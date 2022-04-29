Các triệu chứng cho thấy bạn đã bị ngộ độc với các chất tẩy rửa

Sức khỏe 29/04/2022 10:45

Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu về các triệu chứng và những điều cần lưu ý khi bị ngộ độc thuốc tẩy. Hãy ghi nhớ để có cách xử lý kịp thời nhé!

Công dụng của thuốc tẩy

Các triệu chứng cho thấy bạn đã bị ngộ độc với các chất tẩy rửa - Ảnh 1

Thuốc tẩy là một dung dịch nước được làm từ natri hypoclorit. Natri hypoclorit là một hóa chất được tìm thấy trong các sản phẩm tẩy rửa, giặt là và máy lọc nước.

Nồng độ chứa chất tẩy rửa trong các sản phẩm gia dụng có thể thay đổi từ 3 đến 6%, nhưng thuốc tẩy dùng trong bể bơi có thể đạt nồng độ lên đến 10%. Ngoài công dụng giặt là, nước tẩy quần áo còn dùng để làm sạch những nơi có nhiều vi trùng, chẳng hạn như nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ.

Các triệu chứng ngộ độc thuốc tẩy

Thuốc tẩy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe của bạn nếu không được sử dụng đúng cách. Nó không chỉ ảnh hưởng đến người trực tiếp sử dụng mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ nhỏ và vật nuôi trong nhà.

Các triệu chứng ngộ độc thuốc tẩy có thể khác nhau tùy thuộc vào cách bạn tiếp xúc, vị trí tiếp xúc, nồng độ của chất tẩy trắng và thời gian tiếp xúc.

1. Khi tiếp xúc da

Mặc dù nồng độ natri hypoclorit trong thuốc tẩy gia dụng lên đến 5% nhưng nó có thể gây kích ứng cho da nhạy cảm và gây bỏng rát hoặc nổi mẩn đỏ.

Mặt khác, khi chất tẩy chứa natri hypoclorit với nồng độ 5% trở lên, nó có thể được coi như một chất ăn da có tính kiềm và gây bỏng, phồng rộp.

Nhưng có thể bạn chưa biết, tắm trong nước pha loãng với 0,05% thuốc tẩy là một trong những cách điều trị viêm da dị ứng. 

2. Khi tiếp xúc với mắt

Khi natri hypoclorit liên kết với protein và chất béo trong mắt hoặc màng nhầy của mắt, có thể xảy ra một vài phảu ứng gây hại cho mắt. Các triệu chứng thường thấy là mắt bị đỏ, viêm và chảy nước mắt, khi bị thương nặng, bạn có thể bị bỏng, rát và cực kỳ đau đớn.

3. Khi hít vào

Trộn thuốc tẩy gia dụng hoặc công nghiệp với các sản phẩm khác làm gây ra phản ứng hóa học và giải phóng khói clo.

Khi hít phải khí này, cơ thể sẽ xảy ra nhiều phản ứng như: 

  • Kích ứng niêm mạc mũi, mắt và hầu họng, những người nhạy cảm có thể bị nghẹt thở, chảy nước mũi, ho, chảy nước mắt.
  • Nồng độ cao hơn có thể gây đau ngực, buồn nôn, thay đổi nhịp thở, ho và đau đầu.
  • Nặng hơn, bạn có thể bị đau màng phổi, viêm phế quản tắc nghẽn và khó thở.
  • Trong trường hợp nghiêm trọng nhất, bạn có thể bị giảm oxy trong máu và phù phổi. 

Theo một báo cáo đánh giá được xuất bản vào năm 2018 ở Hoa Kỳ cho thấy trung bình có 45.000 trường hợp ngộ độc thuốc tẩy mỗi năm, nhưng chỉ có một trường hợp tử vong sau mỗi bốn năm.

Cách xử lý khi bị ngộ độc thuốc tẩy

Các triệu chứng cho thấy bạn đã bị ngộ độc với các chất tẩy rửa - Ảnh 2

Nếu ai đó vô tình bị ngộ độc thuốc tẩy, đừng hoảng sợ và hãy gọi cho bác sĩ trước. 

Bạn không nên tự ý đặt ống thông mũi, rửa ruột, sử dụng than hoạt tính, hoặc trung hòa thuốc tẩy bằng kiềm hoặc axit. Tốt nhất bạn nên súc miệng bằng nước.

Nếu thuốc tẩy tiếp xúc với da, bạn hãy cởi bỏ tất cả quần áo và rửa vùng da đó thật sạch bằng nước. Ngược lại, nếu thuốc tẩy văng vào mắt, bạn có thể dùng nước muối sinh lý để xử lý.

Trong khi chờ đợi bác sĩ, bạn hãy theo dõi các triệu chứng ngộ độc thuốc tẩy. Nếu con bạn nuốt phải thuốc tẩy, các triệu chứng bao gồm nôn mửa, đau dạ dày, lú lẫn, buồn ngủ, ngất xỉu hoặc mất ý thức.

Hãy ghi nhớ một số điều này để hạn chế được những tai nạn không đáng có nhé!

Theo Step To Health

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Từ khóa:   ngộ độc thuốc tẩy sức khỏe bảo vệ sức khỏe

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