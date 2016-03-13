Các mẹo giúp mang thai sinh đôi hay sinh ba một cách tự nhiên

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều biện pháp tự nhiên giúp tăng xác suất sinh đôi. Cho dù gia đình bạn không có gen sinh đôi, bạn có thể biến cơ thể thành môi trường thích hợp cho việc sinh đôi hay sinh ba.

Hiện nay, t? vi ệc sinh đôi hoặc sinh ba xảy ra thường xuyên hơn khi ngày càng có nhiều phụ nữ tìm kiếm các biện pháp thụ tinh nhân tạo. Dù bằng cách uống thuốc giúp kích thích buồng trứng hay cấy nhiều phôi cùng lúc, một phụ nữ có thể dễ dàng mang thai đôi hoặc ba bằng các biện pháp nhân tạo.

Trước tiên, bạn cần hiểu 2 kiểu sinh đôi có thể xảy ra: cùng trứng và khác trứng. Sinh đôi cùng trứng xảy ra khi 1 trứng đã thụ tinh chia thành 2 phôi giống nhau. Sinh đôi khác trứng xảy ra khi hai trứng được thụ tinh bởi 2 tinh trùng. Dễ kiểm soát việc thụ thai sinh đôi khác trứng hơn sinh đôi cùng trứng.

Để tăng khả năng mang đa thai, trước tiên bạn phải tăng khả năng mang thai của mình. Điều này có nghĩa là uống axit folic hàng ngày, bắt đầu vài tháng trước khi nghĩ về việc mang thai. Bên cạnh đó, bạn cần cố tăng cân, bỏ thuốc và rượu. Việc dùng nhiều bơ sữa cũng sẽ giúp bạn tăng khả năng có thai.

Bắt đầu ăn những thực phẩm giúp buồng trứng rụng nhiều trứng hơn trong kỳ kinh nguyệt. Ví dụ, khoai mỡ (và củ sắn) có những hợp chất kích thích buồng trứng, và phụ nữ ăn chúng thường xuyên trước khi cố mang thai có xác suất sinh đôi hoặc sinh ba cao hơn.

Các thực phẩm kích thích việc sản xuất progresterone, chẳng hạn quả óc chó, gạo lứt, trứng và thịt gà cũng có thể giúp bạn sinh đôi.

Cố gắng mang thai khi tuổi bạn đã ‘chín’ hơn. Ở độ tuổi 20-30, phụ nữ có 3% khả năng mang thai sinh đôi một cách tự nhiên. Nhưng từ độ tuổi 30-40, tỷ lệ này tăng lên 6%.

Lưu ý rằng đây là số liệu đối với việc mang đa thai một cách tự nhiên. Ở phụ nữ lớn tuổi, tỷ lệ mang đa thai một cách nhân tạo thì cao hơn nhiều.

Cần biết rằng khả năng sinh đôi tăng lên khi bạn có nhiều con. Điều này không chỉ đúng theo quy tắc xác suất mà còn vì việc có con khiến bạn tăng cân. Trọng lượng tăng sẽ tăng khả năng sinh đôi của bạn.

Tiếp tục cho con bú cho đến khi mang thai đứa tiếp theo. Những bà mẹ đang cho con bú có khả năng mang đa thai cao hơn những người đã cai sữa cho con.

Hãy cố thụ thai một thời gian ngắn sau khi ngừng uống thuốc ngừa thai. Đây không phải là phương pháp chắc ăn 100% để sinh đôi, nhưng với một số ít phụ nữ, buồng trứng bắt đầu rụng nhiều trứng hơn khi ngừng uống thuốc ngừa thai. Điều này sẽ tăng khả năng mang thai sinh đôi. (Phần lớn phụ nữ trải qua một thời kỳ rụng trứng ngắn khi họ ngừng uống thuốc ngừa thai).

Cuối cùng, bạn cần hiểu rằng tất cả những mẹo này sẽ không giúp tất cả mọi người mang đa thai. Chúng chỉ giúp tăng xác suất này thêm mà thôi.