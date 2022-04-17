Bạn thấy đói liên tục, cơ thể luôn thèm ăn: Lý do vì sao?

Sức khỏe 17/04/2022 20:17

Đói là một dấu hiệu giúp cho con người nhận biết cần phải bổ sung năng lượng. Đó cũng là cơ hội để bạn rời khỏi bàn làm việc khi đã dán mắt vào màn hình máy tinh hàng giờ đồng hồ. Vậy có đang gặp phải tình trạng dù có ăn bao nhiêu cũng cảm thấy đói không? Ngoài lý do là cho con bú và đang trong thời kì mang thai, còn nguyên nhân nào khác khiến bạn rơi vào tình trạng này.

Thiếu protein

Đây là nguyên nhân được các chuyên gia nhắc đến đầu tiên. Natalie Allen, chuyên gia dinh dưỡng đang giảng dạy ngành khoa học y sinh tại Đại học Bang Missouri giải thích rằng protein là chất dinh dưỡng quan trọng để duy trì một sức khỏe tốt đồng thời mang lại cảm giác no và hài lòng về bữa ăn.

Lượng protein tiêu thụ mỗi ngày tùy thuộc vào số cân nặng và lối sống sinh hoạt của mỗi người (bạn có thể tính toán được lượng protein cần thiết dựa vào bảng HP do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ công bố) dựa trên cơ sở đó sao bạn không thử kết hợp các thực phẩm chứa protein vào trong mỗi bữa ăn?

Vậy cụ thể phải làm thế nào? Theo đó, Summer Yule là Thạc sĩ,chuyên gia dinh dưỡng với tư cách làm truyền thông dinh dưỡng ở Connecticut đã đề xuất bạn nên bổ sung protein vào trong chế độ ăn uống hàng ngày của bạn. Thay vì chỉ ăn bánh quy bột tinh chế thì hãy cho phô mai có nhiều protein phủ lên trên. Lý tưởng hơn nếu bạn đổi bánh quy thành ngũ cốc nguyên hạt.

Nếu bạn thích trái cây hãy thử vài quả táo. Cắt nhỏ và phết bơ đậu phộng để bổ sung thêm protein, dầu và chất xơ cùng một lúc.

Bạn thấy đói liên tục, cơ thể luôn thèm ăn: Lý do vì sao? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Chế độ ăn uống thiếu chất xơ

Chất xơ là chất dinh dưỡng khiến bạn cảm thấy no và khi cơ thể thiếu chất xơ bạn sẽ có cảm giác ăn bao nhiêu cũng không thấy no và liên tục ăn. Allen chỉ ra rằng thực phẩm ít chất xơ sẽ di chuyển nhanh hơn trong đường tiêu hóa và sẽ nhanh chóng tiêu hóa nên sẽ cảm thấy đói sau khi ăn xong.

Vì vậy hãy ăn những loại trái cây tươi, rau và ngũ cốc nguyên hạt để bổ sung chất xơ.

Bạn thấy đói liên tục, cơ thể luôn thèm ăn: Lý do vì sao? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Khoảng cách giữa các bữa ăn quá dài

Nghe có vẻ hiển nhiên nhưng cảm giác đói có thể là một dấu hiệu cho thấy cơ thể bạn đang cố ra dấu cho bạn rằng đã quá lâu không có thức ăn kể từ bữa ăn trước đó. Vì vậy, thay vì ăn ba lần một ngày có thể sẽ hữu ích hơn nếu ăn những bữa ăn nhẹ cách mỗi ba đến bốn tiếng, điều đó tùy thuộc vào chế độ ăn kiêng và mức độ hoạt động của bạn.

Thiếu ngủ

Bạn thấy đói liên tục, cơ thể luôn thèm ăn: Lý do vì sao? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Nhiều nghiên cứu trước đây chỉ ra rằng thiếu ngủ làm tăng cảm giác thèm ăn. Trên thực tế, Mayo Clinic - bệnh viện đa khoa lớn nhất ở Hoa Kỳ cho rằng thiếu ngủ là một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ béo phì.

Ngoài ra theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí học thuật “Sleep” liên quan đến giấc ngủ, thiếu ngủ sẽ kích hoạt bộ não giống như khi hút cần sa. Nếu bạn liên tục thiếu ngủ thì trạng thai đói sẽ thường xuyên xuất hiện nên hãy ưu tiên đảm bảo giấc ngủ đầy đủ.

Bị chứng căng thẳng mãn tính

Căng thẳng cũng là một trong những nguyên nhân gây nên cảm giác đói. Nếu bạn trong trạng thái căng thẳng sẽ sản sinh các phản ứng muốn thoát khỏi trạng thái đó điều đó làm cho tình trạng căng thẳng càng tồi tệ hơn.

Tại phòng khám Cleveland ở Ohio, Mỹ cho rằng các phản ứng này xảy ra trong cơ thể sẽ làm tăng cảm giác đói, vì vậy căng thẳng được cho là một trong những nguyên nhân khiến bạn cảm thấy đói. Nếu thời điểm bạn cảm thấy đói và thời điểm bị căng thảng trùng nhau thì trước hết bạn nên thực hiện một số biện pháp làm giảm sự căng thẳng.

Bệnh tiểu đường không được kiểm soát đúng cách

Nếu bệnh tiểu đường không được kiểm soát đúng cách cơ thể sẽ không đưa lượng đường trong máu và năng lượng đến nơi cần. Bởi vì lượng đường là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể lại không được sử dụng đúng cách nên cơ thể hiểu nhầm rằng cơ thể đang đói và kết quả là báo hiệu cho cơ thể cần tiêu thụ thức ăn khiến bạn ăn nhiều hơn.

Bạn thấy đói liên tục, cơ thể luôn thèm ăn: Lý do vì sao? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Để xác định bệnh tiểu đường loại 2 có phải là nguyên nhân gây đói hay không bước đầu tiên là kiểm tra lượng đường huyết trong máu. Trao đổi với bác sĩ của bạn và bạn sẽ biết tiếp theo cần phải làm gì.

Sự bất thường của tuyến giáp

Bạn thấy đói liên tục, cơ thể luôn thèm ăn: Lý do vì sao? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Suy giảm chức năng tuyến giáp có thể gây tăng cân nhưng ngược lại khi tuyến giáp tăng cường hoạt động sẽ làm tăng hoạt động trao đổi chất khiến bạn rơi vào trạng thái đói liên tục.

Theo Mayo Clinic tăng nhịp tim, thay đổi chu kỳ kinh nguyệt, rụng tóc, run chân tay, đổ mồ hôi, mệt mỏi, sụt cân là những triệu chứng liên quan đến cường giáp. Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào trong số này  hãy nói chuyện với bác sĩ ngay lập tức.

Đang dùng thuốc có tác dụng phụ

Bạn thấy đói liên tục, cơ thể luôn thèm ăn: Lý do vì sao? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Elle.com.jp

Nếu bạn thấy đói liên tục hãy kiểm tra lại thuốc bạn đang dùng. Trong các loại thuốc kê đơn chẳng hạn như một số loại thuốc chống trầm cảm có tác dụng phụ là làm tăng cảm giác thèm ăn.

Trong trường hợp bạn gặp phải tình trạng này, bạn không nên ngần ngại nói với bác sĩ. Bác sĩ sẽ kiểm tra tất cả các loại thuốc kê đơn mà bạn đang sử dụng và sẽ xác định chính xác xem chúng có đang ảnh hưởng đến sự thèm ăn của bạn hay không và liệu bạn có nên chuyển sang một loại thuốc khác hay không.

Theo Elle

Chứng dị ứng hay không dung nạp rượu bia có khác gì với say rượu thông thường?

Chứng dị ứng hay không dung nạp rượu bia có khác gì với say rượu thông thường?

Cơ thể cảm thấy khó chịu sau một đêm uống rượu say là chuyện bình thường. Rượu không chỉ gây đau đầu, buồn nôn vào ngày hôm sau mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần như lo lắng và trầm cảm. Nhưng nếu xuất hiện cảm thấy lạ khi đang uống rượu hoặc sau khi uống rượu có cảm giác đau đầu, khô cổ thì sao? Những người có các dấu hiệu trên rất có thể bị dị ứng với rượu hoặc cơ thể không dung nạp rượu.

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