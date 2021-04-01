Báo động: Tỷ lệ người trẻ mắc bệnh ung thư dạ dày ngày càng cao

Sức khỏe 01/04/2021 09:31

Cuộc sống ngày càng phát triển, con người ngày càng phải đối mặt với nhiều nguy cơ về bệnh tật. Theo thống kê, ung thư dạ dày ngày càng gia tăng và có xu hướng trẻ hóa ngày càng cao, tỉ lệ tử vong là hơn 15.000 ca/năm.

Việc tiến hành sàng lọc và phát hiện sớm ung thư dạ dày mang lại hiệu quả tích cực bởi phát hiện càng sớm, khả năng điều trị thành công rất cao.

Theo số liệu thống kê của Bộ Y tế, đây là một trong 5 bệnh ung thư thường gặp nhất tại Việt Nam, tỉ lệ người mắc bệnh này chiếm tới 10,6 % vào năm 2018. Đây là con số rất đáng báo động và được dự báo có xu hướng gia tăng và trẻ hóa.

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Ung thư dạ dày đang có xu hướng gia tăng và trẻ hóa - Ảnh minh họa: Internet

Bệnh thường gặp nhất ở Việt Nam 

Theo số liệu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) năm 2018, ước tính trên thế giới có hơn 1.033.000 ca ung thư dạ dày mắc mới và số ca tử vong là khoảng 800.000 ca. Xu hướng ngày càng trẻ hóa là thực tế đáng ngại của ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ ràng, bệnh nhân đến khám với dấu hiệu đau vùng thượng vị một cách mơ hồ, đau có thể lan ra sau lưng kèm cảm giác nóng rát, mệt mỏi, chán ăn.

Trong trường hợp bệnh ung thư tiến triển hơn, người bệnh có thể thấy những dấu hiệu rõ hơn như: bệnh nhân có khối u lớn, gây hẹp một phần dạ dày, cảm thấy đau, buồn nôn, thể trạng toàn thân thiếu máu, gầy sút. Đấy là những biểu hiện bệnh tiến triển của ung thư giai đoạn muộn hơn.

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Các yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn (vi khuẩn helicobacter pylori - HP) là nguyên nhân hàng đầu gây ung thư dạ dày - Ảnh minh họa: Internet

Trong các yếu tố nguy cơ gây ung thư dạ dày đầu tiên là các yếu tố nguy cơ về nhiễm khuẩn (vi khuẩn helicobacter pylori - HP), ước tính trên thế giới có khoảng 70% dân số thế giới mắc vi khuẩn HP này. Tuy nhiên, không phải ai nhiễm HP cũng bị ung thư dạ dày. Tiếp đến, tuổi càng cao thì nguy cơ mắc ung thư càng lớn, từ 40-50 tuổi có nguy cơ mắc ung thư dạ dày cao hơn người trẻ. Tuy nhiên, ung thư dạ dày nói riêng và ung thư nói chung có xu hướng trẻ hóa.

Thứ 3 là chế độ ăn uống: Ăn nhiều chất cay, nhiều đồ ăn nướng, ăn nhiều thịt, ít chất xơ, ít vận động cũng là một trong những nguy cơ mắc ung thư dạ dày.

Yếu tố thứ 4 là có yếu tố gia đình. Trong gia đình có người mắc ung thư dạ dày thì nhóm người trong gia đình này có tỉ lệ mắc ung thư cao hơn. Một số nghiên cứu gần đây chứng minh nguy cơ mắc bệnh này có liên quan đến đột biến gien. Ngoài ra, bệnh nhân bị viêm loét dạ dày lành tính lâu năm, có thể tác động bởi biến đổi về mặt sinh lý trong dạ dày thay đổi, gây nên ung thư dạ dày...

Nội soi để phát hiện sớm ung thu dạ dày 

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Lê Kim Sang, trưởng khoa Nội Soi và Nội tiêu hóa của Bệnh viện Quốc tế City cho biết: “Việc tiến hành sàng lọc và phát hiện sớm ung thư dạ dày mang lại hiệu quả tích cực bởi phát hiện càng sớm, khả năng điều trị thành công rất cao”.

Trong khi đó, tại Việt Nam hiện nay, tỉ lệ phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn còn khá cao, khiến việc điều trị gặp nhiều khó khăn, tốn kém về kinh phí và hiệu quả điều trị.

"Hiện nay, các phương pháp nội soi dạ dày có thể giúp phát hiện sớm các bất thường trong dạ dày. Nếu phát hiện ra tổn thương, bác sĩ sẽ sinh thiết để chẩn đoán sớm ung thư" - bác sĩ Sang cho biết.

Ví thế, người dân không nên bỏ qua các dấu hiệu như: Đầy tức bụng, chán ăn, sút cân chưa rõ nguyên nhân, mệt mỏi. Nếu như sút nhiều cân trong thời gian ngắn, kèm theo cảm giác luôn no, chán ăn, buồn nôn, mệt mỏi thì đó có thể là cảnh báo ung thư dạ dày; nôn ra máu, ợ chua, đầy bụng sau khi ăn, đi ngoài phân màu bất thường thì rất có thể cảnh báo bạn đã mắc ung thư dạ dày.

Ung thư dạ dày nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm thì các phương pháp điều trị sẽ mang lại hiệu quả cao. Do đó, nếu bạn phát hiện bản thân có những dấu hiệu trên thì cần đến gặp ngay bác sĩ để được thăm khám và tư vấn, điều trị kịp thời.

 

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Mọi người nên cập nhật những kiến thức cần thiết nhất về ung thư dạy dày để phòng chống - Ảnh minh họa: Internet

Để phòng ngừa ung thư dạ dày hiệu quả, người dân nên hạn chế ăn thức ăn mặn cũng như các món nướng, chiên nhiều dầu mỡ, từ bỏ thói quen hút thuốc lá, uống rượu bia và các chất kích thích; tích cực bổ sung chất dinh dưỡng hợp lý, thức ăn chế biến từ các thực phẩm chứa nhiều vitamin A, B, C, E; có chế độ nghỉ ngơi, luyện tập thể dục thể thao hợp lý, điều độ. Điều quan trọng nhất là đừng quên khám tầm soát ung thư dạ dày hằng năm.

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