Cân bằng cuộc sống với đường ăn kiêng EQUAL

Ngày nay hầu hết những thực phẩm chúng ta sử dụng hằng ngày thì đều có chứa đường, từ những thực phẩm tươi sống như thịt, cá, gạo, trứng… đến những thực phẩm đóng hộp và chế biến sẵn như mì gói, bánh kẹo, nước giải khát, tất cả đều có đường và chứa rất nhiều calories.

Thực tế cho thấy đa số chúng ta đang dùng rất nhiều đường trong cuộc sống hằng ngày. Và theo các chuyên gia dinh dưỡng cho biết: “Dinh dưỡng không hợp lý trong các bữa ăn hàng ngày sẽ dẫn đến thừa cân.

Đặc biệt sử dụng quá nhiều đường và chất béo trong mỗi bữa ăn sẽ dẫn đến nguy cơ tăng cân, tiểu đường và còn làm cho da dễ bị lão hóa, dễ sinh mụn hoặc tóc cũng dễ gãy rụng”.

Vì thế, để có thể cân bằng cuộc sống, kiểm soát cân nặng và duy trì một lối sống khỏe mạnh thì mỗi người phải có một chế độ ăn uống hợp lý, đủ chất, nhiều rau quả, trái cây để cung cấp chất xơ hợp lý và tránh các loại thức ăn nhiều năng lượng như chất béo.

Ngoài ra, uống nhiều nước và thường xuyên dùng nước trái cây, hoa quả cũng là biện pháp hữu hiệu. Để tăng thêm vị ngọt cho gia vị, có thể thay thế đường mía thông thường bằng các loại đường ăn kiêng với hàm lượng calorie ít hơn 8 lần so với đường thường, được viện Tổ chức kiểm định Thực phẩm và dược phấm Hoa kỳ (FDA) cho phép sử dụng trong thực phấm và thức uống trên toàn quốc gia.

Ngược lại nếu bạn đang có một chế độ ăn chưa hợp lý thì hãy bắt đầu lại một cách có kiểm soát và quản lý chặt chẽ. Bởi lẽ lượng calories tiêu thụ không chỉ ảnh hưởng đến cân nặng, vóc dáng mà nó còn liên quan mật thiết đến các bệnh về đường máu.

Hãy yêu bản thân hơn bằng cách chăm sóc sức khỏe, quan tâm cân nặng và duy trì một lối sống lành mạnh.

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Đường ăn kiêng EQUAL là thương hiệu đường ngọt nổi tiếng của Mỹ, được phân phối rộng rãi và phát triển hơn 90 quốc gia trên thế gới với hàm lượng năng lượng thấp hơn nhiều lần so với đường thường. Một 1 gói đường ăn kiêng Equal có độ ngọt tương đương với 02 muỗng đường thường, giúp KIẾM SOÁT lượng đường vào cơ thể và CÂN BẰNG sức khỏe.

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