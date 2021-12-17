Bí quyết để có hệ miễn dịch khỏe chống COVID-19

Sức khỏe 17/12/2021 16:00

Đây là những cách tăng cường hệ thống miễn dịch chống Covid-19 trong mùa đông.

Hệ miễn dịch là mạng lưới vô cùng phức tạp của tế bào, mô và các bộ phận giúp bảo vệ cơ thể con người tránh khỏi tác nhân xâm nhập như vi khuẩn, virus, ký sinh trùng hoặc sự rối loạn của tế bào giúp cơ thể khỏe mạnh.

Tiến sĩ Adrian Wu Young-yuen, một chuyên gia về miễn dịch học và dị ứng tại Hồng Kông, cho biết rằng chúng ta nên xem hệ thống miễn dịch giống như một "đội quân nội bộ" nhỏ. Tuy nhiên, chúng cũng cần sự hỗ trợ của bạn để thực hiện công việc bảo vệ cơ thể, chẳng hạn như lối sống lành mạnh mỗi ngày. Điều này bao gồm một chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục đầy đủ, nghỉ ngơi và không uống rượu hoặc hút thuốc.

he mien dich
Bác sĩ Adrian Wu Young-yuen là một chuyên gia về miễn dịch học và dị ứng tại Hồng Kông - Ảnh: TCP

Đáng chú ý là, tiến sĩ cho biết giấc ngủ rất quan trọng, bởi vì nếu không ngủ đủ, cơ thể chúng ta không có thời gian nghỉ ngơi và phục hồi. Đồng thời, cơ thể của chúng ta sẽ ngừng tạo ra loại protein bảo vệ - cytokine. Đây là phản ứng miễn dịch của chúng ta dựa vào để chống lại nhiễm trùng hoặc viêm.

Đồng thời, sự căng thẳng sẽ thúc đẩy sản xuất hormone cortisol và gây ra tình trạng viêm trầm trọng, tiền thân của nhiều bệnh tật. Sự căng thẳng không ngừng hoặc căng thẳng không được kiểm soát cũng sẽ cản trở khả năng bảo vệ của các tế bào bạch cầu của chúng ta.

he mien dich 1
Một hệ thống miễn dịch mạnh có thể bảo vệ chúng ta trước một căn bệnh như cảm lạnh thông thường hoặc Covid-19 -  Ảnh: Getty Images

 

Chúng ta được sinh ra với một hệ thống miễn dịch bẩm sinh. Các thành phần quan trọng của nó là đại thực bào và tế bào tiêu diệt tự nhiên. Nếu đại thực bào phát hiện ra mầm bệnh, chúng sẽ cố gắng tiêu hóa nó. Nếu tế bào này nhìn thấy một tế bào bị nhiễm virus hoặc một tế bào ung thư, chúng sẽ tiêu diệt tế bào đó để ngăn không cho nó sản sinh thêm hoặc tái tạo.

Hệ thống miễn dịch bẩm sinh hoạt động ngay khi nhận thức được sự hiện diện của mầm bệnh và là tuyến "phòng thủ" đầu tiên của chúng ta. Hệ thống miễn dịch thích ứng là tuyến thứ hai. Nó có những chức năng ghi nhớ những gì liên quan đến miễn dịch, dị ứng và tự miễn dịch. Một khi hệ thống này đã học cách xác định "kẻ thù", sau một lần lây nhiễm hoặc tiêm phòng ban đầu, hệ thống này sẽ ghi nhớ các đặc điểm của "kẻ thù". Trong lần tiếp xúc thứ hai, các tế bào bộ nhớ nhận ra nó và tạo ra phản ứng miễn dịch như kháng thể.

Khả năng miễn dịch có thể mạnh đến mức nào? Một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ có thể bảo vệ chúng ta khỏi hoặc giảm thiểu tác động của một căn bệnh như cảm lạnh thông thường hoặc Covid-19. Đó là lý do tại sao Clayton đề nghị chúng ta nên tránh các yếu tố làm mất đi sức khỏe miễn dịch tối ưu: ngừng hút thuốc, chống béo phì, năng động và kiểm soát căng thẳng mãn tính.

he mien dich 2
Tiến sĩ Paul Clayton là nhà khoa học hàng đầu của Anh trong lĩnh vực dinh dưỡng - Ảnh: TCP

Các mẹo tăng cường khả năng miễn dịch của Tiến sĩ Paul Clayton

- Đảm bảo chế độ ăn uống của bạn bao gồm các vitamin và khoáng chất quan trọng, bao gồm 1-3, 1-6 beta glucan được tìm thấy trong men bia và một chất được gọi là isothiocyanate được tìm thấy trong các loại rau họ cải bao gồm cải ngọt, bông cải xanh, bắp cải, súp lơ, cải xoăn và Bắp cải Brucxen. Vitamin C và D, và các nguyên tố vi lượng kẽm và selen, cũng rất quan trọng.

- Thường xuyên tập thể dục.

- Duy trì cơ thể khỏe mạnh.

- Giảm căng thẳng trong cuộc sống của bạn. Nếu không thể, ban hãy sử dụng adaptogen. Đây một chất tự nhiên giúp cơ thể thích ứng với căng thẳng, chẳng hạn như nhân sâm panax, ashwagandha hoặc nghệ tây.

5 thói quen để duy trì lối sống lành mạnh, nâng cao sức khoẻ

5 thói quen để duy trì lối sống lành mạnh, nâng cao sức khoẻ

Dưới đây là 5 thói quen hàng ngày có tác dụng lâu dài đối với sức khỏe của bạn. 

Xem thêm
Từ khóa:   sức khoẻ Hệ miễn dịch covid-19

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 56 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 26 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 2 giờ 56 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 26 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 3 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm