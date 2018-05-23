Bỏ túi ngay 4 cách nhận biết rượu pha cồn công nghiệp methanol đơn giản

Sức khỏe 23/05/2018 09:48

Rượu pha cồn công nghiệp có tác hại rất nghiêm trọng đến sức khỏe. Biết cách nhận biết rượu pha cồn công nghiệp là điều cần thiết giúp bạn tự bảo vệ gan và sức khỏe của mình. Vậy, làm sao nhận biết rượu pha cồn? Sau đây là những kinh nghiệm giúp bạn mua được loại rượu gạo đúng chuẩn. Cùng theo dõi nhé!

1. Rượu pha cồn công nghiệp là gì?

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Rượu pha cồn công nghiệp -Ảnh: Internet

Văn hóa uống rượu bia đã trở thành văn hóa không thể thiếu ở Việt Nam. Rượu pha cồn công nghiệp hiện nay được dùng khá phổ biến. 

Cồn công nghiệp có tên gọi hóa học là Methanol. Các nhà hàng thường dùng để nấu đồ nướng hay lẩu và… để pha thành rượu. Khi đi ăn uống tại các nhà hàng, các quán nhậu hay trong các bữa tiệc, bạn cần biết cách phân biệt để tránh tác hại nghiêm mà rượu pha cồn gây ra.

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Rượu pha cồn công nghiệp dùng trong các nhà hàng -Ảnh: Internet

Tác hại khi dùng rượu pha cồn là ngộ độc nhẹ thì mù mắt, rơi vào trạng thái hôn mê, gọi không thưa, nói không ra tiếng, đau bụng, co giật tổn thương não. Nếu uống phải rượu pha cồn công nghiệp methanol, sau 1-2 ngày bệnh nhân sẽ có dấu hiệu mù mắt.

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Uống rượu pha cồn có thể bị ngộ độc nặng và dẫn đến tử vong -Ảnh: Internet

Trường hợp ngộ độc nặng, người bệnh sẽ bị trụy mạch, viêm gan, nhiễm độc, thậm chí tử vong.

2. Cách nhận biết rượu pha cồn công nghiệp 

  • Quan sát bọt rượu

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Nhận biết rượu pha cồn công nghiệp qua bọt rượu -Ảnh: Internet

Quan sát bọt rượu là cách nhận biết rượu từ nước lã pha cồn đơn giản nhất. Cách đơn giản để bạn nhận biết là lật ngược chai rượu lên để quan sát bọt khí nổi lên.

  • Với rượu giả, bạn sẽ thấy bọt khí to và có nổi lên theo chiều xu hướng thẳng, tốc độ nhanh.
  • Nếu là rượu thật, bọt khí mịn, đều và nhỏ hơn, cách di chuyển chậm, tỏa ra rồi mới nổi dần lên. Bạn cũng sẽ thấy những bọt khí lớn hơn một chút bám vào thành chai.

Một cách để phân biệt được rượu gạo thật hay giả bạn có thể áp dụng đó là đổ rượu ra lòng bàn tay, xát 2 tay vào nhau. Nếu là rượu thật thì bàn tay có cảm giác hơi dính.

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Rượu thật có mùi thơm nồng rất lâu -Ảnh: Internet

Khi mở chai rượu pha cồn công nghiệp, lượng hơi bốc ra nhanh trong thời gian ngắn rồi không còn nghe thấy mùi nữa. Còn với rượu thật, bạn sẽ ngửi thấy mùi thơm nồng rất lâu.

  • Cho rượu vào ngăn đá tủ lạnh

Làm sao biết rượu pha cồn? Có một cách rất dễ áp dụng và có độ chính xác cao đó là cho chai rượu vào ngăn đá trong 1 ngày.

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Cho rượu vào ngăn đá tủ lạnh -Ảnh: Internet

Rượu thật sẽ không bị  đông dù để rất lâu, còn rượu pha bằng men vi sinh vật sẽ đông một nửa. Trường hợp chai rượu bị đông cứng 100% thì có nghĩa là rượu được làm bằng cồn.

  • Thử trực tiếp
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Để tránh ngộ độc rượu bạn cần biết cách phân biệt rượu giả -Ảnh: Internet

Uống rượu gạo thì bạn sẽ say từ từ, thấy rất êm, không bị sốc. Lúc tỉnh dậy bạn cũng hoàn toàn không co cảm giác đau đầu hay háo nước. 

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Thử rượu trực tiếp -Ảnh: Internet

Nếu đó là rượu pha cồn thì khi uống bạn sẽ không thấy vị ngon, mà có cảm giác sốc khó chịu và đắng ngắt nơi cổ họng. Tỉnh dậy sau khi say bạn sẽ thấy rất háo nước. Để tránh bị ngộ độc rượu, trong trường hợp này người bị say rượu nên uống một cốc trà gừng mật ong để giải rượu, lưu thông khí huyết và giúp cơ thể tỉnh táo tức thì.

Tuy rằng đây là cách bạn không nên sử dụng nhưng là một trải nghiệm để tránh quay lại những nhà hàng hay quán nhậu mà bạn đã thử uống loại rượu giả.

  • Kiểm tra kỹ thông tin sản phẩm
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Rượu giả thường sản xuất ở những nơi kém uy tín -Ảnh: Internet

Rượu gạo được sản xuất ở các cơ sở uy tín thường có nhiều thông tin chi tiết. Còn rượu giả hay rượu sản xuất  ở những cơ sở không đảm bảo thường có có trầm tích lắng đọng dưới đáy chai và thông tin thường bị ghi sai chính tả, không rõ ràng.

Trên đây là những chia sẻ hữu ích về cách nhận biết rượu pha cồn công nghiệp giúp không chỉ cánh mày râu mà cả các chị em  cũng có thể  tránh bị lừa bịp và chọn mua được loại rượu tốt. Không quá khó để nhận biết rượu thật phải không nào? Hãy là người tiêu dùng thông minh, có cách lựa chọn sáng suốt trước khi mua hay uống bất kì một loại rượu nào.

Hà Nội: 3 người ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp đúng dịp nghỉ lễ 30-4

Hà Nội: 3 người ngộ độc rượu pha cồn công nghiệp đúng dịp nghỉ lễ 30-4

Sau gần một năm không ghi nhận ca ngộ độc methanol trên địa bàn thì ngày 29-4 vừa qua, Hà Nội lại ghi nhận cùng lúc tới 3 người bị ngộ độc loại rượu pha cồn công nghiệp này.

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