Cách trị ve chó tại nhà đơn giản, hiệu quả không ngờ

Sức khỏe 06/08/2021 12:18

Cách trị ve chó tại nhà hiệu quả luôn là một vấn đề được nhiều người quan tâm. Bạn có thể sử dụng các nguyên liệu dễ kiếm như vỏ cam, chanh, long não, muối...

Bạn có biết cách trị ve chó tại nhà không? Ve, rận ở chó chính là một trong những vấn đề khiến người nuôi đau đầu. Cùng Kimi Pet tìm hiểu những cách trị ve chó hiệu quả nhất, đơn giản nhất trong bài viết này.

1. Ve chó là gì?

Trước khi tìm hiểu cách trị ve chó tại nhà thì bạn cần biết ve chó là gì cũng như sự nguy hiểm của chúng.

Theo nghiên cứu thì ve chó là một trong những những loài sống ký sinh, bám dính trên da của chó. Sau khi đã ký sinh thành công thì chúng bắt đầu hút máu của chó để sinh trưởng và phát triển.

Khả năng sinh sản của ve chó là cực kỳ nhanh, nếu không phát hiện kịp thời thì chúng sẽ hút sạch máu của chó.

Khi bị hút máu, chú chó sẽ có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu, gãi liên tục tạo ra những nốt đỏ. Đặc biệt nếu móng vuốt của bé sắc thì dễ bị xước da, chảy máu. Nếu không để ý có thể bị nhiễm trùng, cực kỳ nguy hiểm cho cún cưng.

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Tìm hiểu các cách trị ve chó tại nhà

2. Có nên cạo lông khi điều trị ve chó không?

Câu trả lời là “” các bạn nhé. ve chó có khả năng ẩn nấp, lẩn trốn sâu dưới lớp da của chó. Do đó việc cạo lông là giúp bạn dễ phát hiện ve, rận và loại bỏ chúng tận gốc, giúp việc điều trị ve chó tại nhà hiệu quả hơn.

Khi đó bạn cũng dễ xác định được tình trạng da chó đang bị tổn thương như thế nào, nặng hay nhẹ. Từ đó có phương án xử lý, cách chữa ve chó phù hợp.

Việc cạo lông chó cũng giúp việc bôi thuốc, xịt thuốc trị ve chó tận gốc thấm sâu hơn vào da của cún cưng, giúp việc điều trị được hiệu quả hơn.

Bạn nên đưa bé tới những trung tâm Grooming thú cưng lớn để được cạo lông và cắt tỉa lông chó chuyên nghiệp từ A - Z. Với hệ thống trang thiết bị hiện đại, kinh nghiệm trong nghề, kỹ năng bài bản thì thì chú chó của bạn sẽ thoải mái, dễ chịu.

3. Các cách trị ve chó tại nhà đơn giản, dễ làm

Việc đầu tiên bạn cần làm khi phát hiện ra ve chó là phải lấy nhíp hoặc dụng cụ chuyên dụng để loại bỏ ve chó đang bám trên da của chú chó. Bạn lưu ý tìm kỹ ở những vùng lông rậm rạp, bị che đi và vùng nhạy cảm ở chó.

Sau đó bạn hãy thực hiện các cách trị ve chó tận gốc dưới đây:

3.1. Sử dụng các loại sữa tắm trị ve chó

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sữa tắm với thành phần cũng như công dụng khác nhau. Bạn hãy chọn mua sản phẩm sữa tắm đặc trị ve chó như BIO, SOS... tại các cửa hàng thú cưng hoặc đặt mua trên các sàn thương mại điện tử.

Sau khi mua về thì bạn hãy đọc hướng dẫn sử dụng, nắm rõ cách dùng, liều lượng để loại bỏ ve chó đạt hiệu quả cao.

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ve chó khiến cún cưng ngứa ngáy, khó chịu

3.2. Diệt ve chó bằng vỏ cam, vỏ chanh

Đây là cách trị ve chó tại nhà đơn giản, nguyên liệu dễ kiếm mà ai cũng có thể làm được. Cách làm rất đơn giản:

  • Bước 1: Đun sôi một nồi nước lớn. Khi nước sôi thì thả vỏ cam, vỏ chanh hoặc vỏ bưởi vào đun cùng rồi đợi 10-15 phút rồi tắt bếp.
  • Bước 2: Đợi nước nguội hẳn hoặc nước âm ấm là bạn có thể dùng để tắm cho chó. Bạn hãy kiên trì, làm thường xuyên để trị ve chó được tận gốc.

Ngoài ra bạn cũng có thể dùng nước này để xịt vào những nơi chú chó hay hoạt động để xua đuổi ve chó.

3.3. Trị ve chó với muối

  • Bước 1: Đem muối hòa với nước.
  • Bước 2: Dùng dung dịch nước muối mới pha để lau sạch các vết thương do ve chó để lại.
  • Bước 3: Dùng bông hoặc khăn mềm, sạch để lau đi phần nước muối trên da chó.
  • Bước 4: Bạn cần thực hiện nhiều lần trong ngày để ve chó biến mất hoàn toàn.

3.4. Dùng các loại thuốc xịt ve chó

Các loại thuốc này sẽ tác động trực tiếp vào phía bên trong của ve chó, làm cho chúng không thể phát triển, không lấy được máu rồi tự chết. Đây là một trong những cách trị ve chó tại nhà khá hiệu quả được nhiều người sử dụng.

Các loại thuốc diệt ve chó đem lại chất lượng tốt và bạn cũng dễ mua như Frontline, Nexgard, Hantox...

3.5. Trị ve chó bằng long não

Cách 1: Sử dụng dưới dạng xịt:

  • Bước 1: Tìm và mua long não (còn gọi là băng phiến) tại các chợ, cửa hàng, siêu thị lớn.
  • Bước 2: Hòa tan long não với nước rồi cho vào bình xịt.
  • Bước 3: Bạn hãy dùng dung dịch này để xịt vào những nơi trong tầm hoạt động của cún cưng để đuổi ve chó.

Cách 2: Tắm cho chó cùng tinh dầu long não. Đây cũng là một cách được sử dụng để trị ve chó. Nhưng không phải da của chú chó nào cũng quen với nồng độ long não đậm đặc. Do đó bạn nên test trước để xem cún cưng có sử dụng được không đã nhé.

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Bạn cần quan sát bộ lông của cún cưng và phát hiện ve chó kịp thời

3.6. Cách trị ve chó tại nhà với giấm táo

  • Bước 1: Trộn giấm táo với nước với tỉ lệ 1:1.
  • Bước 2: Hòa tan một ít muối vào dung dịch rồi cho vào lọ xịt.
  • Bước 3: Dùng hỗn hợp trên xịt trực tiếp lên phần da của cún có ve chó hút máu. Bạn cần làm kiên trì để hiệu quả được rõ ràng.

3.7. Cách trị ve chó dân gian bằng dầu hỏa

Đây là một trong những cách được người xưa truyền lại cho chúng ta. Dầu hỏa có mùi hắc khó chịu sẽ khiến ve chó bỏ chạy ngay lập tức. Cách làm rất đơn giản bạn bôi dầu hỏa lên những vùng da có ve chó, tránh mắt mũi miệng là được.

Tuy nhiên cách làm này chỉ có tác dụng đuổi ve chó chứ không phải cách chữa tận gốc. Do đó bạn cần kết hợp với những cách trị ve chó khác nữa.

Trên đây là #7 cách trị ve chó tại nhà mà Kimi Pet muốn giới thiệu tới các bạn. Hy vọng những kiến thức trong bài viết này sẽ giúp bạn tiêu diệt, loại bỏ sự hoành hành của ve chó nhé.

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