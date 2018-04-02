Cách chữa bị ù tai hoàn toàn bằng nguyên liệu tự nhiên

Bị ù tai là triệu chứng phổ biến, xuất hiện do chúng ta đi vào môi trường nhiều tiếng ồn, khi đi máy bay hoặc nghe nhạc quá lâu. Vậy khi bị ù tai phải làm gì?
Khi bị ù tai, chúng ta thường có cảm giác như thể có thứ gì đó ngân nga một hồi lâu và liên tục ở trong tai. Triệu chứng nà có thể xảy ra ở một hoặc cả hai tai và gần như bất cứ ai cũng sẽ trải qua nó ít nhất một vài lần trong đời.
Bị ù tai có thể do nhiều nguyên nhân, chẳng hạn như do mất thính giác liên quan đến tai nạn, nhiễm trùng tai, ô nhiễm tiếng ồn, đi máy bay, nhiễm trùng đường hô hấp, thiếu vitamin và khoáng chất, thay đổi xương hông (sự phát triển xương bất thường), huyết áp cao hoặc thấp, tiểu đường hoặc rối loạn hệ tuần hoàn.
Bị ù tai liên tục có thể gây ra nhiều trở ngại cho các hoạt động hàng ngày và gây khó khăn khi nghe, làm việc, tập trung và ngủ. Mặc dù không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm ra nguyên nhân chính xác của triệu chứng ù tai nhưng có một số biện pháp tự nhiên để giảm ù tai rất hiệu quả.
1. Dùng giấm táo chữa ù tai
- Trộn 2 thìa giấm táo với một ít mật ong trong một chén nước.
- Uống hỗn hợp 2 đến 3 lần mỗi ngày khi đến khi hết ù tai.
2. Dùng holy basil chữa ù tai
- Cho một nhúm lá basil vào trong máy xay rồi xay thật nhỏ.
- Lọc lấy nước rồi làm ấm trong 1 đến 1 phút.
- Dùng ống nhỏ giọt nhỏ từng giọt nước basil vào bên tai bị ù.
- Thực hiện 2 lần mỗi ngày trong 3 đến 4 ngày.
3. Dùng hành chữa ù tai
- Nghiền nhỏ vài múi hành.
- Đun nóng hành trong 1 đến 2 phút. Chờ cho đến khi hành nguội thì lọc lấy nước.
- Nhỏ 2 đến 3 giọt nước hành vào tai bị ù. Để yên trong 5 phút rồi nghiêng đầu theo hướng ngược lại để nước chảy ra ngoài. Thực hiện vài lần mỗi tuần.
4. Dùng tỏi chữa ù tai
- Nghiền 2 múi tỏi. Sau đó cho vào chảo rang khô cùng với 1 thìa dầu vừng.
- Sau khi lọc lấy nước và để nguội thì cho 2 đến 3 giọt nước lọc được vào tai bị ù.
- Thực hiện hàng ngày trước khi đi ngủ trong vòng một tuần.
5. Dùng gừng chữa ù tai
- Cho ½ thìa gừng tươi đã giã nhỏ vào 1 chén nước nóng. Để nguội trong 10 phút rồi lọc lấy nước. Sau đó, cho một chút mật ong vào. Uống 2 đến 3 lần mỗi ngày trong vài ngày.
- Nhai vài lát gừng tươi. Điều này sẽ giúp giảm áp lực trong tai bị ù nhanh chóng.
6. Dùng dầu mù tạt để chữa ù tai
- Làm ấm một ít dầu mù tạt bằng lò vi sóng.
- Cho vài giọt dầu mù tạt trực tiếp vào tai bị ù.
- Để yên trong 5 đến 10 phút rồi nghiêng đầu theo hướng ngược lại để dầu chảy ra.
- Dùng bông tai lau sạch tai. Thực hiện mỗi ngày một lần trong vài ngày.
7. Dùng bí đỏ chữa ù tai
Để chữa ù tai bằng bí đỏ, bạn chỉ cần nấu bí đỏ dưới dạng súp hoặc làm các món ăn với những nguyên liệu khác đều được. Thưởng thức món bí đỏ ngon tuyệt mà còn chữa được cả ù tai thì còn gì bằng.
Hãy áp dụng các cách chữa ù tai này mỗi khi bạn bị ù tai nhé. Tuy nhiên, nếu tình trạng nghiêm trọng hơn thì tốt nhất là bạn nên đến gặp bác sĩ để được tư vấn cụ thể.