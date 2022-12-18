Bạn khó ngủ? Dưới đây là vài cách giúp bạn đi vào giấc ngủ

Lại một đêm mất ngủ? Ngay cả sữa ấm và đếm cừu cũng không giúp bạn buồn ngủ? Vậy thì hãy thử 4 mẹo của chúng tôi để ngủ ngon hơn.

Hãy cố gắng xua đuổi mọi suy nghĩ căng thẳng ra khỏi tâm trí và phòng ngủ của bạn. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên gạt lo lắng của mình sang một bên. Thay vào đó, hãy suy nghĩ một cách có ý thức về chúng vào một thời điểm nhất định trong ngày. Hãy suy nghĩ vào ban ngày và ban đêm là lúc bạn cần được thư giãn đầu óc.

Nếu bạn không thể đi vào giấc ngủ, đừng ở trên giường lâu. Tại sao? Có nguy cơ não liên kết thời gian nghỉ ngơi với chứng mất ngủ trong thời gian dài - điều kiện không tốt để có giấc ngủ ngon hơn. Nếu bạn không buồn ngủ sau 15-20 phút, hãy thức dậy và làm một việc gì đó thư giãn, nếu không muốn nói là nhàm chán. Những công việc nhẹ nhàng trong gia đình như sắp xếp đồ giặt hoặc chuẩn bị ghế sofa đều thích hợp để thư giãn. Bạn cũng có thể kê một chiếc ghế êm ái cạnh giường, lấy một cuốn sách không mấy hứng thú và đọc vài trang. Chỉ đừng làm cho nó quá phấn khích hoặc đáng sợ, vì khi đó bạn sẽ không thể ngủ lại vì quá phấn khích.

Không uống rượu và ăn nhiều trước khi đi ngủ

Uống quá nhiều bia hoặc ly rượu sau giờ làm việc có thể là tác nhân gây mất ngủ. Mặc dù nhiều người thường có thể ngủ ngon hơn sau một hoặc hai ly bia, nhưng điều này không kéo dài mãi mãi. Rượu làm giảm hoạt động của não và tắt băng chuyền suy nghĩ. Vì vậy, bạn chìm vào giấc ngủ nhanh hơn. Tuy nhiên rượu làm tăng nhu cầu đi tiểu và làm khô cơ thể. Bạn cần phải đi vệ sinh thường xuyên vào ban đêm hoặc quá khát, điều này đương nhiên làm gián đoạn giấc ngủ của bạn.

Chú ý đến nhịp sinh học của bạn

Nếu bạn muốn ngủ ngon, hãy cân bằng nhịp sinh học. Ngày càng có nhiều người ngồi trong những văn phòng thiếu ánh sáng vào ban ngày, nghỉ giải lao quá ít. Mọi chuyện sẽ không khá hơn vào buổi tối: Bạn đang nằm trên ghế dài trong khi đèn phòng khách quá sáng và TV nhấp nháy. Chu kỳ ánh sáng không tự nhiên mà bạn tiếp xúc hàng ngày khiến bạn tỉnh táo vào ban đêm. Việc thiếu tập thể dục làm phần còn lại gây ra giấc ngủ kém. Vậy bạn phải làm gi? Tận hưởng không khí trong lành vào giờ nghỉ trưa của bạn. Đi dạo cũng cải thiện hiệu suất công việc của bạn. Ngay cả các bài tập nhỏ trong thời gian nghỉ giải lao cũng cải thiện nhịp sinh học của bạn. Tạo điều kiện ánh sáng mờ vào buổi tối để chuẩn bị cho cơ thể bạn đi vào giấc ngủ. Điều này sẽ giúp bạn đi vào giấc ngủ nhanh hơn.