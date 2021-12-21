Bảo Xuân - Chuyên gia nội tiết tố nữ được tin dùng số 1 Việt Nam

Nội tiết tố nữ được coi là “nhựa sống” giúp duy trì sức khỏe , sắc đẹp và sinh lý của nữ giới. Tuy nhiên, với quan niệm truyền thống đề cao thiên chức làm vợ, làm mẹ, người phụ nữ Việt vẫn luôn tập trung để chăm sóc cho chồng con, cho gia đình mà chưa nghĩ nhiều đến việc chăm sóc bản thân. Ngoài 30 khi cuộc sống, sự nghiệp đã dần ổn định, những tưởng người phụ nữ có thể tận hưởng niềm vui cuộc sống thì họ lại phải đối mặt với nhiều thay đổi về nhan sắc và tâm sinh lý: nám sạm da, khô âm đạo, giảm ham muốn, bốc hỏa, mất ngủ, loãng xương…. hậu quả của quá trình suy giảm nội tiết tố nữ.

11 năm đồng hành cùng giới chuyên môn nâng cao nhận thức về nội tiết tố nữ

Trong quá trình 11 năm phát triển, Bảo Xuân luôn sát cánh cùng giới chuyên môn để chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ. Tiêu biểu là ngày 18/12 vừa qua, Bảo Xuân vinh dự được đồng hành cùng Hội nghị Sản phụ khoa Việt Pháp năm 2021. Đây là Hội nghị thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực sản khoa, phụ khoa trong và ngoài nước nhằm trao đổi kiến thức chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời nâng cao nhận thức về sức khỏe sản phụ khoa. Bảo Xuân được lựa chọn đồng hành là minh chứng khẳng định vị thế và chất lượng của một sản phẩm nội tiết tố nữ tiên phong trên thị trường.

Thấu hiểu điều đó, năm 2010, Công ty Dược phẩm Ích Nhân đã phối hợp với những chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực sản phụ khoa để nghiên cứu và cho ra đời thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Xuân dành riêng cho phụ nữ Việt.

Bên cạnh đó, Bảo Xuân cũng luôn tích cực đồng hành cùng Hội Phụ sản Việt Nam trong các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về nội tiết tố nữ. Tiêu biểu là Lễ phát động chiến dịch “Đừng thờ ơ với nội tiết tố nữ” năm 2017 và Lễ ra mắt Ứng dụng kiểm tra nội tiết tố nữ online noitiettonu.vn năm 2020 giúp phụ nữ tự kiểm tra tình trạng nội tiết tố nữ của mình.

Luôn coi trọng yếu tố chất lượng và hiệu quả, Bảo Xuân đã 4 lần tiến hành nghiên cứu lâm sàng tại các cơ sở uy tín cho kết quả 98% người dùng hài lòng về hiệu quả.

Với nhiều hoạt động gắn với giới chuyên môn, khoa học là minh chứng khẳng định định hướng trở thành Chuyên gia về nội tiết tố nữ của Bảo Xuân, góp phần cải thiện chất lượng sức khỏe, cuộc sống của các chị em.

Bảo Xuân tiếp tục được bình chọn là Sản phẩm nội tiết tố nữ tin dùng số 1 Việt Nam

Không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao, Bảo Xuân còn nhận được sự tin tưởng của hàng triệu phụ nữ Việt. Năm 2021, giữa bối cảnh dịch bệnh phức tạp và sự biến động của thị trường nội tiết tố, Bảo Xuân vẫn xuất sắc vượt qua hàng nghìn đề cử và tiếp tục được người tiêu dùng bình chọn là Sản phẩm nội tiết tố nữ được tin dùng số 1 Việt Nam. (Được bạn đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam và người tiêu dùng bình chọn năm 2021).

Hơn 11 năm qua, viên uống nội tiết tố nữ Bảo Xuân là người bạn đồng hành tin cậy giúp phụ nữ Việt giữ gìn nét xuân, sức khỏe và hạnh phúc. Đáp lại sự tin yêu của hàng triệu phụ nữ Việt Nam, Bảo Xuân luôn không ngừng cải tiến để mang đến sản phẩm chất lượng tốt, hiệu quả nhanh và mức giá hợp lý.

Năm 2014, Bảo Xuân tuổi 50+ ra đời, bổ sung canxi và vitamin D dành riêng cho phụ nữ ngoài 50, mãn kinh và cắt buồng trứng. Bên cạnh việc cải thiện các vấn đề do suy giảm nội tiết, Bảo Xuân tuổi 50+ còn hỗ trợ giảm nguy cơ loãng xương, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, huyết áp cao, đột quỵ. Năm 2021, Bảo Xuân ra mắt viên uống Bảo Xuân Gold mới với công thức cải tiến, tăng hàm lượng hoạt chất cho hiệu quả tốt hơn, giúp bổ sung và cân bằng nội tiết tố nữ, hỗ trợ làm đẹp da, giảm nám sạm, cải thiện sinh lý nữ, hỗ trợ điều hòa kinh nguyệt, giảm bốc hỏa mất ngủ.

Với chất lượng vượt trội, giải thưởng “Sản phẩm nội tiết tố nữ được tin dùng số 1 Việt Nam” là minh chứng thuyết phục nhất cho sự ủng hộ của người tiêu dùng với Bảo Xuân. Đồng thời, giải thưởng cũng là động lực để Bảo Xuân tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, để mang đến sản phẩm tốt với mức giá hợp lý, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho phụ nữ Việt và khẳng định vị thế chuyên gia nội tiết tố nữ.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Tuệ Linh