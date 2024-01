Chạy bộ và đạp xe: Bài tập nào tốt cho sức khỏe nhất?

Đốt cháy calo: Giảm mỡ bụng

Khi nói đến việc đốt cháy calo, cường độ, thời gian và trọng lượng cơ thể đóng vai trò then chốt. Chạy bộ giúp đốt cháy nhiều calo hơn so với đạp xe do chạy bộ vận động nhiều cơ bắp hơn. Theo Nhà xuất bản Y học Harvard, một người nặng 70 kg có thể đốt cháy khoảng 298 calo trong 30 phút chạy bộ vừa phải, trong khi cùng một người đó lại chỉ đốt cháy khoảng 240 calo khi đạp xe vừa phải. Nếu giảm cân và đốt cháy mỡ là mục tiêu của bạn thì chạy bộ có thể là người bạn đồng hành đáng tin cậy.