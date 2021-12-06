Bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM

Trồng răng Implant đang là dịch vụ được đông đảo khách hàng lựa chọn bởi độ chịu lực tốt, ít bị mài mòn răng gốc. Tùy thuộc vào tình trạng khung hàm và số lượng răng cần chỉnh nha sẽ có mức chi phí khác nhau. Cùng tìm hiểu trồng răng implant giá bao nhiêu tại tpHCM qua những nội dung nha khoa Parkway chia sẻ dưới đây.

Với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, việc trồng răng implant ngày càng trở nên phát triển và phổ biến hơn bao giờ hết. Phương thức phục hình này có khả năng thay thế răng đã bị mất bằng việc cấy trụ bằng vật liệu titanium cấy trực tiếp vào xương hàm.

Trải qua một thời gian nhất định, khi trụ implant đã được tích hợp vào xương, nha sĩ sẽ tiến hành gắn phần thân răng sứ lên trên. Sau đó bắt đầu cố định thông qua khớp nối abutment. Như vậy, với thủ thuật này, mọi người sẽ có một chiếc răng hoàn chỉnh, đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như chức năng nhai cho quá trình sinh hoạt.

Tuy nhiên, phương thức thẩm mỹ này đòi hỏi kỹ thuật cao nên mọi người cần tìm hiểu kỹ trước khi tiến hành thực hiện. Đặc biệt, nếu thuộc một trong những đối tượng sau đây thì bạn không nên tiến hành quy trình trồng răng implant. Cụ thể là:

Phụ nữ trong thời kỳ mang thai và cho con bú: Do quá trình tiến hành cần phải uống thuốc kháng sinh nên có thể ảnh hưởng tới thai nhi, trẻ nhỏ. Do đó, bạn nên đợi sau khi sinh xong và cai sữa cho con nhỏ rồi hãy tiến hành thủ thuật thẩm mỹ này.

Trẻ nhỏ dưới 18 tuổi: Do khung xương hàm vẫn chưa phát triển một cách toàn diện nên khi sử dụng thủ thuật này có thể ảnh hưởng tới cấu trúc xương ban đầu.

Bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính về bạch cầu, tiểu cầu, tiểu đường, tim mạch,...không nên trồng răng implant.

Những đối tượng nghiện bia rượu và thuốc lá nặng: Do các chất độc hại có trong bia rượu và thuốc lá có thể ảnh hưởng tới quá trình lành lại vết thương và xương hàm. Vì vậy, tình trạng bị nhiễm trùng rất dễ xảy ra.

Những người có xương hàm quá hẹp hay không đủ tiêu chuẩn. Do đó, trước khi tiến hành thủ thuật, bác sĩ sẽ tiến hành thăm khám và đưa ra giải pháp cho bạn.

Bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM

So với chi phí dịch vụ chỉnh nha thông thường, bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM luôn ở mức cao hơn đôi chút. Điều này là do vật liệu phục vụ cho quá trình thẩm mỹ này đều thuộc dòng cao cấp, nhập khẩu từ nước ngoài.

Tùy thuộc vào tình trạng răng miệng và số lượng răng cần thực hiện thẩm mỹ mà mức giá sẽ có sự chênh lệch đáng kể. Cụ thể như sau:

Bảng giá trồng răng implant đơn lẻ tại tpHCM: Kỹ thuật trồng răng Implant tương đối phức tạp, mão sứ được sản xuất đẹp mắt hơn các loại răng khác nên mức chi phí thường cao hơn.

Kỹ thuật trồng răng Implant tương đối phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao

Bảng giá trồng răng implant cao cấp tại tpHCM: Trồng răng sứ cao cấp Implant là phương pháp phục hình chất lượng, an toàn nhất hiện nay. Phần mão răng được thiết kế tinh xảo, trụ răng vững chắc mang đến cảm giác tuyệt vời khi ăn nhai cho khách hàng.

Trồng răng sứ cao cấp Implant là phương pháp phục hình chất lượng, an toàn

Yếu tố nào ảnh hưởng đến bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM?

Bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM cao hay thấp còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khách quan khác. Cụ thể như sau:

Bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố

Hệ thống máy móc với công nghệ tiên tiến cũng là yếu tố hàng đầu ảnh hưởng đến bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM. Tất cả các thiết bị này đều phải được tiệt trùng tuyệt đối theo tiêu chuẩn của Sở y tế trước khi thực hiện chỉnh nha.

Chất liệu Titanium sản xuất răng implant thuộc loại cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài khiến cho bảng giá dịch vụ này tăng cao.

Kỹ thuật trồng răng Implant tương đối phức tạp, đòi hỏi nha sĩ phải có nhiều kinh nghiệm và trình độ chuyên môn tốt. Theo đó, mức phí chi trả cho các bác sĩ này cũng cao hơn so với bình thường khiến bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM tăng theo.

Chính sách khuyến mại ở mỗi trung tâm nha khoa không giống nhau, điều này khiến cho bảng giá trồng răng cũng biến động liên tục. Nếu bạn muốn tiết kiệm chi phí hãy lựa chọn thời điểm vàng để được hưởng mức ưu đãi hấp dẫn nhé!

Nên trồng răng Implant ở địa chỉ nào uy tín?

Trên thị trường hiện nay tồn tại rất nhiều cơ sở nha khoa chuyên phục hồi thẩm mỹ và điều trị các vấn đề liên quan đến răng miệng. Đây cũng chính là yếu tố gây nên tâm lý hoang mang cho khách hàng khi lựa chọn địa chỉ uy tín để thực hiện chỉnh nha.

Nếu còn phân vân về vấn đề này, bạn có thể tham khảo chất lượng các dịch vụ tại nha khoa Parkway. Đây là một trong những cơ sở chỉnh nha uy tín với đội ngũ bác sĩ chuyên nghiệp, máy móc hiện đại cùng hệ thống chi nhánh phân phối khắp Bắc Nam.

Parkway cung cấp rất nhiều gói chỉnh nha chất lượng với mức giá hợp lý

Tại Parkway, khách hàng sẽ có cơ hội được trải nghiệm những dịch vụ chất lượng hàng đầu hiện nay. Cùng với đó, đội ngũ nha sĩ nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực này sẽ tận tâm, nhiệt tình giải đáp cho bạn về bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM.

Ngoài dịch vụ trồng răng implant, Parkway còn cung cấp rất nhiều gói chỉnh nha chất lượng khác với mức chi phí vô cùng hợp lý. Có thể kể đến như: nhổ răng khôn, niềng răng, bọc sứ, trám răng, tẩy trắng, điều trị tủy hay chăm sóc răng miệng cho bé.

Với phương châm luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu, Parkway luôn chú trọng nâng cao trình độ tay nghề nha sĩ cùng như phát triển cơ sở vật chất. Từ đó, mang đến cho khách hàng những dịch vụ tốt nhất trong quá trình thăm khám và điều trị tại đây.

Chỉnh nha là một trong những phương pháp can thiệp thẩm mỹ mang tương đối an toàn, không gây ảnh hưởng đến sức khỏe khách hàng khi điều trị. Chỉ sau một thời gian ngắn, bạn sẽ có cơ hội sở hữu hàm răng đều đẹp, trắng sáng mang lại sự tự tin giao tiếp hàng ngày. Nếu còn băn khoăn về bảng giá trồng răng implant hiện nay tại tpHCM hãy liên hệ tới nha khoa Parkway để được giải đáp.