Câu hỏi: Hiện nay em đang rất mệt mỏi và căng thẳng tinh thần do liên tục bị người yêu “khủng bố”. Chúng em đã yêu nhau gần ba năm. Bạn trai em nhìn chung là người tốt, rất yêu thương và luôn quan tâm, chăm sóc em chu đáo. Người ngoài nhìn vào ai cũng bảo em may mắn lắm mới có được một anh bạn trai tốt đẹp nhường ấy. Nhưng hiếm ai biết bạn trai em là một người yêu vô cùng ích kỷ. Anh thường xuyên ghen tuông vô cớ, cấm đoán em giao du với bất cứ người bạn khác giới nào bất chấp lý do. Khi em ở riêng bên anh thì thái độ của anh rất nhã nhặn nhưng chỉ cần em vắng mặt, cho dù là đi làm hay đi thăm họ hàng anh cũng nghi ngờ và tra hỏi liên tục. Nhiều lần vì quá ức chế, em đề nghị chia tay thì anh liền đòi chết. Anh không chỉ dọa mà có lần đã uống thuốc ngủ thật khiến em và người nhà anh đều cảm thấy hoảng sợ và mệt mỏi.

Quả thực, em cũng còn tình cảm với anh nhưng càng ngày càng không thể chịu nổi sự ích kỉ và lối cư xử có phần điên rồ của anh. Khi em gõ những dòng này anh lại đang đòi chết và thật sự em không biết phải làm sao thoát khỏi cái ngõ cụt này nữa.