứng minh được loại hạt này có thể hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, chăm sóc hệ tim mạch, hạ huyết áp, giảm cholesterol, giảm mỡ máu. Bên cạnh đó, có tác dụng tốt chăm sóc gan, đào thải độc tố, giải độc cơ thể, giảm cân, hạn chế quá trình lão hóa, chữa suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, đau dạ dày, tốt cho tiêu hóa, giải nhiệt.

Trong đó, hạt chùm ngây được cho là thần dược chữa trị tiểu đường. Đây được coi là căn bệnh giết người thầm lặng, vì có những biến chứng nguy hiểm: tim mạch, mỡ máu, đột quỵ... Trong hạt chùm ngây chứa nhiều dưỡng chất chống oxy hóa và dinh dưỡng thiết yếu giúp tăng cường hệ miễn dịch trong cơ thể.

Chất xơ trong chùm ngây có tác dụng làm hạn chế tăng đường huyết sau khi ăn. Chúng tham gia vào quá trình chuyển hóa triglycerid, kiểm soát nồng độ đường trong máu. Như vậy, đường sẽ được giải phóng từ từ vào máu, từ đó duy trì được nồng độ đường máu một cách ổn định.

Chất xơ trong rau chùm ngây làm hạn chế đường huyết sau khi ăn

Hơn nữa, vì có thể loại bỏ độc tố, giải độc cơ thể rất tốt nên hạt chùm ngây kích thích cơ thể tự sản sinh insulin ổn định đường huyết. Đồng thời làm giảm mỡ máu giúp kiểm soát đường huyết và hạn chế biến chứng tiểu đường.

Rễ cây chùm ngây trị bệnh gì?

Rễ cây chùm ngây chứa hoạt chất glucosinolate như 4 (-L-rhamnosyloxy)-benzyl glucosinolate). Hoạt chất này có tác dụng hiệu quả trong việc bồi bổ khí huyết, tăng cường sinh lực, giảm cholesterol, tăng lipid máu, tăng triglycerid, làm giảm acid uric. Bên cạnh đó, cũng nhanh chóng đẩy lùi những căn bệnh của phái nam như u xơ tiền liệt tuyến, sỏi oxalate. Do đó, rễ chùm ngây được Đông y ứng dụng trong nhiều bài thuốc bằng phương pháp ngâm rượu, giúp cải thiện tình trạng sức khỏe và sắc đẹp cho con người.

Chùm ngây trị mất ngủ

Uống nước chùm ngây mỗi ngày, bạn sẽ thấy điều kỳ diệu xảy ra. Giấc ngủ tự nhiên sẽ ngon và sâu giấc. Hiện tượng mất ngủ sẽ được cải thiện, nâng cao thể chất và tinh thần. Sở dĩ như vậy là do hợp chất độc đáo Pterygospermin. Chất này thiết lập một số điều kiện quan trọng của cơ thể cho một đêm nghỉ ngơi phù hợp. Giảm lượng đường trong máu, xoa dịu hệ thống tiêu hóa, hoạt động như một chất làm giãn cơ.

Khi cơ thể được thả lỏng sẽ làm tiêu tan sự căng thẳng, ít co thắt mạch máu của chúng ta. Điều này giúp cho cơ thể được nghỉ ngơi nhiều hơn, ngủ ngon giấc hơn.

Bột chùm ngây trị táo bón

Bột chùm ngây chứa nhiều chất xơ hòa tan và không hòa tan. Nó có tác dụng ngăn ngừa và chữa táo bón hiệu quả. Vì vậy, nếu gặp phải vấn đề này, bạn hãy dùng rau để nấu canh và ăn thường xuyên.

Có thể dùng rau chùm ngây để nấu ăn thường xuyên

Hơn nữa, lá chùm ngây còn chứa hàm lượng protein cao có giá trị thay thế thịt. Cực kỳ tốt cho người ăn chay trường. Ngoài ra, còn chứa các axit amin arginine và histidine – đây là những dưỡng chất rất cần thiết cho trẻ sơ sinh và chống suy dinh dưỡng

Ở các nước phương Tây, lá chùm ngây còn được sử dụng để thêm vào salad, làm nước sốt hoặc nấu súp. Riêng ở Việt Nam, lá chùm ngây được dùng để nấu canh, làm sinh tố, trộn gỏi hoặc ăn sống. Nhưng trên thế giới phổ biến nhất vẫn là bột lá chùm ngây. Sau khi phơi khô, lá được tán bột dùng để làm bánh, nấu cháo, bột cho trẻ em ăn dặm hoặc pha nước để uống.

Món ngon từ lá chùm ngây

Để có thể vừa dùng cây chùm ngây trị tiểu đường và các căn bệnh khác, vừa có thể làm thực phẩm, thì bạn hãy làm các món ngon từ loài thực vật này cho gia đình thưởng thức.

Các chị em có thể dùng rau chùm ngây làm:

Dùng làm rau sống ăn giống như rau xà lách

Nấu canh cùng vớt thịt heo, thịt bò hoặc tôm khô, nấm…

Làm các món xào, làm gỏi, sấy khô rồi tán bột làm bánh…

Làm sinh tố pha cùng đường hoặc sữa đặc

Ví dụ như bạn có thể dùng lá chùm ngây nấu với thịt bò. Nguyên liệu chuẩn bị:

150gr rau chùm ngây

200g bò viên

2 củ hành tím

Gia vị

Lá chùm ngây có thể ăn sống hoặc nấu với thịt bò

Cách làm:

Rau chùm ngây rửa sạch, để ráo nước.

Bò viên trụng qua nước sôi, hành tím lột vỏ, thái lát mỏng.

Sau đó phi hành tím cho thơm, rồi thêm 1 lít nước vào đun sôi.

Tiếp theo cho bò viên vào nêm 2 muỗng cà phê hạt nêm, 1 muỗng cà phê đường cùng 1 thìa cà phê muối. Nói chung nêm nếm vừa ăn là được.

Sau khi nêm gia vị xong thì bạn cho rau chùm ngây vào nấu khoảng 3 – 4 phút thì tắt bếp.

Món ăn này vô cùng bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Tuy nhiên, chùm ngây có tác dụng giống như rau ngót. Khi đang mang thai mẹ bầu không nên ăn. Bởi trong rau chùm ngây có chất alpha – sitosterol có thể làm cơ trơn của tử cung co bóp gây sảy thai.

Do đó, bên cạnh việc tìm hiểu chùm ngây có tác dụng gì thì bạn cũng cần xem loại rau này tốt cho những đối tượng nào. Để từ đây sử dụng phù hợp, đúng liều lượng, tránh xảy ra tác dụng phụ ngoài ý muốn.