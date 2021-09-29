Các nhóm đối tượng có nguy cơ mắc 'hội chứng hậu Covid-19' cao nhất

Covid-19 kéo dài là thuật ngữ mô tả các triệu chứng xảy ra ở một số người mắc Covid-19 đã khỏi bệnh. Đây là một bệnh cảnh mới rất đáng lo ngại, ảnh hưởng nặng nề đến sức khoẻ của người mắc cả về thể chất lẫn tâm thần.

Cơ quan Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Long Beach (Mỹ) đã nghiên cứu sức khỏe và các triệu chứng của hơn 366 người nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 12/2020. Các bệnh nhân được yêu cầu mô tả triệu chứng của họ sau 2 tháng có kết quả âm tính để nhóm chuyên gia phân tích. Kết quả cho thấy những triệu chứng Covid-19 kéo dài phổ biến nhất là khó thở, mất khứu giác, đau nhức cơ, mệt mỏi.

Cụ thể, bệnh sau khi mắc COVID có thể xuất hiện trong khoảng bốn tuần trở lên sau lần đầu tiên bị lây nhiễm vi-rút gây ra COVID-19. Thậm chí, những người không có các triệu chứng COVID-19 trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi bị lây nhiễm có thể có các bệnh sau khi mắc COVID. Những tình trạng này có thể xuất hiện ở các dạng khác nhau và có thể bị một vài bệnh cùng lúc trong khoảng thời gian khác nhau.

Con người không nên coi thường 'hội chứng hậu COVID-19' - Ảnh: Internet

Dù nữ giới có tỷ lệ tử vong thấp và ít biểu hiện triệu chứng nghiêm trọng, nhưng họ lại dễ trở thành nạn nhân của Covid-19 kéo dài. Theo các chuyên gia, sự căng thẳng, quá lo lắng về bệnh tình và thời gian phục hồi lâu hơn có thể khiến phụ nữ dễ mắc hội chứng sương mù não, mệt mỏi, rối loạn kinh nguyệt và đau cơ thể.

Tiếp theo, những người trên 40 tuổi là nhóm đối tượng tiếp theo, bởi tuổi càng lớn, hoạt động của hệ thống miễn dịch càng chậm lại. Điều này khiến họ dễ mắc bệnh hơn và cũng lâu khỏi hơn.

Nghiên cứu cũng cho thấy Covid-19 kéo dài phổ biến hơn ở người da đen. Họ cũng dễ mắc các bệnh lý nền như tiểu đường và tim mạch, càng gia tăng độ nguy hiểm khi nhiễm Covid-19. Ngoài ra, những người bị suy giảm miễn dịch có nguy cơ mắc Covid-19 kéo dài cao gấp nhiều lần bình thường.

Tiêm vắc-xin chống lại COVID-19 ngay khi có thể là cách tốt nhất để phòng tránh - Ảnh: Internet

Hiện nay, nhiều nghiên cứu xác định nguy cơ mắc “Long Covid” với những người đã tiêm vaccine và nhiễm Covid-19 đột phá. Với những người đủ điều kiện, hãy tiêm vắc-xin chống lại COVID-19 ngay khi có thể là cách tốt nhất để phòng tránh COVID-19 và cũng có thể giúp những người xung quanh.

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