Trong Đông y, rau diếp cá là một vị thuốc quý, có tác dụng thanh nhiệt giải độc, sát khuẩn… làm teo búi trĩ trong thời gian ngắn nhất. Chính vì vậy, từ xa xưa cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá đã được ông cha ta áp dụng và do có hiệu quả tốt nên vẫn được lưu truyền đến ngày nay.

Rau diếp cá có tên khoa học là ngư tinh thảo. Là loại rau xanh được sử dụng khá nhiều trong bữa ăn hàng ngày, nhất là vào mùa hè. Do có tính hàn, thanh nhiệt, giải độc nên ăn nhiều loại rau này, hệ tiêu hóa sẽ hoạt động tốt hơn, dễ đi đại tiện, hạn chế bị táo bón. Ngăn chặn được một nguyên nhân gây ra bệnh trĩ.

Đặc biệt, trong rau diếp cá có chứa một lượng lớn Quercetin, Isoquercetin có tác dụng làm bền chắc mao mạch, tĩnh mạch, hạn chế bị chèn ép, căng giãn quá mức, giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Hơn nữa, loại tinh dầu tự nhiên có trong rau diếp cá có tác dụng kháng viêm, tiêu sưng, diệt khuẩn nên có thể sử dụng để chữa các bệnh lý tại đường ruột, hoặc da liễu... Chính vì vậy, búi trĩ sa ra ngoài, sẽ hạn chế bị viêm nhiễm, có thể tự thụt vào đươc, không bị hoại tử. Nên dễ hiểu tại sao loại rau này được người dân áp dụng rất nhiều để phòng ngừa và điều trị bệnh trĩ hiệu quả,

Hướng dẫn thực hiện cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá

Cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá có thể áp dụng được cho cả trĩ ngoại và trĩ nội. Tuy nhiên, để có được kết quả chữa trị tốt nhất, bạn hãy áp dụng cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá theo hướng dẫn sau đây:

Cách chữa trị bệnh trĩ ngoại bằng rau diếp cá

Khi các búi trĩ còn nhỏ, chưa có hiện tượng đau rát nhiều thì bạn hãy:

Rửa sạch một nắm rau diếp cá, rồi cho vào nồi nước nấu sôi.

Sau đó, lấy nồi nước này để xông hơi trực tiếp cho vùng hậu môn.

Khi nước xông còn âm ấm, bạn hãy dùng để rửa vùng hậu môn.

Sau đó, giã nát rau diếp cá đắp vào phần hậu môn bị đau rát và có những búi trĩ nhỏ.

Nếu những búi trĩ nhỏ này có hiện tương chảy máu thì hãy lấy rau diếp cá, bạch cập phơi khô, tán thành bột, ngày uống từ 6-12gr, chia làm 2-3 lần uống.

Cách chữa bệnh trĩ nội bằng rau diếp cá

Khi búi trĩ đã sa ra ngoài hậu môn, bạn có thể áp dụng cách chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá như sau:

Lấy muối ăn hòa với nước, rửa sạch vùng búi trĩ sa ra ngoài.

Rửa sạch lá rau diếp cá, giã nát và đắp trực tiếp vào các búi trĩ và dùng gạc băng lại. Mỗi lần như vậy búi trĩ sẽ không sa ra nữa, các vi khuẩn gây hại được tiêu diệt, bệnh không thể phát triển nặng thêm.

Mỗi ngày thực hiện 1 lần để có kết quả điều trị tốt nhất.

Ngoài ra, bạn hãy sử dụng rau diếp cá như một loại thực phẩm hàng ngày, chứa nhiều chất sơ. Rau diếp cá khi xuống ruột có tác dụng làm bền chắc mao mạch, góp phần giảm thiểu tình trạng tăng nặng bệnh trĩ, lâu dần sẽ làm se búi trĩ hiệu quả. Nếu bạn không ăn được rau diếp cá thì có thể xay thành sinh tố để uống.

Chúc các bạn thực hiện thành công!