Bạn không nên ngủ cùng với chiếc điện thoại của mình nếu không muốn mắc phải những điều tồi tệ sau

Sức khỏe 19/06/2022 22:41

Điện thoại là công cụ tiện dụng giúp chúng ta bắt kịp với những thứ thay đổi một cách chóng mặt. Tuy nhiên, ngoài những tiện ích đó, chúng luôn có những tác hại đối với sức khỏe, nhất là khi chúng ta đi ngủ. Chúng ta không thể nhìn ra được tạc hài này chỉ khi trình trạng chúng ta tệ đi mới cảm nhận được. Dưới đây là những tác hại mà điện thoại ảnh hưởng đến thói quen và giấc ngủ mà chúng ta cần nên tránh.

Đối với hầu hết chúng ta, điện thoại là thứ cuối cùng chúng ta nhìn trước khi đi ngủ và là thứ đầu tiên chúng ta nhìn thấy khi thức dậy. Mặc dù rất tiện lợi khi sử dụng điện thoại làm đồng hồ báo thức và xem tin tức trước khi đi ngủ, nhưng thói quen này thực sự có thể làm gián đoạn giấc ngủ và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta theo nhiều cách đáng ngạc nhiên.

1. Nó có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ

Bạn không nên ngủ cùng với chiếc điện thoại của mình nếu không muốn mắc phải những điều tồi tệ sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Bạn có thể lướt Internet, lướt qua những bức ảnh vui nhộn, chơi trò chơi và nhắn tin, vì vậy không có gì ngạc nhiên khi với tất cả những chức năng này, điện thoại cũng có thể làm phiền giấc ngủ của bạn. Khi bạn sử dụng điện thoại hoặc nhìn chằm chằm hàng giờ vào bất kỳ màn hình nào khác, bạn sẽ tiếp xúc với ánh sáng xanh từ thiết bị gửi cho cơ thể tín hiệu để trì hoãn giấc ngủ. Nếu nó xảy ra hàng ngày, nó có thể khiến cơ thể bạn bối rối và phá vỡ chu kỳ thức - ngủ tự nhiên của bạn.

 

2. Nó có thể ảnh hưởng đến sực khỏe sinh sản của bạn

Bạn không nên ngủ cùng với chiếc điện thoại của mình nếu không muốn mắc phải những điều tồi tệ sau - Ảnh 2
Ảnh minh họa

Cho dù bạn đang say sưa xem chương trình yêu thích hay chơi một trò chơi để thư giãn sau một ngày dài, bạn có thể khó bỏ điện thoại đi. Nhưng nếu bạn tiếp tục làm mới nguồn cấp tin tức của mình, nó có thể làm trì hoãn giờ đi ngủ của bạn và khiến bạn khó đi vào giấc ngủ hơn. Ngủ không đủ giấc có thể ảnh hưởng đến cơ thể của bạn theo nhiều cách và thậm chí có thể gây ra các vấn đề về sức khỏe sinh sản. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người đàn ông ngủ từ 6 tiếng trở xuống và những phụ nữ thiếu ngủ có nhiều khả năng gặp khó khăn hơn khi cố gắng có con.

 

3. Nó có thể khiến bạn tăng cân

Bạn không nên ngủ cùng với chiếc điện thoại của mình nếu không muốn mắc phải những điều tồi tệ sau - Ảnh 3
Ảnh minh họa

Điện thoại được thiết kế để thu hút sự chú ý của bạn và kích hoạt phản hồi ngay lập tức của bạn. Nếu bạn để điện thoại trên tủ đầu giường, bạn sẽ dễ bị cám dỗ để kiểm tra điện thoại nếu bạn thức dậy vào ban đêm và một khi bạn đọc một điều gì đó khiến bạn khó chịu, bạn sẽ khó ngủ lại. Ngoài những hậu quả khó chịu khác, giấc ngủ kém còn làm tăng căng thẳng oxy hóa trong cơ thể và làm rối loạn nhịp sinh học, khiến bạn tăng thêm cân. Nếu bạn đang nỗ lực để giảm cân, hãy cân nhắc để điện thoại trong phòng khác vào ban đêm để tránh những tác nhân có thể gây gián đoạn giấc ngủ.

 

4. Nó có thể khiến bạn lo lắng nhiều hơn

Bạn không nên ngủ cùng với chiếc điện thoại của mình nếu không muốn mắc phải những điều tồi tệ sau - Ảnh 4
Ảnh minh họa

Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với cảm giác không thể ngừng kiểm tra điện thoại một cách cưỡng chế. Tất cả các chuông, cảnh báo và chuông báo có thể dễ dàng ảnh hưởng đến mức độ căng thẳng của bạn và khiến bạn cảm thấy lo lắng. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người bị lo âu thường khó ngủ và thiếu ngủ có thể làm tăng mức độ lo lắng của bạn lên 30% một cách ấn tượng. Để phá vỡ chu kỳ lo lắng và mất ngủ, hãy thử tắt điện thoại trước khi ngủ và giữ nó trong phòng khác.

Bạn để điện thoại ở đâu vào ban đêm? Bạn đã bao giờ thử để nó ra khỏi phòng ngủ của mình trước khi đi ngủ chưa?

Theo Bright Side.

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