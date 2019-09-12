Cao huyết áp nên ăn gì và kiêng gì? 

Nguyên tắc chung để chọn thực phẩm cho người bị cao huyết áp là phải giảm năng lượng nếu có béo phì, thực đơn có năng lượng <35 kcal/kg/ngày, giúp duy trì trọng lượng hợp lý. Vì vậy, thức ăn cho người cao huyết áp cần loại bỏ thực phẩm giàu năng lượng. Thay đó vào đó hãy ăn nhiều các loại thực phẩm sau đây:

Cao huyết áp được coi là căn bệnh giết người thầm lặng vì thường không có triệu chứng gì. Nhưng một khi bộc phát sẽ dẫn đến suy tim, đột quỵ và các bệnh về thận… có thể khiến người bệnh tử vong tại chỗ. Vì vậy, bạn nên thường xuyên đi khám định kỳ để nắm được tình hình sức khỏe hiện tại của mình, đồng thời được bác sĩ tư vấn cụ thể về chế độ ăn cao huyết áp . Từ đây, bạn sẽ biết được cao huyết áp nên ăn gì , góp phần cải thiện tình trạng bệnh hiệu quả.

Các loại rau lá màu xanh như rau diếp, rau xà lách, rau cải xoăn, củ cải xanh, cải rổ, rau chân vịt đều rất giàu kali, giúp người bệnh cao huyết áp đạt tỷ lệ kali cao, trung hòa natri trong cơ thể, sau đó đào thải qua đường nước tiểu, huyết áp sẽ hạ. Bạn chỉ nên chọn những loại rau tươi, xanh, chứa nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, hạn chế rau củ quả đóng hộp vì chúng thường có thêm natri.

Khoai tây

Khoai tây là một trong những thực phẩm tốt cho sức khỏe của người cao huyết áp vì chứa hàm lượng lớn hai loại khoáng chất: Kali và Magie giúp hạ huyết áp, nhanh chóng trở nên ổn định. Bên cạnh đó, khoai tây còn rất giàu chất xơ, tốt cho hệ tiêu hóa của người bệnh.

Loại thực phẩm này có thể chế biến thành rất nhiều món ăn ngon như: canh khoai tây hầm xương, khoai tây xào thịt băm… giúp người bệnh ăn ngon miệng, duy trì sức khỏe ổn định.

Củ cải đường (củ dền)

Củ cải đường là thực phẩm siêu tốt cho người cao huyết áp

Rất nhiều nhà nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sức khỏe của người bệnh cao huyết áp được cải thiện rất nhiều khi uống nước ép củ cải đường. Bởi thành phần nitrat trong nước ép từ củ cải đường có thể giúp hạ huyết áp chỉ trong 24h. Nếu không thích uống nước ép thì bạn có thể nấu chín củ cải đường để ăn cũng được, đều có tác dụng như nhau. Chính vì vậy cao huyết áp ăn gì cho hạ, bạn cần nghĩ ngay đến củ cải đường, để có thể xử lý kịp những tình huống xảy ra bất ngờ.

Sữa không đường

Sữa không được là một loại thực phẩm tuyệt vời trong việc cung cấp canxi, rất hữu ích trong hạ huyết áp. Ngoài sữa không đường, bạn có thể ăn các chế phẩm từ sữa như sữa chua, vừa tốt cho hệ tiêu hóa, luôn giữ cân nặng ở mức bình thường giúp huyết áp ổn định.

Cháo bột yến mạch

Bột yến mạch

Bột yến mạch là thực phẩm giàu chất xơ, hàm lượng chất béo thấp nên tốt cho người bị cao huyết áp. Thời điểm lý tưởng để ăn cháo yến mạch là vào buổi sáng, bổ sung năng lượng cho cả ngày dài năng động, đồng thời ổn định huyết áp để một ngày trôi qua êm đềm.

Việc thiếu canxi cũng có ảnh hưởng đến cao huyết áp. Do đó, ngoài các thực phẩm trên, mỗi ngày, người bệnh cũng cần bổ sung thêm các loại thực phẩm như cần tây, nấm, mộc nhĩ, tảo... vì chúng chứa lượng canxi lớn. Đồng thời, người cao huyết áp cũng nên ăn đồ biển chứa nhiều Iod như rau câu, sứa biển, tôm tép... để tránh tình trạng bị xơ cứng động mạch.

Tại sao cao huyết áp không nên ăn mặn?

Theo các chuyên gia, người bệnh cao huyết áp cần dùng các thực phẩm ít muối, ít đường. Sở dĩ như vậy là do muối có thành phần chính là natri với tính chất hút nước. Khi năn mặn, natri sẽ thẩm thấu qua thành của động mạch sẽ làm cho động mạch bị thu hẹp, gây co mạch dẫn đến áp suất tăng, từ đó làm tăng huyết áp.

Bên cạnh đó, lượng muối cao sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình loại bỏ chất béo trong mạch máu. Vừa ăn mặn lại còn căng thẳng sẽ gây áp lực thần kinh càng làm cho động mạch bị co lại, khiến tăng sức cản ngoại vi và càng làm tăng huyết áp, người bệnh càng dễ rơi vào trạng thái đột quỵ, không cấp cứu kịp thời có thể bị tử vong.

Cao huyết áp có được uống cà phê không?

Người bệnh cao huyết áp không nên uống cà phê

Không chỉ ăn mặn, uống cà phê cũng là một trong những nguyên nhân gây nên sự tăng cao nhanh của huyết áp. Bởi trong cà phê có một hàm lượng caffein lớn có thể làm tăng huyết áp ngắn hạn, gia tăng đáng kể ngay cả khi bạn không bị tăng huyết áp. Chính vì vậy, để hạn chế những tác hại từ loại thức uống này gây ra thì bạn không nên sử dụng là tốt nhất.

Cao huyết áp có ăn yến được không?

Theo các nghiên cứu, thành phần của yến có tới 55-60% chất đạm tự nhiên cùng với các loại axit amin như amide, humin, arginine, cystine, histidine, và lysine… Những thành phần tự nhiên này có tác dụng rất tốt trong việc điều hòa huyết áp, mang lại sự tỉnh táo và sự sảng khoái cho người bệnh.

Yến sào chưng tốt cho người bệnh cao huyết áp

Hơn nữa, trong yến còn chứa hai loại axit amin giúp giảm béo và điều tiết máu là: Leucine chiếm 4,56% và Isoleucine chiếm 2,4%, giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, duy trì hormone tăng trưởng, thúc đẩy quá trình phát triển mô và cơ, hỗ trợ quá trình hình thành hemoglobin và đông máu. Chính vì vậy, người bị cao huyết áp, thường xuyên ăn yến để tăng cường sức khỏe là điều nên làm.

Để tốt cho huyết áp bạn nên dùng yến sào chưng với đường phèn. Khi chưng, bạn có thể thêm một ít hạt sen, táo đỏ, táo đen giúp cho người bệnh có giấc ngủ ngon hơn, tinh thần cũng như thể chất của người cao huyết áp trở nên tỉnh táo và khỏe mạnh hơn.

Cao huyết áp nên ăn quả gì?

Trái cây là nguồn cung cấp vitamin dồi dào cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải loại trái cây nào cũng tốt cho sức khỏe của người bệnh cao huyết áp. Vì vậy cao huyết áp nên ăn quả gì và cao huyết áp không nên ăn trái cây gì? Bạn hãy tìm hiểu thật kỹ.

Dưới đây là một số loại trái cây người bệnh cao huyết áp nên ăn:

Dâu tây

Quả việt quất

Chuối

Bơ

Dưa mật

Cà chua

Kiwi

Dưa hấu

Lựu

Dâu tây là loại quả tốt cho người bệnh cao huyết áp

Các loại trái cây này chứa nhiều dưỡng chất tốt như vitamin C, vitamin A, kali, chất xơ… giúp cho chỉ số huyết áp tâm thu và tâm trương giảm đáng kể, sức khỏe ổn định.

Các loại trái cây người bệnh cao huyết áp không nên ăn:

Quả Oliu

Quả sung khô

Mận

Nho

Dứa.

Đây là những loại quả giàu natri, sẽ làm cho huyết áp của người bệnh tăng cao. Vì vậy, khi bị bệnh cao huyết áp bạn cần tránh xa các loại quả này.

Cao huyết áp có nên uống trà xanh?

Trà xanh thức uống tốt cho người bệnh cao huyết áp

Trà xanh là thức uống “vàng” cho người bệnh cao huyết áp. Bởi trong trà xanh có cafein (2,5-4%) - một lượng vừa phải kích thích hưng phấn đối với hệ thần kinh trung ương, hoạt động của tim mạch, thận và ống tiêu hóa. Hơn nữa, trong trà xanh còn chứa flavonoids, catechin, protid, vitamin PP, vitamin C… kích thích tế bào sản sinh interferon, có ích trong việc đề phòng các bệnh do virus và ngăn ngừa ung thư.

Cao huyết áp có nên ăn tỏi?

Tỏi có chứa khoảng 33 hợp chất lưu huỳnh lớn đó bao gồm allicin, ajoene, Aliin, diallyl disulfide, diallyl trisulfide, vinyldithiines, S-allylcysteine, và S-allylmercaptocystein. Vitamin B, vitamin C, selen, mangan, sắt, canxi, kali và đồng. Đặc biệt là allicin và S-allylcystein đây là 2 chất có tác dụng tích cực đối với huyết áp, tạo ra một số sự giãn nở và giảm kháng mạch máu ngoại biên, ngăn chặn hệ thống tiêu hóa chuyển chất béo thành cholesterol, giúp huyết áp trở nên ổn định hơn.

Tỏi giúp ổn định huyết áp cho người bệnh

Vì vậy, khi bị huyết áp bạn vẫn có thể ăn tỏi, tuy nhiên chỉ nên ăn 1 lượng vừa đủ, từ 0,3 g đến 1,5 g tỏi tươi khô hoặc tươi hàng ngày.

Qua đây có thể thấy rằng cao huyết áp nên ăn gì là điều rất quan trọng. Bởi ăn uống tác động trực tiếp đến sức khỏe của con người. Nếu có một chế độ ăn lành mạnh, bổ sung các thực phẩm tốt, người bệnh cao huyết áp sẽ có khỏe tốt và hầu như không ảnh hưởng đến tuổi thọ cũng như chất lượng cuộc sống.