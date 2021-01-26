Đầu tháng 1, T.T. (7 tuổi, ngụ Cà Mau) được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain-Barré, một chứng rối loạn thần kinh hiếm gặp, trong đó hệ thống miễn dịch của cơ thể tấn công nhầm một phần của hệ thần kinh ngoại vi. Cô bé đột ngột nuốt khó, nói chuyện ú ớ, lơ mơ, mất dần khả năng đi lại. Từ bệnh viện tuyến tỉnh, em được chuyển và nhận gấp vào Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TPHCM) với một chẩn đoán ban đầu dễ nhầm lẫn là Viêm não màng não.



T. từng được chẩn đoán có nguy cơ mãi yếu liệt - Ảnh: Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố

Sau khi khẳng định lại nhiều khả năng về bệnh Guillain-Barré qua khai thác lại bệnh sử yếu tứ chi tiến triển cùng xét nghiệm dịch não tủy, các bác sĩ Thần Kinh và ICU nhanh chóng hội chẩn và sử dụng Globulin miễn dịch tiêm tĩnh mạch (IGIV) siêu đắt tiền, kịp thời ngăn chặn diễn tiến bệnh. Các bác sĩ dự đoán sự hồi phục của cô bé, bao gồm cả thời gian ở đơn vị phục hồi chức năng nội trú của viện, có thể mất đến sáu tháng. Nhưng sau khi dung nạp thuốc, bé T. tiếp tục khiến đội ngũ y bác sĩ kinh ngạc với khả năng phục hồi của cô bé mỗi ngày. Em nhanh chóng đạt được các mốc quan trọng trong vật lý trị liệu và vận động, tâm trạng và tinh thần của em cũng ổn định và tỉnh táo hơn hẳn sau khi cai máy thở.