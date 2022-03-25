Cảnh giác với triệu chứng đầu óc quay cuồng kèm theo tim đập nhanh: Có thể bạn đang mắc phải chứng bệnh này

Sức khỏe 25/03/2022 18:32

Bạn thường xuyên gặp tình trạng đầu óc bỗng trở nên quay cuồng, mơ hồ, cùng với việc nhịp tim bỗng chốc tăng nhanh hơn? Nếu có những dấu hiệu đó hãy xem bài viết dưới đây để tìm hiểu thêm chính xác điều này biểu hiện cho căn bệnh nguy hiểm nào hay không.

Theo thuật ngữ y tế, nó được gọi là hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng:

Bạn có cảm thấy tâm trạng xuống dốc trong hầu hết thời gian không? Bạn có cảm thấy đầu óc mơ hồ và có kèm theo nhịp tim tăng lên nhiều lần không? Nó có biến mất khi bạn nghỉ ngơi không? Nó có xảy ra với bạn thường xuyên không? Tần suất xuất hiện của nó gần đây có tăng lên không? Nếu câu trả lời là có cho tất cả những câu hỏi này thì đã đến lúc bạn chú ý đến vấn đề này và tìm kiếm sự trợ giúp y tế.

1.Tình trạng này là gì?

Theo thuật ngữ y tế, nó được gọi là hội chứng nhịp tim nhanh tư thế đứng, hoặc POTS. Trong tình trạng này, người bệnh sẽ mơ hồ khi đứng lên và thường có nhịp tim nhanh hơn. Tình trạng giảm bớt khi người đó ngồi xuống hoặc nghỉ ngơi. Theo Viện Quốc gia về Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ của Hoa Kỳ cho biết: "Ở POTS, tình trạng choáng váng hoặc ngất xỉu còn kèm theo nhịp tim tăng nhanh hơn 30 nhịp / phút hoặc nhịp tim vượt quá 120 nhịp / phút trong vòng 10 phút sau khi tăng". Vấn đề đáng lo ngại này xảy ra khi một người đang đứng thẳng, nó biến mất khi nghỉ ngơi hoặc khi người đó ngồi xuống.

2.Những triệu chứng của POTS là gì?

Như đã đề cập trước đó, triệu chứng phổ biến của POTS là cảm thấy choáng váng khi đứng. Nhưng không chỉ có vậy, có một số dấu hiệu khác cho thấy một người trải qua điều này. Ví dụ, một người có thể cảm thấy mệt mỏi, run rẩy, đầu óc không tỉnh táo hoặc khó tập trung và tim đập mạnh cùng với tình trạng chính. Nhiều khi người ta cũng ngất xỉu dưới áp lực của tình trạng bệnh. Những người bị POTS cũng có thể có các triệu chứng bất thường như đau đầu, đầy bụng, táo bón, thiếu ngủ hoặc mất ngủ, không dung nạp được nhiệt và khó thở. Do khó thở và mệt mỏi, những người này có thể gặp khó khăn khi thực hiện các hoạt động thể chất cường độ cao như tập thể dục. Có ba loại POTS khác nhau: POTS thần kinh, POTS tăng huyết áp khẩn cấp và POTS thể tích máu thấp.

Cảnh giác với triệu chứng đầu óc quay cuồng kèm theo tim đập nhanh: Có thể bạn đang mắc phải chứng bệnh này - Ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

3.Điều gì gây ra POTS?

Bất kể vị trí cơ thể nào của chúng ta, nhịp tim và huyết áp luôn hoạt động phối hợp để giữ cho cơ thể hoạt động bình thường. Nhưng trong trường hợp POTS, nhịp tim và huyết áp không phối hợp nhịp nhàng và do đó chúng dao động ảnh hưởng đến người bệnh khi họ đứng thẳng hoặc làm việc thể chất. Người ta cũng thấy rằng ở những phụ nữ mắc POTS, tình trạng trở nên xấu đi trong chu kỳ kinh nguyệt.

4.Ai có nguy cơ mắc bệnh?

POTS chủ yếu ảnh hưởng đến phụ nữ, và những người đang trong giai đoạn hành kinh và giai đoạn tiền mãn kinh. Bất kỳ ai ở mọi lứa tuổi đều có thể phát triển POTS, nhưng phần lớn những người bị ảnh hưởng (từ 75 đến 80 phần trăm) là phụ nữ trong độ tuổi từ 15 đến 50 tuổi. Một số phụ nữ cho biết có sự gia tăng các đợt POTS ngay trước kỳ kinh nguyệt của họ. POTS thường bắt đầu sau khi mang thai, phẫu thuật lớn, chấn thương hoặc bệnh do vi-rút gây ra, báo cáo của Viện Rối loạn thần kinh và Đột quỵ Quốc gia Hoa Kỳ cho biết. Tình trạng này cũng có thể phát sinh sau khi bệnh nặng. Các chuyên gia cũng nói rằng những người mắc một số bệnh tự miễn dịch như bệnh rối loạn tiêu hóa dễ bị POTS.

Cảnh giác với triệu chứng đầu óc quay cuồng kèm theo tim đập nhanh: Có thể bạn đang mắc phải chứng bệnh này - Ảnh 2
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
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