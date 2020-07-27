Bệnh da liễu hay còn gọi tắt là da liễu, là các chứng bệnh gây ảnh hưởng đến bề mặt của cơ thể như da, lông, tóc và các tuyến liên quan. Người bệnh da liễu thường có dấu hiệu mẩn đỏ, dị ứng, mụn nước, mụn mủ, nhiểm khuẩn… khi mắc phải. Khiến người bệnh bị đau rát và ngứa ngáy khó chịu, gây ra nhiều bất tiện trong sinh hoạt và công việc hàng ngày.

Ngoài ra, bệnh da liễu không chỉ là một bệnh mà là tên gọi chung của nhiều bệnh ngoài da khác nhau như bạch biến, chàm, tổ đỉa, vảy nến…Vậy nên ngoài những triệu chứng bên trên, bệnh nhân còn có thể có thêm những triệu chứng đặc trưng, tuỳ thuộc vào căn bệnh mình mắc phải. Có bệnh chỉ diễn ra trong một vài ngày, nhưng có những bệnh kéo dài dai dẳng, cần người bệnh đi thăm khám để có phương án điều trị kịp thời.

Sai lầm thường gặp khi chữa bệnh da liễu

Dễ mắc phải nhưng khó chữa khỏi là ấn tượng của nhiều bệnh nhân về các bệnh da liễu. Như anh Châu Hà đến từ Đồng Tháp cho biết, nhiều năm qua anh đã vô cùng mệt mỏi với căn bệnh zona thần kinh mạn tính của mình. Mặc dù đã chủ động kiêng cữ cho mình, từ ăn uống đến vệ sinh nhưng vì công việc thường xuyên tiếp xúc với hoá chất mà đến nay bệnh zona thần kinh của anh vẫn chưa khỏi hẳn.

Tình trạng chủ quan, lơ là trong điều trị bệnh da liều dường như là tâm lý chung của nhiều người Việt. Từ đó không chỉ ảnh hưởng đến bản thân mà còn liên luỵ đến người thân trong gia đình. Như bé Thanh Ngân ở quận Thủ Đức TP.HCM sau khi có những triệu chứng ngứa rát ở bên hông trái thì được mẹ tự mua thuốc về điều trị. Chỉ đến khi những mảng ngứa lan rộng ra thì mẹ bé, chị Thanh Loan mới đưa con đi khám.

Chị Loan kể lại “Thấy con gái có nổi 2 đốm lang ben, tôi ra tiệm thuốc Tây mua loại thuốc mình hay dùng để thoa cho bé. Những ngày đầu còn bình thường chứ đến 1 tuần sau là con có biểu hiện ngứa rát. Đến phòng khám Cộng Hoà thì bác sĩ kêu là do dị ứng thuốc Tây, nếu ban đầu mà mình đi chữa liền thì đã không đến nỗi. Giờ con khóc mình thấy xót lắm”

Theo các thầy thuốc tại phòng khám YHCT Cộng Hoà, đa phần bệnh nhân khi gặp vấn đề về da thường tự mua thuốc về điều trị theo cảm tính. Không quan tâm đến nguyên nhân gây bệnh hay là mình mắc phải bệnh gì. Chỉ khi bệnh tiến triển nặng mới tìm đến bác sĩ da liễu, lúc đó da đã bắt đầu có những thương tổn nặng, gây khó khăn, tốn kém cho công tác chữa bệnh về sau.

Phương pháp chữa bệnh hiệu quả cho bệnh nhân da liễu

Sau nhiều năm điều trị không thành công, tưởng chừng căn bệnh zona thần kinh sẽ đi theo anh Châu Hà đến hết cuộc đời. Nhưng lời rỉ tai của người bạn đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của anh. Một hôm trong lúc than phiền về căn bệnh của mình, anh Hà được một người bệnh giới thiệu phòng khám YHCT Cộng Hoà ở TP.HCM điều trị bệnh da rất hay. Có bệnh thì vái tứ phương, anh Hà quyết định khăn gói lên thành phố để chữa bệnh cho mình.

Khác với anh Hà, chị Thanh Loan lại vô tình đọc được một mẩu quảng cáo chữa bệnh da liễu bằng Đông y trên mạng. Nhận thấy đây là phương pháp điều trị hiệu quả, lại an toàn với trẻ em nên chị quyết định chọn phương pháp này để điều trị cho con gái của mình. Sau nhiều lần đắn đo và cân nhắc, chỉ quyết định gửi gắm niềm tin của mình vào các y bác sĩ ở phòng khám YHCT Cộng Hoà.

Không phụ lòng mong đợi, chỉ sau một vài liệu trình chữa bệnh bằng Đông y cả anh Hà lẫn bé Ngân đều đã chữa trị thành công bệnh da liễu của mình. Được các bác sĩ gọi điện hỏi thăm về tình hình sức khoẻ, anh Hà phấn khởi khoe “Sau khi điều trị thành công bệnh zona, đến nay anh đã đi làm được hơn mấy tháng trời mà bệnh vẫn chưa có dấu hiệu tái phát. Thât lòng anh cảm ơn các y bác sĩ tại phòng khám mình nhiều lắm”

Phòng khám YHCT Cộng Hoà, địa chỉ chữa bệnh da liễu hàng đầu ở TP.HCM

Trường hợp của anh Châu Hà và bé Thanh Ngân là một trong rất nhiều bệnh nhân đã điều trị bệnh da liễu bằng Đông y thành công ở phòng khám YHCT Cộng Hoà. Với cơ sở vật chất được đầu tư đúng chuẩn của Bộ Y Tế, đội ngũ y bác sĩ có chuyên môn và trình độ cao. Có thể khẳng định rằng, rất ít căn bệnh có thể làm khó được đội ngũ y bác sĩ tại phòng khám.

Ngoài ra, với quy trình thăm khám được tối giản hoá, giúp người bệnh chủ động được thời gian, tránh ảnh hưởng đến công việc. Dịch vụ hỗ trợ người bệnh 24/7, phòng khám YHCT xứng đáng là sự lựa chọn hàng đầu cho bệnh nhân khi đến khám chữa bệnh tại TP.HCM. Để biết thêm thông tin cũng như được hỗ trợ thêm về tình trạng sức khoẻ của mình, các bạn có thể liên hệ theo thông tin dưới đây để được tư vấn điều trị miễn phí.