Bạn khó ngủ? Dưới đây là vài cách giúp bạn đi vào giấc ngủ

Sức khỏe 18/12/2022 17:40

Lại một đêm mất ngủ? Ngay cả sữa ấm và đếm cừu cũng không giúp bạn buồn ngủ? Vậy thì hãy thử 4 mẹo của chúng tôi để ngủ ngon hơn.

Lại một đêm mất ngủ? Ngay cả sữa ấm và đếm cừu cũng không giúp bạn buồn ngủ? Vậy thì hãy thử 4 mẹo của chúng tôi để ngủ ngon hơn.

Bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực

Hãy cố gắng xua đuổi mọi suy nghĩ căng thẳng ra khỏi tâm trí và phòng ngủ của bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên gạt lo lắng của mình sang một bên. Thay vào đó, hãy suy nghĩ một cách có ý thức về chúng vào một thời điểm nhất định trong ngày. Hãy suy nghĩ vào ban ngày và ban đêm là lúc bạn cần được thư giãn đầu óc.

Bạn khó ngủ? Dưới đây là vài cách giúp bạn đi vào giấc ngủ - Ảnh 1
Bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực

Ra khỏi giường nếu bạn khó ngủ

Nếu bạn không thể đi vào giấc ngủ, đừng ở trên giường lâu. Tại sao? Có nguy cơ não liên kết thời gian nghỉ ngơi với chứng mất ngủ trong thời gian dài - điều kiện không tốt để có giấc ngủ ngon hơn. Nếu bạn không buồn ngủ sau 15-20 phút, hãy thức dậy và làm một việc gì đó thư giãn, nếu không muốn nói là nhàm chán. Những công việc nhẹ nhàng trong gia đình như sắp xếp đồ giặt hoặc chuẩn bị ghế sofa đều thích hợp để thư giãn. Bạn cũng có thể kê một chiếc ghế êm ái cạnh giường, lấy một cuốn sách không mấy hứng thú và đọc vài trang. Chỉ đừng làm cho nó quá phấn khích hoặc đáng sợ, vì khi đó bạn sẽ không thể ngủ lại vì quá phấn khích.

Không uống rượu và ăn nhiều trước khi đi ngủ

Uống quá nhiều bia hoặc ly rượu sau giờ làm việc có thể là tác nhân gây mất ngủ. Mặc dù nhiều người thường có thể ngủ ngon hơn sau một hoặc hai ly bia, nhưng điều này không kéo dài mãi mãi. Rượu làm giảm hoạt động của não và tắt băng chuyền suy nghĩ. Vì vậy, bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Tuy nhiên rượu làm tăng nhu cầu đi tiểu và làm khô cơ thể. Bạn cần phải đi vệ sinh thường xuyên vào ban đêm hoặc quá khát, điều này đương nhiên làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Chú ý đến nhịp sinh học của bạn

Nếu bạn muốn ngủ ngon, hãy cân bằng nhịp sinh học. Ngày càng có nhiều người ngồi trong những văn phòng thiếu ánh sáng vào ban ngày, nghỉ giải lao quá ít. Mọi chuyện sẽ không khá hơn vào buổi tối: Bạn đang nằm trên ghế dài trong khi đèn phòng khách quá sáng và TV nhấp nháy. Chu kỳ ánh sáng không tự nhiên mà bạn tiếp xúc hàng ngày khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm. Việc thiếu tập thể dục làm phần còn lại gây ra giấc ngủ kém. Vậy bạn phải làm gi? Tận hưởng không khí trong lành vào giờ nghỉ trưa của bạn. Đi dạo cũng cải thiện hiệu suất công việc của bạn. Ngay cả các bài tập nhỏ trong thời gian nghỉ giải lao cũng cải thiện nhịp sinh học của bạn. Tạo điều kiện ánh sáng mờ vào buổi tối để chuẩn bị cho cơ thể bạn đi vào giấc ngủ. Điều này sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn.

4 lý do giải thích vì sao một giấc ngủ tốt rất cần thiết?

4 lý do giải thích vì sao một giấc ngủ tốt rất cần thiết?

Bài viết này sẽ thảo luận về những lợi ích chính của việc ngủ đúng giấc. Nếu bạn đang tạo thói quen không ngủ ngon, thì khả năng cao là nó sẽ khiến cả ngày của bạn rối tung lên.

Xem thêm
Từ khóa:   một vài mẹo giúp bạn đi vào giấc ngủ duy trì giấc ngủ ngon bí quyết có giấc ngủ ngon cải thiện giấc ngủ

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 7 phút trước
Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Loại rau lá tròn quen thuộc giúp thanh lọc cơ thể và cải thiện sức khỏe

Dinh dưỡng 22 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

4 người bị chó mắc bệnh dại cắn, Đăk Lăk khoanh vùng ổ dịch

Tin y tế 1 giờ 7 phút trước
Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 29/9/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Tâm sự 1 giờ 22 phút trước
Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Xã hội 1 giờ 45 phút trước
Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Cà Mau: Lốc xoáy khiến nhiều nhà dân ở Cà Mau bị sập, tốc mái

Đời sống 1 giờ 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 29/9/2026, 3 con giáp Tam Tai kéo đến, sự nghiệp lao dốc, đời sống khó khăn muôn trùng khó khăn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân sau ngày 29/9/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Theo mẹ đi tập thể dục, bé trai 5 tuổi bị rách bao quy đầu

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Bé trai phải mổ cấp cứu trong đêm vì chiếc xiên nướng thịt

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Tiết lộ nguyên nhân nam du khách cấp cứu sau khi ăn bún bò

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Cô gái nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực tại nhà

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Bé gái 14 tuổi nguy kịch, phải lọc máu liên tục vì vết đốt

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm

Nam sinh Hà Nội bất ngờ ngừng tim sau 2 tuần có triệu chứng giống cảm cúm