Chia sẻ một số bài thuốc dân gian chữa viêm họng hiệu quả tại nhà

Sức khỏe 14/04/2020 17:37

Có rất nhiều phương pháp điều trị bệnh viêm họng, trong đó áp dụng các bài thuốc dân gian chữa viêm họng là phương pháp được nhiều người lựa chọn.

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Viêm họng là tình trạng bệnh liên quan đến đường hô hấp. Đây là bệnh phổ biến thường gặp ở nhiều người, đặc biệt là trẻ em. Để điều trị bệnh, ngoài sử dụng các loại thuốc kháng sinh, bạn có thể áp dụng các bài thuốc dân gian chữa viêm họng cũng mang lại hiệu quả rất tốt. Bài viết dưới đây sẽ chia sẻ đến bạn một số cách chữa viêm họng dân gian đơn giản và hiệu quả ngay tại nhà.

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Chia sẻ một số bài thuốc dân gian chữa viêm họng hiệu quả tại nhà - Ảnh minh họa: Internet

Các bài thuốc dân gian chữa viêm họng

Thông thường khi vừa mới xuất hiện các triệu chứng bệnh viêm họng, nhiều người thường ưu tiên áp dụng các bài thuốc dân gian chữa viêm họng thay vì sử dụng các phương pháp khác. Lý do là vì các bài thuốc dân gian vừa dễ thực hiện, an toàn, lại vừa mang đến hiệu quả tích cực trong việc hỗ trợ cải thiện các triệu chứng bệnh. Dưới đây là một số cách chữa đau họng tại nhà bằng các bài thuốc dân gian, bạn có thể tham khảo và áp dụng.

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Các bài thuốc dân gian chữa viêm họng - Ảnh minh họa: Internet

Bài thuốc dân gian chữa viêm họng từ mật ong

Sử dụng mật ong chữa viêm họng là một trong những phương pháp được nhiều người lựa chọn. Mật ong không chỉ được biết đến với công dụng làm đẹp mà còn chứa rất nhiều dưỡng chất và các hoạt chất có khả năng diệt khuẩn, kháng khuẩn, tăng cường hệ miễn dịch và nâng cao sức đề kháng cho cơ thể. Sử dụng mật ong còn giúp làm dịu cổ họng và cải thiện nhanh các triệu chứng khó chịu do viêm họng gây ra.

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Bài thuốc dân gian chữa viêm họng từ mật ong - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng mật ong chữa viêm họng như sau:

  • Lấy 2 – 3 thìa mật ong nguyên chất pha với nước ấm và vắt ½ quả chanh vào.
  • Uống từ từ từng ngụm nhỏ để các hoạt chất diệt khuẩn và kháng viêm có trong mật ong và chanh thấm vào thành họng.
  • Thực hiện 2 lần/ngày trong vòng 5 – 7 ngày sẽ thấy giảm bớt các triệu chứng đau họng.

Chữa viêm họng bằng rễ thục quỳ

Rễ thục quỳ trong đông y có tính hàn và vị ngọt, có tác dụng giải độc, tiêu viêm và thanh nhiệt. Do đó, rễ thục quỳ thường được dùng với mục đích làm dịu cơn đau ở cổ họng. Ngoài ra, các hoạt chất có trong rễ thục quỳ cũng có tác dụng làm tiêu đờm và giảm ho hiệu quả.

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Rễ thục quỳ có tác dụng làm tiêu đờm và giảm ho hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet

Cách điều trị viêm họng bằng rễ thục quỳ như sau:

  • Sử dụng 2 thìa rễ thục quỳ khô cho vào ly nước sôi và hãm khoảng 10 phút
  • Sau đó lọc lấy phần nước uống

Cách chữa viêm họng bằng rễ cây lục quỳ là phương pháp từ lâu đã được nhiều người biết đến và áp dụng. Tuy nhiên, để mang lại hiệu quả cao, người bệnh nên uống từ 3 đến 5 ly thuốc rễ thục quỳ mỗi ngày.

Bài thuốc chữa viêm họng hạt từ lá húng chanh

Lá húng chanh hay còn được gọi là rau tần dày, lá có vị cay, tính ấm và hơi chua. Lá húng chanh thường được sử dụng để chữa các bệnh về đường hô hấp như viêm họng, viêm họng hạt, hen suyễn và ho rất tốt,… Trong tinh dầu của lá húng chanh có chứa hợp chất salixylat eugenol và phenol có khả năng kháng khuẩn, kháng viêm và loại bỏ các triệu chứng của bệnh viêm họng rất tốt.

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Lá húng chanh hay còn được gọi là rau tần dày, lá có vị cay, tính ấm và hơi chua - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng lá húng chanh chữa viêm họng như sau:

  • Chuẩn bị nguyên liệu bao gồm: Lá húng chanh, gừng tươi, hẹ, tía tô, kinh giới mỗi loại 8g
  • Sau đó rửa sạch các nguyên liệu rồi đem sắc với 500ml nước
  • Chia thành 3 lần và uống hết trong ngày

Cách chữa viêm họng cho người lớn bằng gừng

Gừng được xem như là một loại thảo dược quý mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Đặc biệt, gừng cũng được xem là một vị thuốc giúp cải thiện tình trạng nóng rát, đau và khó chịu ở vòm họng do bệnh viêm họng gây nên. Đặc biệt, thường xuyên sử dụng gừng sẽ giúp tiêu đờm, sạch cổ họng và giảm các cơn ho tức ngực rất hiệu quả.

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Cách chữa viêm họng cho người lớn bằng gừng - Ảnh minh họa: Internet

Cách sử dụng gừng chữa viêm họng như sau:

  • Sử dụng 1 củ gừng tươi gọt vỏ và rửa sạch
  • Thái gừng thành từng lát mỏng và cho vào cốc nước sôi khoảng 250-300ml hãm từ 5-10 phút
  • Sau đó thêm vào một ít đường phèn hoặc 1 thìa mật ong để dễ uống hơn
  • Nên uống trà gừng từ từ từng ngụm nhỏ để các hoạt chất có trong gừng thấm sâu vào bên trong niêm mạc họng, giúp xoa dịu tình trạng đau rát và khó chịu do viêm họng gây nên.
  • Thời điểm tốt nhất để uống trà gừng là vào buổi sáng sớm hoặc tối trước khi đi ngủ. 

Lưu ý khi áp dụng các bài thuốc dân gian chữa viêm họng

Viêm họng là bệnh phổ biến và thường kéo dài, bệnh không thể khỏi trong ngày 1, 2 ngày điều trị. Bên cạnh đó, bệnh cũng rất dễ tái phát khi gặp phải các tác nhân gây kích ứng. Vì vậy, để kiểm soát và ngăn ngừa triệu chứng bệnh viêm họng tái phát, bệnh nhân cần lưu ý một số điều sau đây:

  • Trong quá trình sử dụng các bài thuốc chữa bệnh dân gian, bệnh nhân cũng nên kết hợp điều trị viêm họng bằng thuốc Tây và sử dụng thuốc theo chỉ định của bác sĩ.
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Lưu ý khi áp dụng các bài thuốc dân gian chữa viêm họng - Ảnh minh họa: Internet
  • Người bệnh nên dùng nước muối ấm để súc miệng vào mỗi buổi sáng và tối nhằm giúp giảm các triệu chứng của bệnh viêm họng. Tuy nhiên, người bệnh cần lưu ý không sử dụng nước muối quá thường xuyên, vì nước muối có tính hút ẩm cao sẽ làm khô niêm mạc hầu họng khiến bệnh thêm nặng hơn.
  • Người bệnh nên uống nhiều nước và đặc biệt là nước ấm để giúp chất nhầy thoát ra ngoài dễ dàng hơn và làm dịu kích ứng ở vòm họng.

Trên đây là thông tin chia sẻ về một số bài thuốc dân gian chữa viêm họng đơn giản và hiệu quả được nhiều người áp dụng. Các bài thuốc này thường giúp làm giảm nhanh các triệu chứng đau rát ở vòm họng. Tuy nhiên, hiệu quả mà các bài thuốc này mang lại còn phụ thuộc vào cơ địa của mỗi người.Vì vậy, để điều trị dứt điểm bệnh viêm họng thì người bệnh nên đến thăm khám và điều trị theo yêu cầu của bác sĩ.

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