Botox cho tóc: Những điều có thể bạn cần biết

Nếu bạn đang muốn có mái tóc bóng mượt nhất mà không cần tốn nhiều công sức, thì bạn có thể cân nhắc điều trị bằng botox cho tóc. Cách này không phải sử dụng kim châm vào da đầu sợ độc tố botulinum xâm nhập vào cơ thể bạn. Thay vào đó, bạn sẽ ngả lưng trên ghế salon và tận hưởng quá trình phục hồi mái tóc của bạn.

Botox tóc có nhiều thành phần, nhưng nó chủ yếu phụ thuộc vào thương hiệu và thành phần mà họ sử dụng cho sản phẩm của mình. Thông thường, botox cho tóc có chứa vitamin và tinh dầu. Các hợp chất được sử dụng phổ biến nhất là dầu trứng cá muối, peptide BONT-L, vitamin B-5, vitamin E, phức hợp collagen, v.v.

Kayla Ciambrone, một nhà tạo mẫu tóc chuyên nghiệp tại Salon Gaudi cho biết: "Botox cho tóc là một phương pháp điều trị dưỡng ẩm sâu, 100% tự nhiên. Nó sẽ giữ cho kết cấu tóc của bạn nguyên vẹn đồng thời giúp tóc mượt mà hơn trước rất nhiều."

Botox tóc hoạt động như thế nào?

Botox tóc về mặt kỹ thuật là một chất làm đầy tại chỗ bổ sung các sợi cần thiết cho tóc của bạn để dưỡng sâu. Nói một cách dễ hiểu, chất làm đầy sẽ lấp đầy những phần tóc bị gãy để làm cho chúng trông đầy đặn hơn, bóng hơn và mượt mà hơn.

Lợi ích của việc Botox tóc

Sau điều trị, chuyên gia Ciambrone cho biết mái tóc của bạn sẽ bóng mượt, dày hơn và ít chẻ ngọn hơn. Bạn có thể nhận thấy tóc bớt xoăn hơn do độ ẩm mà quá trình botox mang lại.

Botox nên dùng cho loại tóc hoặc tình trạng thế nào?

Ciambrone cho biết botox an toàn cho mọi loại tóc, dù là tóc tự nhiên, tóc đã qua tẩy nhuộm hay tạo kiểu. Cô ấy lưu ý rằng cách này đặc biệt hiệu quả đối với những người có mái tóc mỏng, hư tổn hoặc xỉn màu.

Liệu trình điều trị bằng Botox cho tóc kéo dài bao lâu?

Botox tóc là chủ đề bàn tán của thị trấn những ngày này. Kết quả của botox tóc tại nhà khác nhau ở mỗi người, tùy thuộc vào chất lượng sản phẩm được sử dụng. Chất lượng cũng quyết định thời gian điều trị. Nhiều người đã thu được một kết quả khá tốt kéo dài, trong khi một số ít thất vọng với kết quả đó.

Vì vậy, bạn nên đến gặp nhà tạo mẫu tóc đáng tin cậy, người có thể giúp bạn với sản phẩm botox tóc tốt cũng như dịch vụ tuyệt vời. Nếu bạn sử dụng một sản phẩm chất lượng và thực hiện theo từng bước quy trình, botox tóc tối thiểu nên kéo dài từ 2 đến 4 tháng.

Sự khác biệt giữa botox tóc và keratin là gì?

Một số người nhầm lẫn phương pháp điều trị bằng botox tóc với keratin vì kết quả cuối cùng thường giống nhau. Tuy nhiên, nhiều phương pháp điều trị bằng keratin có chứa formaldehyde, giúp giảm xoăn cứng và làm thẳng các sợi tóc về mặt hóa học — so với botox thường dành cho tóc tự nhiên và đa dạng hơn.

Ciambrone cho biết: “Keratin thường được làm thẳng hoặc làm xoăn tóc, đặc biệt là tóc xoăn dày, nhưng botox cho tóc sẽ không làm thay đổi kết cấu tóc của bạn."

Một điều cuối cùng cũng cần lưu ý là không nên kết hợp cả keratin và botox cho tóc. Bạn nên chọn một thứ phù hợp với bản thân nhất. Không nên tham mà áp dụng cả hai, điều này chỉ làm hỏng tóc của bạn mà thôi.

Theo Women's Health