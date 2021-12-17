Bí quyết để có hệ miễn dịch khỏe chống COVID-19

Tiến sĩ Adrian Wu Young-yuen, một chuyên gia về miễn dịch học và dị ứng tại Hồng Kông, cho biết rằng chúng ta nên xem hệ thống miễn dịch giống như một "đội quân nội bộ" nhỏ. Tuy nhiên, chúng cũng cần sự hỗ trợ của bạn để thực hiện công việc bảo vệ cơ thể, chẳng hạn như lối sống lành mạnh mỗi ngày. Điều này bao gồm một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đầy đủ, nghỉ ngơi và không uống rượu hoặc hút thuốc.

Hệ miễn dịch là mạng lưới vô cùng phức tạp của tế bào, mô và các bộ phận giúp bảo vệ cơ thể con người tránh khỏi tác nhân xâm nhập như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc sự rối loạn của tế bào giúp cơ thể khỏe mạnh.

Đồng thời, sự căng thẳng sẽ thúc đẩy sản xuất hormone cortisol và gây ra tình trạng viêm trầm trọng, tiền thân của nhiều bệnh tật. Sự căng thẳng không ngừng hoặc căng thẳng không được kiểm soát cũng sẽ cản trở khả năng bảo vệ của các tế bào bạch cầu của chúng ta.

Đáng chú ý là, tiến sĩ cho biết giấc ngủ rất quan trọng, bởi vì nếu không ngủ đủ, cơ thể chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Đồng thời, cơ thể của chúng ta sẽ ngừng tạo ra loại protein bảo vệ - cytokine. Đây là phản ứng miễn dịch của chúng ta dựa vào để chống lại nhiễm trùng hoặc viêm.

Một hệ thống miễn dịch mạnh có thể bảo vệ chúng ta trước một căn bệnh như cảm lạnh thông thường hoặc Covid-19 - Ảnh: Getty Images

Chúng ta được sinh ra với một hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Các thành phần quan trọng của nó là đại thực bào và tế bào tiêu diệt tự nhiên. Nếu đại thực bào phát hiện ra mầm bệnh, chúng sẽ cố gắng tiêu hóa nó. Nếu tế bào này nhìn thấy một tế bào bị nhiễm virus hoặc một tế bào ung thư, chúng sẽ tiêu diệt tế bào đó để ngăn không cho nó sản sinh thêm hoặc tái tạo.

Hệ thống miễn dịch bẩm sinh hoạt động ngay khi nhận thức được sự hiện diện của mầm bệnh và là tuyến "phòng thủ" đầu tiên của chúng ta. Hệ thống miễn dịch thích ứng là tuyến thứ hai. Nó có những chức năng ghi nhớ những gì liên quan đến miễn dịch, dị ứng và tự miễn dịch. Một khi hệ thống này đã học cách xác định "kẻ thù", sau một lần lây nhiễm hoặc tiêm phòng ban đầu, hệ thống này sẽ ghi nhớ các đặc điểm của "kẻ thù". Trong lần tiếp xúc thứ hai, các tế bào bộ nhớ nhận ra nó và tạo ra phản ứng miễn dịch như kháng thể.

Khả năng miễn dịch có thể mạnh đến mức nào? Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ có thể bảo vệ chúng ta khỏi hoặc giảm thiểu tác động của một căn bệnh như cảm lạnh thông thường hoặc Covid-19. Đó là lý do tại sao Clayton đề nghị chúng ta nên tránh các yếu tố làm mất đi sức khỏe miễn dịch tối ưu: ngừng hút thuốc, chống béo phì, năng động và kiểm soát căng thẳng mãn tính.

Tiến sĩ Paul Clayton là nhà khoa học hàng đầu của Anh trong lĩnh vực dinh dưỡng - Ảnh: TCP

Các mẹo tăng cường khả năng miễn dịch của Tiến sĩ Paul Clayton

- Đảm bảo chế độ ăn uống của bạn bao gồm các vitamin và khoáng chất quan trọng, bao gồm 1-3, 1-6 beta glucan được tìm thấy trong men bia và một chất được gọi là isothiocyanate được tìm thấy trong các loại rau họ cải bao gồm cải ngọt, bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, cải xoăn và Bắp cải Brucxen. Vitamin C và D, và các nguyên tố vi lượng kẽm và selen, cũng rất quan trọng.

- Thường xuyên tập thể dục.

- Duy trì cơ thể khỏe mạnh.

- Giảm căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Nếu không thể, ban hãy sử dụng adaptogen. Đây một chất tự nhiên giúp cơ thể thích ứng với căng thẳng, chẳng hạn như nhân sâm panax, ashwagandha hoặc nghệ tây.