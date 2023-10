Nếu niêm mạc thực quản được kích thích liên tục (do uống nước nóng thường xuyên), các tế bào sẽ phát triển dày hơn để bảo vệ chống lại sự tấn công của nước nóng. Điều này làm cho chúng ít nhạy cảm hơn theo thời gian. Việc phát triển bất thường của các tế bào này có thể dẫn đến ung thư thực quản.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã liệt kê nước nóng trên 65 độ C là chất gây ung thư nhóm 2A. Khi vượt quá nhiệt độ này, cho dù đó là nước thường, trà, sữa, cà phê hay thực phẩm nóng, đều có nguy cơ gây ung thư thực quản do làm hỏng các tế bào màng nhầy của miệng và dạ dày.