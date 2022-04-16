Các loại thực phẩm vàng tăng cường hệ miễn dịch cho gia đình bạn trong thời khắc giao mùa

Thịt bò là một trong những loại thực phẩm có hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích. Nó chứa nhiều protein, kẽm và sắt, rất tốt để giúp trẻ tăng trưởng và phát triển trí não. Trong số này, sắt có tỷ lệ hấp thụ vào cơ thể thấp, vì vậy bạn nên nấu chúng cùng các loại thực phẩm có chứa vitamin C để có thể giúp hấp thu tốt hơn. Ví dụ, bông cải xanh có chứa nhiều vitamin C và là một "người bạn" tuyệt vời của thịt bò. Đặc biệt, những món ăn có sự kết hợp giữa bông cải xanh và thịt bò sẽ làm tăng hương vị của từng nguyên liệu nên rất phù hợp để làm món ăn dặm cho trẻ.

Thịt lợn là một loại thực phẩm có hiệu quả rất tốt trong việc đào thải các chất độc hại và các chất cặn bã tích tụ trong cơ thể ra ngoài. Thịt lợn rất hợp với bí xanh vì trong bí xanh có chứa nhiều taurine giúp giảm lượng cholesterol trong cơ thể và giúp phục hồi gan. Ngoài ra, bí xanh rất giàu chất dinh dưỡng đến mức được mệnh danh là 'nhân sâm của mùa xuân'.

3. Sữa và chuối

Vì cuộc sống bận rộn nên có nhiều người chỉ ăn tạm, ăn qua loa cho qua bữa. Thói quen ăn uống như vậy có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, dẫn đến các bệnh về thể chất như loãng xương, trầm cảm. Sữa là một trong những loại thực phẩm đơn giản nhất có thể giúp cân bằng lượng dinh dưỡng thiếu hụt. Sữa còn được gọi là "thực phẩm hoàn chỉnh" vì chúng rất giàu canxi và vitamin D. Hai thành phần này hoạt động như một nhóm "binh sĩ" giúp giảm huyết áp, bổ sung năng lượng cho cơ thể.

Bạn cũng có thể ăn một quả chuối giàu magie để tăng khả năng hấp thụ canxi khi uống sữa. Chỉ một bữa đơn giản thế này cũng sẽ mang lại cho bạn cảm giác no lâu, giúp giảm căng thẳng và cải thiện chứng mất ngủ do lối sống không lành mạnh gây ra.

Theo Kormedi