Bị thủng đại tràng do thói quen nằm ngậm tăm

Bệnh nhân T. bị đau bụng nhiều vùng hố chậu phải, đến kiểm tra tại phòng khám tư với chẩn đoán theo dõi viêm ruột thừa và được chuyển đến cơ sở y tế trên.

Theo thông tin từ Zingnews, ngày 27/4, các bác sĩ khoa Ngoại Tiêu hóa, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, thông tin vừa phẫu thuật nội soi gắp 4 chiếc tăm tre nhọn dài xuyên thủng đại tràng của bệnh nhân N.V.T. (47 tuổi, trú tại xã An Sơn, huyện Văn Quan, Lạng Sơn).

Tại bệnh viện, sau khi được siêu âm, làm các xét nghiệm, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị viêm phúc mạc và ruột thừa. Người đàn ông được chỉ định phẫu thuật cắt ruột thừa cấp cứu.

Anh T. cho biết thường có thói quen ngậm tăm nằm xem tivi và khi ngủ nên đã từng nhiều lần nuốt tăm vào bụng, có lần anh còn đi ngoài ra tăm.

Nuốt tăm tre và bị tăm đâm thủng tạng là tai nạn không hiếm. Đây cũng được coi là hóc dị vật nhưng nguy hiểm hơn nhiều so với hóc xương. Đó là do theo thời gian, xương cá có thể bị các dịch vị ở dạ dày ăn mòn, phá hủy nhưng riêng với tăm tre nhọn khi trôi đến đâu sẽ gây nguy hiểm tới đó.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân T. sau phẫu thuật - Ảnh: Zingnews

Thông thường khi tăm rơi vào đường tiêu hóa sẽ gây chảy máu, áp-xe, tạo thành ổ viêm, khối u hoặc đâm thủng ruột và dịch chảy vào ổ bụng, gây ra viêm phúc mạc, nhiễm trùng, nhiễm độc… đe dọa tính mạng người bệnh.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên ngậm tăm sau xỉa răng, nhất là khi nằm, khi ngủ. Tuyệt đối không nên bẻ đôi tăm, không nên vừa xỉa răng, ngậm tăm vừa nói chuyện để tránh bị hóc tăm.

Khi bị hóc tăm tuyệt đối không nên chữa mẹo hay xử lý tại nhà bằng biện pháp dân gian. Các phương pháp như nuốt cơm, nuốt một số loại quả, vỏ, lá… chữa hóc rất rủi ro, càng làm tăm đâm sâu vào thực quản, gây hậu quả nghiêm trọng. Trường hợp nuốt trôi xuống đường tiêu hóa dưới cũng có thể đâm vào dạ dày, ruột gây thủng. Nếu không may bị hóc tăm, người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để được bác sĩ chuyên khoa khám và xử trí phù hợp.