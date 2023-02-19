Cholesterol tăng cao ''chèn ép'' tim mạch, lý do lại chính vì những ''thủ phạm'' cực hại từ thói quen phổ biến này

Cholesterol cao là khi mức cholesterol trong máu lớn hơn 200 mg/dL, cụ thể là LDL hoặc thành phần lipoprotein mật độ thấp của cholesterol mặc dù không nên bỏ qua các thành phần khác như HDL và triglyceride.

Những người này được khuyến cáo nên có lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, trong một số trường hợp mặc dù có lối sống lành mạnh nhưng mức cholesterol tăng cao không giảm xuống. Dưới đây là 10 lý do, có thể là câu trả lời cho mức cholesterol cứng đầu của bạn.

Statin được coi là loại thuốc tốt nhất cho cholesterol cao. Các bác sĩ kê toa các loại thuốc này cho những người có tình trạng cholesterol cao để giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch vành, đau tim và đột quỵ.

Chế độ ăn uống có thể có chất béo ẩn

Một chế độ ăn uống lành mạnh là một trong những điểm chính trong kế hoạch quản lý cholesterol. Một chế độ ăn kiêng không có chất béo được coi là một chế độ ăn uống lành mạnh. Kiến thức của chúng tôi về cholesterol và chế độ ăn uống lành mạnh là người ta nên ngừng hoàn toàn việc có chất béo để giảm mức cholesterol.

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Tuy nhiên, khoa học y tế cho biết chất béo không bão hòa hoặc chất béo lỏng là chất béo tốt trong khi chất béo bão hòa thì không. Sau đó, có chất béo chuyển hóa mà hầu hết chúng ta không chú ý đến. Chất béo chuyển hóa là chất béo đã qua chế biến được sử dụng trong mọi loại thực phẩm ngày nay. Những chất béo ẩn này không lành mạnh và nên tránh hoàn toàn.

Kế hoạch ăn kiêng không đủ hỗ trợ

Mặc dù bạn có thể đang có một chế độ ăn uống lành mạnh, nhưng thành phần trong chế độ ăn uống của bạn có thể không đủ để chống lại cholesterol.

Ví dụ, các chuyên gia tin rằng những người có mức cholesterol cao trong cơ thể không nên áp dụng các chế độ ăn kiêng giảm cân phổ biến và thời thượng như chế độ ăn keto. Để lên kế hoạch ăn kiêng tốt, bạn cần tham khảo ý kiến ​​của bác sĩ dinh dưỡng và thông báo cho họ về tình trạng bệnh lý của mình.

Kế hoạch quản lý cholesterol không lành mạnh

Bạn có thể cho rằng với các loại rau hữu cơ và không có chất béo, bạn đã sẵn sàng để chống lại cholesterol. Thực tế là quản lý cholesterol là một kế hoạch lành mạnh. Bạn cần quan tâm đến chế độ ăn kiêng, bạn cần giữ cho cơ thể năng động và bạn cần cẩn thận với các loại thuốc. Bất kỳ sự phá vỡ nào trong kế hoạch này sẽ không giúp bạn kiểm soát cholesterol.

Bạn không phải là người năng động

Mặc dù bạn có thể vui vì bạn đã đi bộ trong 30 phút và đó là tất cả để kiểm soát lượng cholesterol của bạn, nhưng thực tế là mọi người đều có yêu cầu khác nhau về hoạt động thể chất. Hoạt động thể chất không đủ là một lý do cho một số bệnh đe dọa tính mạng.

Các loại thuốc khác đang can thiệp vào statin

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Các loại thuốc như steroid và retinoid làm tăng mức cholesterol. Những người có cholesterol cao đã sử dụng các loại thuốc khác có khả năng không nhận được lợi ích cần thiết từ việc sử dụng statin. Do đó, điều quan trọng là phải thông báo cho bác sĩ của bạn về điều đó và có thể tìm kiếm các phương pháp điều trị thay thế cho các tình trạng khác.

Uống nhiều rượu

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Tiêu thụ rượu có tác động trực tiếp đến mức cholesterol. Uống nhiều rượu sẽ không giúp ích gì cho bạn ngay cả khi bạn đang dùng thuốc thường xuyên. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến cáo không uống quá hai ly mỗi ngày.

Không dùng đúng liều lượng thuốc

Một lý do chính khác khiến cholesterol không bao giờ giảm ở một số người là do họ không dùng đúng liều statin. Bạn nên thường xuyên kiểm tra mức cholesterol trong máu và tham khảo ý kiến ​​​​bác sĩ về các báo cáo. Theo mức độ cholesterol, bác sĩ có thể thay đổi liều statin sau một khoảng thời gian nhất định.

Thói quen lối sống hoàn toàn tập trung vào việc quản lý cholesterol

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Giảm cholesterol không phải là công việc ngày một ngày hai. Một người cần duy trì một lối sống lành mạnh mãi mãi để kiểm soát lượng cholesterol. Nhiều người có kiến ​​thức ngẫu nhiên về cholesterol và cố gắng hạ thấp nó một cách nhanh chóng, do đó họ gây căng thẳng cho bản thân thông qua các hình thức ăn kiêng và tập thể dục nghiêm ngặt khác nhau. Bạn cần hiểu rằng việc quản lý cholesterol phải là một quá trình chậm và ổn định.

Bạn nghĩ rằng chỉ có thuốc mới giúp bạn

Nhắc lại một lần nữa, quản lý cholesterol là một kế hoạch lớn hơn những gì bạn nghĩ. Nó đòi hỏi cá nhân phải áp dụng lối sống lành mạnh, tập thể dục và uống thuốc giảm cholesterol thường xuyên. Chỉ dựa vào thuốc sẽ không giúp bạn giảm cholesterol nếu chế độ ăn uống và các yếu tố khác của bạn vẫn giữ nguyên.

Căng thẳng quá nhiều

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Chúng ta đều biết rằng cholesterol không tốt cho sức khỏe. Nhưng cholesterol không được quản lý chiếm hầu hết các trường hợp đe dọa tính mạng. Ở mức cao hơn của phạm vi cholesterol không khiến bạn gặp rủi ro ngay lập tức.

Vì vậy, đừng đẩy bản thân quá áp lực. Giữ cho tâm trí của bạn bình tĩnh và tham gia vào một lối sống tốt. Tập trung vào sức khỏe tổng thể tốt hơn là chỉ cholesterol.

Theo Times of India