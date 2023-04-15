Cảnh báo 6 tín hiệu cho thấy THẬN của bạn đang có vấn đề, chớ nên xem thường kẻo cả đời hối hận

Nếu một ngày tần số đi tiểu tiện của bạn nhiều hơn một cách bất bình thường thì đó có thể là bạn đang gặp rắc rối với thận. Bởi thận chính là bộ phận có nhiệm vụ loại bỏ độc tố và nước thải ra khỏi cơ thể qua đường tiết niệu. Nếu như bộ lọc bị thương tổn sẽ gây nên cảm giác muốn đi tiểu nhiều hơn hoặc ngược lại nếu bạn cảm thấy mình khó đi tiểu, đau đớn khi tiêu thì rất có thể bạn đã mắc bệnh sỏi thận.

Thận của bạn liên tục làm việc – chúng loại bỏ những thành phần gây hại, chúng tham gia việc sản sinh máu và hỗ trợ sự cân bằng khoáng chất của cơ thể. Da ngứa hay khô, chứng tăng sắc tố mô (hyperpigmentation), mẩn đỏ và ngứa có thể báo hiệu rằng, thận của bạn đang hoạt động không bình thường.

Những triệu chứng gây khó chịu này có thể xuất hiện do có dư thừa hàm lượng phốt-pho không thoát ra được khỏi cơ thể hoặc bắt nguồn từ một độc tố là hậu quả của các sản phẩm trao đổi chất.

Giấc ngủ chập chờn

Ngủ không ngon giấc là một vấn đề thường gặp ở những người bị bệnh thận. Khi thận lọc yếu, các chất độc sẽ tích tụ trong máu thay vì được bài tiết ra khỏi cơ thể qua nước tiểu.

Điều này ảnh hưởng đến giấc ngủ. Ngưng thở khi ngủ cũng là vấn đề thường gặp ở những người bị bệnh thận mạn tính.

Ảnh minh họa: Internet

Luôn muốn được ấm hơn bất kể nhiệt độ là bao nhiêu

Run rẩy, mệt mỏi, khó thở, mất ngủ và yếu ớt là tất cả các dấu hiệu của bệnh thiếu máu mà nhiều người đều quen thuộc. Nhưng các biểu hiện này cũng có thể là do bệnh thận gây ra. Các vấn đề về thận có thể làm giảm quá trình sản sinh hormone erythropoeitin. Hormone này kích thích sự sản sinh tế bào hồng cầu trong tuỷ xương.

Thiếu máu mãn tính có thể là dấu hiệu thận của bạn đang không vận hành đúng chức năng. Trong những trường hợp bệnh thiếu máu do vấn đề về thận và thiếu hormone erythropoietin gây ra, bạn cần đi khám và các bác sĩ sẽ kê đơn hormone cho bạn.

Chuột rút

Chuột rút là tình trạng phổ biến ở những người bị bệnh thận. Nguyên nhân là do mất cân bằng chất lỏng và chất điện giải trong cơ thể. Tổn thương dây thần kinh cũng gây chuột rút. Tất cả những vấn đề trên có thể bắt nguồn từ việc chức năng thận bị suy giảm.

Sưng phù người

Sưng phù là do dư thừa lượng nước trong không gian giữa tế bào. Ban đầu, chúng được hình thành gần bàn chân, khuôn mặt và mi mắt. Nhưng sau đó, chúng lan ra khắp cơ thể. Sưng phù có thể tiến triển rất nhanh và thường đi kèm với khuôn mặt xanh xao, làn da khô, ngay cả khi nhiệt độ không thay đổi.

Nếu bạn ấn vào một điểm sưng phù trên cơ thể, bạn sẽ thấy một dấu sẽ biến mất trong nhiều giây. Những triệu chứng khác có thể liên quan tới thần kinh, như buồn ngủ, đau nửa đầu, đau ở xương và cơ. Các bác sĩ cho rằng, hiện tượng sưng phù xuất hiện khi có quá nhiều ion natri. Chúng đã hút một lượng dịch lớn.