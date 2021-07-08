Bổ sung sữa tươi để bữa sáng của trẻ đủ chất

Sức khỏe 08/07/2021 15:06

Nếu trẻ thường ăn sáng với xôi, bánh mì… bố mẹ nên cho con uống thêm sữa tươi để bữa ăn đủ chất, bổ sung protein, canxi và giúp bé khỏe hơn, nhất là trong giai đoạn dịch COVID-19.

Những chia sẻ từ bác sĩ Lâm Vĩnh Niên - Trưởng khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - sẽ gợi ý cho bố mẹ một bữa sáng đủ chất, giúp con tăng cường thể chất và phát triển khỏe mạnh, vững vàng.

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Kết quả Tổng điều tra Dinh dưỡng toàn quốc (2019-2020) cho thấy tỷ lệ suy dinh dưỡng thấp còi ở trẻ tuổi học đường (5-19 tuổi) là 14,8%. Đáng lưu ý, tỷ lệ thừa cân, béo phì tăng lên 19%, hơn gấp 2 lần so với thống kê năm 2010. Một phần nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là khẩu phần ăn của người Việt hầu hết không đáp ứng đủ nhu cầu 4 nhóm chất cần thiết là bột đường - béo - protein - vitamin và khoáng chất.

 Bổ sung sữa tươi để bữa sáng của trẻ đủ chất - Ảnh 2

Nếu bữa sáng thông thường là xôi, bánh mì, bánh bao, bánh ướt…, có thể trẻ chỉ mới no bụng mà chưa nhận được đủ chất dinh dưỡng. Vì các món ăn này chứa nhiều tinh bột, thiếu các nhóm chất thiết yếu… “Một số trường hợp trẻ vẫn no, nhưng thành phần dinh dưỡng trong bữa ăn chưa cân đối, thiếu protein, vitamin và khoáng chất, lâu dần có thể khiến trẻ thấp còi”, bác sĩ Niên nhận định.

Bổ sung sữa tươi để bữa sáng của trẻ đủ chất - Ảnh 3

Theo bác sĩ Lâm Vĩnh Niên, bữa sáng được coi là đủ khi cung cấp 1/3 tổng năng lượng mà trẻ cần mỗi ngày, trong đó, tỷ lệ năng lượng từ protein là 13-20%, chất béo 20-30% và chất bột đường 50-60%. Thực đơn cần cân đối giữa các nhóm thực phẩm giàu chất bột đường như cơm, bánh mì, hủ tiếu, ngũ cốc… và giàu protein như thịt, cá, trứng, sữa…

Bổ sung sữa tươi để bữa sáng của trẻ đủ chất - Ảnh 4

Trong bốn nhóm chất cơ bản, protein là nhóm chất tham gia cấu tạo tế bào. Đây cũng là thành phần quan trọng của các hormone, các enzyme, tham gia vào sản xuất kháng thể. Ngoài ra, protein còn có vai trò trong vận chuyển chất dinh dưỡng qua thành ruột vào máu và từ máu đến các mô của cơ thể.

Với trẻ ở độ tuổi đang phát triển, theo bác sĩ Niên, tỷ lệ protein nên chiếm 13-20% trong khẩu phần bữa sáng. Bố mẹ có thể bổ sung protein cho con bằng cách thêm thịt, cá, trứng, các loại đậu hạt và sữa vào khẩu phần ăn.

Bổ sung sữa tươi để bữa sáng của trẻ đủ chất - Ảnh 5

Sữa là thực phẩm tự nhiên giàu protein chất lượng cao, gồm 2 loại: Casein (chiếm 80%) hỗ trợ tăng cường hấp thu chất khoáng; whey (chiếm 20%) chứa nhiều loại axit amin cần thiết cho sự phát triển của trẻ.

Xét tổng mức năng lượng trong một khẩu phần sữa 180 ml với một gói xôi và một tô hủ tiếu thịt heo, bác sĩ Niên cho biết tỷ lệ protein trong sữa chiếm 20% tổng năng lượng so với chỉ 10% protein ở xôi, 16% protein ở hủ tiếu. Như vậy, sữa là thực phẩm giàu protein, thích hợp bổ sung vào bữa sáng cho trẻ em đang lớn.

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Không chỉ giàu protein, sữa tươi có đủ các nhóm chất dinh dưỡng như chất béo, các loại vitamin và chất khoáng, đồng thời chứa hàm lượng canxi cao, phốt pho cân đối… Trung bình, 180 ml sữa tươi cung cấp khoảng 200 mg canxi, đáp ứng 20-30% nhu cầu canxi trong ngày của trẻ (tuỳ lứa tuổi).

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Uống thêm sữa trong mỗi bữa sáng là cách đơn giản và hiệu quả để bổ sung protein và vi chất dinh dưỡng giúp trẻ phát triển thể chất toàn diện. Các cơ quan dinh dưỡng của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới cũng khuyến khích bổ sung sữa vào chế độ ăn hàng ngày của trẻ.

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Với hàm lượng dưỡng chất cân bằng, nhiều năm qua, sữa tươi Cô Gái Hà Lan là sản phẩm được hàng triệu bố mẹ Việt lựa chọn. Thực hiện “dinh dưỡng lành mạnh” theo tiêu chí của WHO và dựa trên kết quả từ chương trình khảo sát dinh dưỡng Đông Nam Á SEANUTs, Cô Gái Hà Lan chú trọng bảo toàn hàm lượng protein, canxi tự nhiên vốn có trong sữa; giảm lượng đường, muối và chất béo bão hòa gây hại sức khoẻ; bổ sung vi chất mà trẻ em Việt thường thiếu hụt như vitamin B12, D và A.

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Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng Foqus, Cô Gái Hà Lan thu hoạch dòng sữa thuần khiết tự nhiên, đảm bảo sữa tươi nguyên liệu trước khi về nhà máy đạt tiêu chuẩn hàm lượng dưỡng chất, không tồn dư kháng sinh và dư lượng thuốc trừ sâu, cũng như có số đếm tạp trùng (TPC) thấp hơn mức quy định tới 11 lần.

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Từ đồng cỏ tươi xanh và đàn bò khỏe mạnh, quy trình thu hoạch sữa nguyên liệu phải đảm bảo nguyên tắc “20 phút vàng” - từ nông trại đến nơi làm lạnh - để giữ trọn các dưỡng chất. Nhờ quá trình bảo quản, sản xuất và đóng gói trên dây chuyền hiện đại, hàm lượng dinh dưỡng trong sữa được bảo toàn, độ pH ở ngưỡng 6.6-6.8…, giúp sữa tươi Cô Gái Hà Lan có hương vị tươi ngon mà không cần chất bảo quản. Đó là lý do những ly sữa tươi ngon, thuần khiết của Cô Gái Hà Lan luôn được bố mẹ Việt tin dùng cho con.Bổ sung sữa tươi để bữa sáng của trẻ đủ chất - Ảnh 11

 

Sữa Cô Gái Hà Lan là sản phẩm chất lượng cao thuộc tập đoàn FrieslandCampina – Top 3 tập đoàn dinh dưỡng và thực phẩm lớn nhất thế giới với triết lý "Nuôi dưỡng từ thiên nhiên". Trong suốt 25 năm phát triển cùng Việt Nam, đến nay mỗi ngày Cô Gái Hà Lan cung cấp 4 triệu đơn vị sữa chất lượng cao, an toàn, thuần khiết và dinh dưỡng cân bằng góp phần xây dựng một cuộc sống khỏe mạnh đầy sức sống.

 

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Từ khóa:   sữa tươi khoáng chất dinh dưỡng cho trẻ

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