Các loại thực phẩm vàng tăng cường hệ miễn dịch cho gia đình bạn trong thời khắc giao mùa

Sức khỏe 16/04/2022 12:02

Khi thời tiết chuyển mùa, nhịp sinh học thay đổi, ngay cả những người khỏe mạnh cũng có khả năng miễn dịch thấp. Vì vậy bạn cần phải tăng cường hệ miễn dịch cho bản thân và gia đình ngay từ bây giờ. Mách bạn một vài loại thực phẩm sau cực tốt cho sức khỏe trong tiết giao mùa.

1. Thịt bò và bông cải xanh

Các loại thực phẩm vàng tăng cường hệ miễn dịch cho gia đình bạn trong thời khắc giao mùa - Ảnh 1

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm có hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích. Nó chứa nhiều protein, kẽm và sắt, rất tốt để giúp trẻ tăng trưởng và phát triển trí nãoTrong số này, sắt có tỷ lệ hấp thụ vào cơ thể thấp, vì vậy bạn nên nấu chúng cùng các loại thực phẩm có chứa vitamin C để có thể giúp hấp thu tốt hơn. Ví dụ, bông cải xanh có chứa nhiều vitamin C và là một "người bạn" tuyệt vời của thịt bò. Đặc biệt, những món ăn có sự kết hợp giữa bông cải xanh và thịt bò sẽ làm tăng hương vị của từng nguyên liệu nên rất phù hợp để làm món ăn dặm cho trẻ.

2. Thịt lợn và bí xanh

Thịt lợn là một loại thực phẩm có hiệu quả rất tốt trong việc đào thải các chất độc hại và các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Thịt lợn rất hợp với bí xanh vì trong bí xanh có chứa nhiều taurine giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể và giúp phục hồi gan. Ngoài ra, bí xanh rất giàu chất dinh dưỡng đến mức được mệnh danh là 'nhân sâm của mùa xuân'. 

3. Sữa và chuối

Các loại thực phẩm vàng tăng cường hệ miễn dịch cho gia đình bạn trong thời khắc giao mùa - Ảnh 2

Vì cuộc sống bận rộn nên có nhiều người chỉ ăn tạm, ăn qua loa cho qua bữa. Thói quen ăn uống như vậy có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến các bệnh về thể chất như loãng xương, trầm cảm. Sữa là một trong những loại thực phẩm đơn giản nhất có thể giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Sữa còn được gọi là "thực phẩm hoàn chỉnh" vì chúng rất giàu canxi và vitamin D. Hai thành phần này hoạt động như một nhóm "binh sĩ" giúp giảm huyết áp, bổ sung năng lượng cho cơ thể. 

Bạn cũng có thể ăn một quả chuối giàu magie để tăng khả năng hấp thụ canxi khi uống sữa. Chỉ một bữa đơn giản thế này cũng sẽ mang lại cho bạn cảm giác no lâu, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chứng mất ngủ do lối sống không lành mạnh gây ra.

Theo Kormedi

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