Bí quyết để tránh khủng hoảng tuổi trung niên mà ai cũng cần chú ý

Theo nghiên cứu về cuộc sống của người lớn tuổi, đặc biệt là cách những người trong giai đoạn tuổi trung niên của cuộc đời trải qua giấc ngủ và căng thẳng như thế nào. Trong nghiên cứu, chuyên gia y tế Soomi Lee - trợ lý giáo sư về Nghiên cứu Lão hóa, Đại học Nam Florida cũng phát hiện ra rằng tuổi trung niên mang lại cả cơ hội và thách thức.

Chính xác là khi giai đoạn trung niên bắt đầu thì rất khó để cảm thấy thiếu kinh nghiệm cuộc sống. So với các giai đoạn phát triển khác như thời thơ ấu, thanh thiếu niên và tuổi trưởng thành thì tuổi trung niên kéo dài hơn và bao gồm nhiều vai trò xã hội đa dạng hơn. Có ít nghiên cứu được công bố về tuổi trung niên hơn so với các nghiên cứu về thời thơ ấu và tuổi trưởng thành. Vì vậy, các nhà nghiên cứu vẫn biết rất ít về thời gian và những trải nghiệm độc đáo của giai đoạn này trong cuộc đời.

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Tuổi trung niên có thể bắt đầu vào những thời điểm khác nhau đối với những người khác nhau.

Trong những năm 1990, mọi người thường đồng ý rằng cuộc sống tuổi trung niên bắt đầu ở tuổi 35. Điều này đã chuyển sang một độ tuổi lớn hơn. Giờ đây, người Mỹ có thể nói tuổi trung niên bắt đầu ở tuổi 44 và kết thúc vào năm 60. Tuổi thọ tăng và những tiến bộ y tế có thể đã góp phần vào sự thay đổi này.

Người lớn ngày nay đang sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn các thế hệ trước. Ngoài ra, nhu cầu lập nghiệp trong khi xây dựng gia đình cũng tăng lên. Đó là lý do tại sao một số nhà nghiên cứu đã bắt đầu đề cập đến giai đoạn xảy ra khoảng từ 30 đến 45 tuổi là "tuổi trưởng thành được thiết lập", phân biệt nó với thời kỳ trung niên như người ta đã hiểu trước đây.

Tuổi tác chỉ là một cách để xác định sự bắt đầu của giai đoạn trung niên. Nhà tâm lý học Margie Lachman nhấn mạnh việc xem xét một số quá trình chuyển đổi cuộc sống và các vai trò xã hội thường xảy ra ở độ tuổi này như một cách để đưa ra định nghĩa.

Quá nhiều vai trò, quá ít thời gian

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Tuổi trung niên là thời kỳ mà các cá nhân chiếm nhiều vai trò nhất trong xã hội. Người trưởng thành trung bình ở Hoa Kỳ ở độ tuổi trung bình thường có bốn vai trò chính là người lao động được trả lương hoặc người nội trợ, vợ / chồng hoặc bạn đời, cha mẹ và người lớn trẻ em. Có nhiều vai trò có thể mang lại nhiều cơ hội hơn để xây dựng các nguồn lực như thu nhập, lòng tự trọng, các mối quan hệ và thành công. Nhưng mọi người cũng phải phân chia thời gian và năng lượng của họ cho nhiều vai trò này.

Các yếu tố nguy cơ mắc các bệnh trong cuộc sống sau này cũng xuất hiện ở tuổi trung niên. Trao đổi chất chậm hơn, tăng cân và thay đổi nội tiết tố là phổ biến. Ngoài ra, phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh, bao gồm các cơn bốc hỏa và cảm xúc thăng trầm. Nam giới ở tuổi trung niên có nhiều khả năng mắc chứng ngưng thở khi ngủ hơn nam giới và phụ nữ trẻ hơn.

Tất cả những yếu tố này đều liên quan mật thiết đến giấc ngủ, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi phát hiện ra giấc ngủ kém ở những người lớn tuổi trung niên. Ngủ ít hơn sáu giờ một đêm, ngủ kém chất lượng và các vấn đề về giấc ngủ khác khá phổ biến.

Ngủ, căng thẳng và hạnh phúc

Tuy nhiên, những thay đổi về thể chất liên quan đến tuổi tác không phải là mối đe dọa duy nhất đối với giấc ngủ. Cuộc đấu tranh của những người trưởng thành ở tuổi trung niên để đảm nhận nhiều vai trò thường không tương thích cũng gây ra căng thẳng. Căng thẳng có những hậu quả tiêu cực đối với giấc ngủ, chẳng hạn như chứng mất ngủ kinh niên. Điều tồi tệ hơn: Căng thẳng có thể là kết quả của giấc ngủ kém. Vì vậy, ngủ không ngon hoặc căng thẳng có thể tạo ra một vòng luẩn quẩn và kéo theo các vấn đề sức khỏe.

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Cả giấc ngủ và căng thẳng đều ảnh hưởng đến cảm xúc, vì vậy bạn có thể mong đợi mức độ hạnh phúc thấp ở tuổi trung niên. Nghiên cứu ủng hộ điều này. Ít người hạnh phúc hơn trong giai đoạn trung niên so với các nhóm già và trẻ hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng cần lưu ý là tuổi trung niên cũng liên quan đến tăng trưởng, bao gồm năng suất làm việc đạt đỉnh, ra quyết định tài chính tốt hơn và sự khôn ngoan hơn.

Mặc dù các nhà nghiên cứu đã có thể xác định các mô hình tổng thể của giấc ngủ bị suy giảm, gia tăng căng thẳng và giảm hạnh phúc ở tuổi trung niên, nhưng trải nghiệm của mỗi người lại khác nhau. Đối với một số người, có thể có nhiều tăng trưởng hơn là suy giảm, hoặc cân bằng của cả hai. Thật vậy, một số nghiên cứu cho thấy sự phát triển cá nhân có liên quan đến hạnh phúc trong thời kỳ trung niên.

Hiện tại, đã rõ ràng rằng tuổi trung niên là thời điểm then chốt quyết định quỹ đạo của sự lão hóa. Đó là lý do tại sao việc tự chăm sóc bản thân trong thời kỳ trung niên là đặc biệt quan trọng, mặc dù lịch trình bận rộn với nhiều vai trò hơn. Thật khó để nhấn mạnh quá mức giá trị của việc ngủ đủ giấc và kiểm soát căng thẳng. Làm những điều để cải thiên sức khỏe và chất lượng giấc ngủ có thể giúp các cá nhân biến "cuộc khủng hoảng tuổi trung niên" thành "tiềm năng ở tuổi trung niên".

Theo Popsci