Bật mí ngay 5 sự thật thú vị về xương khiến bạn vô cùng bất ngờ

Sức khỏe 17/05/2022 16:45

Có một vài kiến thức liên quan đến xương mà nhiều người hay lầm tưởng, cùng tìm hiểu 5 sự thật sau đây để hiểu rõ hơn nhé.

1. Trẻ em có nhiều xương hơn người lớn

Con người sinh ra với khoảng 300 chiếc xương. Tuy nhiên, trong quá trình lớn lên,  chúng ta chỉ còn lại 206 chiếc xương. Điều này là do một số xương liên kết với nhau khi chúng ta bắt đầu già đi. Xương của trẻ sơ sinh được tạo thành từ mô mềm, linh hoạt gọi là sụn, dần dần sẽ chuyển thành dạng xương cứng hơn. Vì vậy nên trẻ em sẽ có nhiều xương hơn người lớn. 

2. Xương không phải ngừng phát triển mà là liên tục biến đổi 

Bật mí ngay 5 sự thật thú vị về xương khiến bạn vô cùng bất ngờ - Ảnh 1

Một số người tin rằng xương tiếp tục phát triển khi chúng lành lại sau chấn thươngTuy nhiên, sự phát triển của xương sẽ dừng lại vào khoảng năm 20 tuổi.  Nhưng trong quá trình lớn lên, xương sẽ được chuyển đổi diễn ra liên tục. Khi chúng ta già đi, mật độ xương giảm và độ dày của xương cũng giảm, dễ gãy hơn. Bạn có thể giữ cho xương khỏe mạnh bằng cách bổ sung đủ canxi và vitamin D, cũng như tập thể dục thường xuyên. 

3. Xương giúp tạo ra hồng cầu và bạch cầu

Xương giữ cấu trúc tổng thể của cơ thể và là cơ sở để cơ thể vận động, di chuyển. Ngoài ra, nó bảo vệ và bao bọc các cơ quan mềm khỏi những tác động bên ngoài. Ngoài ra, xương còn có vai trò tạo ra các tế bào hồng cầu, vận chuyển protein và oxy đến từng mô trong cơ thể. Cũng như hỗ trợ các tế bào bạch cầu góp phần chống lại các bệnh nhiễm trùng.

4. Xương đòn là xương dễ gãy 

Bật mí ngay 5 sự thật thú vị về xương khiến bạn vô cùng bất ngờ - Ảnh 2

Những người bị tổn thương xương ở tay hoặc chân khá phổ biến. Nếu vậy thì xương tay hay xương chân là nơi dễ bị gãy nhất? Sự thật là xương đòn mới là nơi dễ bị gãy xương nhất. Nếu lỡ ngã và vai bị ấn mạnh xuống sàn hoặc va chạm vào tường hoặc cửa, khả năng cao sẽ bị thương ở xương đòn. Tay và chân cũng dễ bị thương, nhưng xương đòn lại là nơi dễ bị thương hơn hẳn. 

5. Hút thuốc có hại cho sức khỏe của xương

Hút thuốc được biết là có hại cho sức khỏe của phổi và tim và nó cũng có hại cho sức khỏe của xương. Các hóa chất bao gồm nicotine làm cản trở sự tích tụ canxi của cơ thể do đó khiến xương không giữ được độ chắc khỏe vốn có. 

Theo Kormedi.com

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