Bé gái 7 tuổi mất khả năng đi lại vì mắc chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp

Sức khỏe 26/01/2021 10:16

Một bé gái 7 tuổi đột ngột nuốt khó, nói chuyện ú ớ, lơ mơ, mất dần khả năng đi lại vì chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp.

Đầu tháng 1, T.T. (7 tuổi, ngụ Cà Mau) được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm một phần của hệ thần kinh ngoại vi. Cô bé đột ngột nuốt khó, nói chuyện ú ớ, lơ mơ, mất dần khả năng đi lại. Từ bệnh viện tuyến tỉnh, em được chuyển và nhận gấp vào Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TPHCM) với một chẩn đoán ban đầu dễ nhầm lẫn là Viêm não màng não.

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T. từng được chẩn đoán có nguy cơ mãi yếu liệt - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Sau khi khẳng định lại nhiều khả năng về bệnh Guillain-Barré qua khai thác lại bệnh sử yếu tứ chi tiến triển cùng xét nghiệm dịch não tủy, các bác sĩ Thần Kinh và ICU nhanh chóng hội chẩn và sử dụng Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch (IGIV) siêu đắt tiền, kịp thời ngăn chặn diễn tiến bệnh. Các bác sĩ dự đoán sự hồi phục của cô bé, bao gồm cả thời gian ở đơn vị phục hồi chức năng nội trú của viện, có thể mất đến sáu tháng. Nhưng sau khi dung nạp thuốc, bé T. tiếp tục khiến đội ngũ y bác sĩ kinh ngạc với khả năng phục hồi của cô bé mỗi ngày. Em nhanh chóng đạt được các mốc quan trọng trong vật lý trị liệu và vận động, tâm trạng và tinh thần của em cũng ổn định và tỉnh táo hơn hẳn sau khi cai máy thở.

Những chuyển biến tích cực trong quá trình điều trị đã giúp em rút ngắn thời gian nằm viện từ 6 tháng xuống còn 16 ngày. 

Các bác sĩ chuyên môn khuyến cáo thêm, hội chứng Guillain - Barré là một bệnh lý nghiêm trọng, một bệnh lý thần kinh ngoại vi ít gặp. Bệnh cảnh lâm sàng điển hình là liệt ngoại vi cấp tính, rối loạn cảm giác và mất phản xạ đối xứng hai bên, có hay không liệt các dây thần kinh sọ kết hợp. Đây là một bệnh lý diễn tiến nặng, khó dự đoán, có thể dẫn đến suy hô hấp, thậm chí là tử vong. Người xuất hiện các triệu chứng liên quan cần nhập viện khẩn cấp vì nó tiến triển rất nhanh, do đó điều trị càng sớm sẽ càng mang lại tiên lượng tốt hơn.

Cụ thể, người dân hãy thăm khám bác sĩ khi bị dị cảm (cảm giác ngứa ngáy, châm chích, kiến bò) ở các ngón chân, ngón tay, mà dường như không có dấu hiệu lan đi chỗ khác hoặc không tiến triển nặng hơn. Đặc biệt lưu ý và đi cấp cứu ngay lập tức nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu, triệu chứng nào sau đây: Dị cảm xuất hiện từ ngón chân hoặc bàn chân, sau đó lan lên phần trên cơ thể, dị cảm, yếu cơ lan đi rất nhanh, khó thở khi nằm, sặc khi nuốt nước bọt.

Kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật hiệu quả

Kinh nghiệm chữa rối loạn thần kinh thực vật hiệu quả

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