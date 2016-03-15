Cách làm thuốc súc miệng tự nhiên trị đau họng nhanh gấp nhiều lần thuốc kháng sinh

Trộn 1/4 thìa muối với 1 li nước ấm (dùng nước nóng nếu bạn có thể chịu được; thuốc súc miệng lạnh không hiệu quả). Nếu được, hãy thêm 1 thìa Listerine để có sức mạnh diệt khuẩn. Nước muối giúp rửa sạch và trung hòa axit trong cổ họng, giảm cảm giác nóng và tăng tốc độ chữa lành các màng nhầy bị kích thích. Lưu ý: hãy pha nước muối mới mỗi lần sử dụng. Nhớ đừng nuốt mà hãy nhổ ra.

Liệu pháp trị đau họng tại gia này bao gồm 1 thìa bột gừng và mật ong, nửa ly nước nóng và nước ép của nửa quả chanh. Rót nước lên gừng, sau đó thêm nước chanh và mật ong rồi súc miệng. Mật ong làm dịu cơn đau họng và cũng có thuộc tính kháng khuẩn.

Trộn 1 thìa nước chanh với 1 li nước; nó sẽ giúp thu hẹp mô họng và tạo ra 1 môi trường axit có hại cho vi khuẩn.

Nước ớt

Ớt giúp giảm đau và kháng viêm. Thêm 5 nhúm bột ớt đỏ (hoặc vài muỗng nướt sốt cay) vào 1 li nước để giảm đau họng. Nó sẽ nóng, nhưng hãy thử phương thuốc này 15 phút/lần và bạn sẽ thấy hiệu nghiệm.

Nước ngải đắng

Ngải đắng có thể làm dịu đau họng. Hãy trộn 1 thìa ngải đẳng, nửa thìa phèn, 1/4 chén đường nâu, 3/4 chén giấm, và 1/8 chén nước.

Nước nghệ

Gia vị màu vàng này là chất chống oxy hóa cực mạnh. Các nhà khoa học cho rằng nó có thể chữa nhiều loại bệnh nặng. Để trị đau họng, hãy trộn 1/2 thìa nghệ và 1/2 thìa muối vào 1 li nước nóng và súc họng.

Nước ép cỏ mạch

Một liệu pháp chữa đau họng hay khác là nước ép cỏ mạch. Việc súc miệng bằng loại nước giàu chlorophyll này giúp ngăn ngừa vi khuẩn phát triển và làm dịu cơn đau họng. Hãy ngậm trong miệng khoảng 5 phút, nước ép cỏ mạch được cho là sẽ giúp củng cố nướu bị yếu và trị đau răng.

Trà đinh hương

Thêm 1 hoặc 3 thìa bột đinh hương vào nước, sau đó khuấy lên rồi súc miệng. Đinh hương có thuộc tính kháng khuẩn và kháng viêm có thể giúp làm dịu và chữa đau họng.

Nước ép cà chua

Để giảm đau họng tạm thời, hãy súc miệng với một hỗn hợp gồm ½ chén nước ép cà chua và nửa li nước nóng, cùng với 10 giọt nước sốt ớt đỏ. Thuộc tính chống oxy hóa của lycopene có thể giúp trị đau họng nhanh hơn.

Trà xanh

Trà xanh nổi tiếng về khả năng chống bệnh tật một cách tự nhiên. Súc miệng với trà xanh có thể giúp diệt khuẩn nơi cổ họng.

Giấm táo và muối

Nếu bạn bị khô họng do ho, hãy dùng giấm táo vì vi khuẩn không thể sống sót trong lớp phủ axit mà giấm táo tạo ra nơi cổ họng của bạn. Súc miệng với 1 thìa giấm táo và 1 thìa muối được hòa tan trong 1 li nước ấm; dùng vài lần/ngày nếu cần. Nếu bị nhẹ, bạn có thể trộn 1/4 chén giấm táo với 1/4 chén mật ong và dùng 1 thìa cách nhau 4 giờ.

Nước cam thảo

Rễ cam thảo có thể xoa dịu cơn đau họng và loại bỏ đờm gây ho trong cổ họng. Một nghiên cứu năm 2009 phát hiện những bệnh nhân hậu phẫu súc miệng bằng nước cam thảo ít bị đau họng sau phẫu thuật hơn. Trộn 1 thìa si-rô cam thảo hoặc bột với 8 ounce nước và súc miệng.

Trà mâm xôi

Trà mâm xôi là phương thuốc lâu đời được tin là có thể trị mọi thứ, từ cúm cho đến vết thương hở. Để trị đau họng, rót 1 chén nước sôi lên 2 thìa lá trà khô. Ngâm trong 10 phút, sau đó lọc lá trà rồi để nguội một chút. Súc miệng trong khi nước còn ấm.