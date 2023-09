Đại dịch Covid-19 do chủng mới của virus corona (2019 - nCoV) gây nên đã và đang lây lan với tốc độ rất nhanh chóng. Hiện tại, thời gian xuất hiện triệu chứng và quá trình lây lan bệnh ngày càng phức tạp và khó kiểm soát hơn. Các thông tin nhiễu loạn trên các trang mạng càng khiến chúng ta càng thêm lo lắng. Vì vậy, để có thể phát hiện kịp thời và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm, bạn nên theo dõi các triệu chứng corona Bộ Y tế đưa ra. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về triệu chứng corona và cách phòng tránh dịch bệnh.

Virus corona mới (2019 - nCoV) hay còn gọi là dịch viêm phổi hô hấp cấp Vũ Hán, bởi bệnh xuất phát từ Vũ Hán (Trung Quốc). Là bệnh liên quan đến đường hô hấp cấp do virus thuộc chủng mới corona gây nên. Đây là dịch bệnh nghiêm trọng và đang có tốc độ lây lan cao, tương tự như hội chứng hô hấp cấp (SARS-CoV) hay hội chứng viêm đường hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS-CoV).

Các triệu chứng Corona Bộ Y tế đưa ra

Ho khan, đau họng

Ho khan hoặc có đờm đặc và bọt là dấu hiệu phổ biến của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây nên. Đây chính là một trong những triệu chứng khá nghiêm trọng của Covid-19. Ho do virus corona sẽ không khỏi khi uống thuốc điều trị ho thông thường. Do vậy, nếu thấy ho nhiều và kéo dài thì bạn không nên chủ quan mà hãy đi khám sức khỏe ngay. Các bác sĩ sẽ dựa vào xét nghiệm và khám lâm sàng để chẩn đoán chính xác bệnh.

Ho khan dấu hiệu phổ biến của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới virus corona gây nên - Ảnh minh họa: Internet

Cảm thấy khó thở

Triệu chứng cảm thấy khó thở xuất hiện ở đa số các trường hợp nhiễm Covid-19. Virus corona gây ảnh hưởng trực tiếp đến phổi, hệ hô hấp và dẫn đến triệu chứng tức ngực, khó thở… Nếu bạn bị ho và cảm thấy khó thở thì khả năng nhiễm Covid-19 là rất cao. Lúc này, bạn nên nhanh chóng đến bệnh viện để khám và xét nghiệm trước khi bệnh tình trở nên trầm trọng.

Triệu chứng cảm thấy khó thở xuất hiện ở đa số các trường hợp nhiễm Covid-19 - Ảnh minh họa: Internet

Sốt cao

Không phải tất cả người bị nhiễm Covid-19 đều bị sốt. Tuy nhiên, sốt cũng được coi là căn cứ để sàng lọc các trường hợp nghi nhiễm bệnh. Mức độ sốt ở mỗi người nhiễm bệnh có thể khác nhau. Có người thân nhiệt tăng cao và một số người chỉ bị sốt nhẹ.

Đặc biệt, nếu bạn và người thân trong gia đình đã đến vùng dịch trong thời gian gần đây hoặc đã từng tiếp xúc gần với những người từ vùng dịch trở về, bạn hãy tự cách ly bản thân và đến cơ sở y tế để được xét nghiệm phát hiện kịp thời. Đó là biện pháp tự bảo vệ cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Không phải tất cả người bị nhiễm virus Covid-19 đều bị sốt - Ảnh minh họa: Internet

Virus chủng mới corona (2019 - nCoV) lây lan như thế nào?

Virus chủng mới corona ban đầu được cho là xuất hiện từ động vật và có khả năng lây từ người sang người. Đặc biệt là sự lây lan từ người sang người có thể xảy ra liên tục.

Ở người, virus này lây từ người này sang người kia qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh. Ngoài ra, việc hắt hơi, ho hay bắt tay cũng có thể khiến người xung quanh bị phơi nhiễm.

Virus corona lây từ người này sang người kia qua tiếp xúc với dịch cơ thể của người bị nhiễm bệnh - Ảnh minh họa: Internet

Virus chủng mới corona cũng có thể bị lây từ việc ai đó đã chạm tay vào một vật mà người bệnh chạm vào rồi sau đó đưa lên mắt, mũi, miệng. Những người chăm sóc hoặc tiếp xúc gần với bệnh nhân cũng có thể bị phơi nhiễm virus khi xử lý các chất thải của người bệnh.

Phân biệt giữa nhiễm nCoV và cảm cúm thông thường

Nếu như bạn chỉ bị cảm lạnh hoặc cảm cúm thông thường không gây ra những nhiễm trùng nghiêm trọng, cơ thể bạn sẽ dần hồi phục khi dùng thuốc điều trị theo đúng chỉ định của bác sĩ hoặc uống thuốc cảm tại nhà. Ngoài ra, nhiều trường hợp không cần dùng thuốc, chỉ cần nghỉ ngơi và bổ sung đủ nước thì bệnh sẽ thuyên giảm trong vòng 3 – 7 ngày.

Tuy nhiên, nếu bạn nhiễm virus corona chủng mới thì mức độ biểu hiện sẽ nặng nề hơn. Việc uống thuốc trị cảm thông thường sẽ không làm tình trạng bệnh đỡ hơn. Vì hiện nay chưa có thuốc trị chính thức bệnh Covid-19. Ngoài triệu chứng thân nhiệt tăng bất thường, virus corona chủng mới còn tấn công mạnh vào hệ hô hấp gây viêm phổi và dẫn đến tình trạng thiếu oxy gây khó thở. Đây là dấu hiệu nhận biết đặc trưng mà bệnh cảm lạnh hoặc cảm cúm thông thường không có.

Phân biệt giữa nhiễm nCoV và cảm cúm thông thường - Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn gặp phải các triệu chứng này, bạn nên bình tĩnh phân biệt và không nên chủ quan. Để đảm bảo sức khỏe bạn nên theo dõi triệu chứng corona qua từng ngày và nhanh chóng đến gặp các bác sĩ để được xét nghiệm. Bộ Y tế cũng khuyến cáo những người bị ho kéo dài, sốt và cảm thấy khó thở nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế gần nhất để khám.

Có thể thấy, đại dịch Covid-19 do chủng mới virus corona gây nên hiện đang lây lan nhanh chóng và khó kiểm soát hơn. Điều quan trọng tại thời điểm này, bạn nên nắm rõ các triệu chứng corona Bộ Y tế đưa ra để có thể phát hiện kịp thời nếu xuất hiện các triệu chứng nhiễm bệnh. Ngoài ra, bạn nên thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh và hạn chế đến những nơi đông người trong thời gian này, vì theo các chuyên gia y tế dịch bệnh sẽ còn chuyển biến phức tạp hơn trong thời gian sắp tới.