Cách chữa bị ù tai hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên

Khi bị ù tai, chúng ta thường có cảm giác như thể có thứ gì đó ngân nga một hồi lâu và liên tục ở trong tai. Triệu chứng nà có thể xảy ra ở một hoặc cả hai tai và gần như bất cứ ai cũng sẽ trải qua nó ít nhất một vài lần trong đời.

Bị ù tai có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như do mất thính giác liên quan đến tai nạn, nhiễm trùng tai, ô nhiễm tiếng ồn, đi máy bay, nhiễm trùng đường hô hấp, thiếu vitamin và khoáng chất, thay đổi xương hông (sự phát triển xương bất thường), huyết áp cao hoặc thấp, tiểu đường hoặc rối loạn hệ tuần hoàn.