Theo kết quả điều tra hiện tại, ung thư đúng là có liên quan đến yếu tố di truyền, nhưng ung thư không hẳn là sẽ trực tiếp di truyền cho thế hệ sau. Mặc dù ung thư có xu hướng quần tụ trong gia đình nhưng ngoài việc liên quan đến yếu tố di truyền thì các yếu tố mắc phải như thói quen sinh hoạt, ăn uống chung, yếu tố môi trường,… cũng là nguyên nhân thúc đẩy sự phát triển của ung thư.

Trên thực tế, có rất nhiều trường hợp các thành viên trong gia đình cùng mắc bệnh ung thư, đặc biệt là sau khi bố hoặc mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư thì con cái sau này cũng sẽ có nguy cơ cao mắc các bệnh ung thư tương tự. Điều này có nghĩa là ung thư thực sự có khả năng di truyền?

Theo nhiều năm nghiên cứu lâm sàng, bốn loại ung thư sau đây có xu hướng di truyền mạnh mẽ trong nội bộ gia đình. Bạn cần phải hết sức cảnh giác:

Nếu cha mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan, con cái là mục tiêu phòng ngừa chính!





Bởi dưới góc độ nghiên cứu lâm sàng, phần lớn tỷ lệ mắc ung thư gan liên quan đến viêm gan B mãn tính, nhiễm vi rút viêm gan B và các yếu tố khác. Virus viêm gan B có đặc điểm lây truyền dọc, có thể lây truyền cho bạn tình qua đường tình dục, đồng thời cũng có thể lây truyền cho thế hệ sau qua đường mẹ truyền sang con. Đặc biệt đối với những người mẹ mang vi rút viêm gan B và phát triển thành ung thư gan thì con cái của họ cần phải tuyệt đối cảnh giác.

Về mặt khoa học, các bậc cha mẹ đang mắc bệnh ung thư gan và để biết con cái của họ có bị nhiễm vi rút viêm gan B hay không thì nên đi khám gan toàn diện theo khuyến cáo của các bác sĩ để có những lời khuyên cũng như những giải pháp điều trị kịp thời.

2. Ung thư vú

Ung thư vú là một căn bệnh lâm sàng có yếu tố di truyền, và tính di truyền giữa các thành viên trong gia đình thậm chí còn lớn hơn. Trong những trường hợp thông thường, những bà mẹ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú thì nguy cơ mắc bệnh ung thư vú ở con gái họ sẽ cao gấp 2 đến 3 lần so với những người không có tiền sử gia đình.

Nếu bệnh nhân ung thư vú có tiền sử gia đình bị ung thư vú và bệnh đã xảy ra trước 30 tuổi, đặc biệt nếu cả hai bên vú đều bị ung thư, thì tình trạng này có thể được xác định là ung thư vú di truyền.

Có một cách đơn giản để xác định xem bạn có thể bị ung thư vú do di truyền hay không:

Nếu mẹ hoặc chị gái của bạn phát triển ung thư vú đôi trước khi mãn kinh, thì nguy cơ phát triển ung thư vú của bạn sẽ cao hơn. Tuy nhiên, nếu bệnh ung thư vú của người mẹ xảy ra sau khi mãn kinh và bà là người duy nhất trong gia đình mắc bệnh ung thư vú thì bạn không cần phải quá lo lắng.

3. Ung thư dạ dày

Trong nhiều bài báo khoa học phổ biến về bệnh ung thư dạ dày, những điều được đề cập là thói quen ăn uống không tốt, vi khuẩn Helicobacter pylori, bệnh dạ dày mãn tính,… mà ít người đề cập đến đặc điểm di truyền của ung thư dạ dày. Nhưng trên thực tế, dưới góc độ nghiên cứu lâm sàng, một số bệnh ung thư dạ dày đúng là có yếu tố di truyền, gần 5-10% bệnh nhân mắc bệnh ung thư dạ dày là do di truyền.

4. Ung thư đại tràng

Ở Trung Quốc, có khoảng 20% đến 30% bệnh nhân ung thư đại trực tràng có tiền sử gia đình bị ung thư đại trực tràng. Căn bệnh này chủ yếu liên quan đến một căn bệnh gọi là polyp tuyến. Polyp tuyến gia đình là một bệnh di truyền điển hình. Gần 50% bệnh nhân sẽ bắt đầu mọc các khối polyp ở độ tuổi từ 10 đến 15. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời thì 100% sẽ bị ung thư đại trực tràng ở giai đoạn sau.

Cuối cùng, tôi xin nhắc lại với mọi người rằng, có tiền sử gia đình không có nghĩa là bạn sẽ bị ung thư 100%. Điều này chỉ có thể chứng minh rằng những người có tiền sử bệnh gia đình sẽ có xác suất mắc bệnh ung thư cao hơn người bình thường. Tuy nhiên, chỉ cần duy trì thói quen sinh hoạt và ăn uống điều độ, bạn sẽ có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh ung thư sau này một cách đang kể. Đồng thời, bạn cũng cần tích cực thực hiện công tác khám sức khỏe định kỷ để tìm ra những vấn đề còn tiềm ẩn bên trong cơ thể để có hướng can thiệp và điều trị kịp thời.