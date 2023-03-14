Cụ thể, ngày 13/3, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng đã phẫu thuật điều trị bệnh lý tiêu chỏm xương đùi (Legg-Calvé-Perthes) cho 1 bé trai 10 tuổi.

Theo Báo Sức khỏe và đời sống , các bác sĩ phát hiện chỏm xương đùi phải của bé trai bị hoại tử và nằm một phần bên ngoài ổ cối xương chậu nên đã tiến hành phẫu thuật. Đây là một phẫu thuật khó trong lĩnh vực chỉnh hình nhi.

Bệnh nhi được phát hiện gặp phải căn bệnh hoại tử nghiêm trọng sau khi đau khớp háng. Ảnh: Sức khỏe và đời sống

Đây là ca phẫu thuật lần đầu tiên triển khai tại bệnh viện điều trị bảo tồn cấu trúc của khớp háng, đặc biệt là giảm sự biến dạng bẹp chỏm xương đùi, giảm đau, giúp cho quá trình tái tạo lại chỏm xương ở trẻ được diễn ra nhanh hơn.

Người nhà bé L.Q.H. (10 tuổi, ở Nghĩa Đàn, Nghệ An) cho biết: Bé bị đau khớp háng phải, đi khập khiễng, không thể tham gia các môn thể thao vốn dĩ bé rất yêu thích từ trước tới nay. Bệnh xuất hiện hơn 7 tháng trước, gia đình đưa L.Q.H. đi khám nhiều nơi và kê thuốc về nhà điều trị nhưng không đỡ, đau ngày càng tăng lên.

Đầu tháng 3/2023, gia đình đưa L.Q.H. đến khám tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Tại đây, các bác sĩ khoa Khoa Chấn thương Chỉnh hình – Bỏng phát hiện chỏm xương đùi phải của L.Q.H. bị hoại tử và nằm một phần bên ngoài ổ cối xương chậu.

Sau hội chẩn, L.Q.H. được chỉ định phẫu thuật bằng kỹ thuật Varus Osteotomy, cắt xương đùi, chỉnh trục để đưa chỏm xương vào bên trong ổ cối, tránh tình trạng hoại tử chỏm thêm và giúp cho quá trình tái tạo lại chỏm xương diễn ra nhanh hơn, giúp cho trẻ sớm vận động linh hoạt trở lại.

Thông tin từ Zing cho hay, sau phẫu thuật, tình trạng bé trai ổn định. Trẻ có thể tập vật lý trị liệu để phục hồi chức năng vận động.

Tùy theo từng giai đoạn và tình trạng bệnh, phương pháp điều trị có thể là điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật. Ảnh: Zing

Theo bệnh viện, hoại tử chỏm xương đùi (Legg-Calvé-Perthes) xảy ra do sự thiếu máu nuôi dưỡng vùng này. Nguyên nhân thiếu máu nuôi có thể là viêm khớp háng thoáng qua, bệnh lý mạch máu, chấn thương khớp háng, bệnh lý về xương khớp…

Triệu chứng chính khi mắc bệnh này bao gồm đi khập khiễng, đau ở hông, bẹn hoặc mặt trước của đùi. Nếu không được điều trị sớm, bệnh có thể khiến xương bị yếu dần, dễ gãy hoặc tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến tàn tật ở trẻ.

Tùy theo từng giai đoạn và tình trạng bệnh, phương pháp điều trị có thể là điều trị nội khoa hoặc phẫu thuật.