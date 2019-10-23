Bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm tại nhà cho mọi người

Sức khỏe 23/10/2019 17:02

Thoát vị đĩa đệm là căn bệnh gây ra rất nhiều phiền toái cho người bệnh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và khả năng vận động của con người. Để điều trị căn bệnh này hiệu quả, bạn hãy thử áp dụng những bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm dưới đây.

Bệnh thoát vị đĩa đệm do nhiều nguyên nhân gây ra như: chấn thương, tuổi cao, ngồi gập cổ, gù lưng, ngủ gối quá cao, cúi người nâng vật nặng… khiến đĩa đệm bị tổn thương. Đây là một trong những bệnh lý xương khớp nguy hiểm nhất. Người bệnh sẽ phải đối mặt với nhiều biến chứng nguy hiểm như rối loạn cảm giác, rối loạn cơ thắt, teo chân tay… thậm chí là liệt hoàn toàn. Vì vậy, để ngăn ngừa những biến chứng này cũng như không còn phải chịu nhiều đau đớn và những bất tiện trong cuộc sống thì bạn hãy áp dụng một số bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm như: bài thuốc từ cây xương rồng, bài thuốc từ cây mần ri, bài thuốc từ lá ngải cứu... Đây là những cách chữa thoát vị đĩa đệm tại nhà hiệu quả được nhiều thầy thuốc Đông y khuyên dùng hiện nay.

Cây mần ri chữa thoát vị đĩa đệm

Cây mần ri là loại thảo dược quen thuộc tại các vùng đồng bằng, ở vùng đất có độ ẩm cao. Tất cả các bộ phận của cây bao gồm lá, thân, hạt và rễ đều có thể được sử dụng làm thuốc, hỗ trợ tiêu đờm, thanh nhiệt, giải uất, hoạt huyết đặc biệt có thể điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm rất hiệu quả.

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Bài thuốc chữa thoát vị đĩa đệm từ mần ri cho hiệu quả tốt

Thành phần dược tính cao bao gồm glycosid, alucocleomin, glucocapparin, protein, vitamin A, aloe emodin và đường khử... nên mần ri nhanh chóng làm giảm các cơn đau do thoát vị đĩa đệm gây ra. Mặc dù có 2 loại mần ri: trắng và tím, nhưng hoa mần ri trắng phổ biến hơn được ưu tiên sử dụng để điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm. Người ta thường lấy 40g cây mần ri hoa trắng sấy khô để hãm nước uống hàng ngày. Mỗi ngày uống khoảng 200 – 300ml nước sẽ nhanh chóng làm giảm đau lưng do thoát vị đĩa đệm gây ra, còn uống thường xuyên và uống sớm cũng có thể chữa khỏi được bệnh thoát vị đĩa đệm và viêm khớp mãn tính. Liệu pháp này sẽ có kết quả trong vài tháng hoặc hơn một năm tuỳ thuộc vào tình trạng sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân.

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng cây xương rồng

Bài thuốc nam chữa bệnh thoát vị đĩa đệm bằng xương rồng được nhiều người sử dụng và cho phản hồi tích cực. Bởi theo nhiều nghiên cứu y khoa cho thấy, xương rồng, đặc biệt là xương rồng bẹ có chứa hợp chất heterosid flavonic – có khả năng giảm đau, tiêu viêm và phòng chống co thắt. Hơn nữa, cộng với vị đắng, tính mát và không mang độc tính, xương rồng bẹ có tác dụng vô cùng hiệu quả trong việc hỗ trợ cải thiện viêm, sưng. Vì thế, đây là một trong những bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm vẫn được lưu truyền đến ngày nay.

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Xương rồng nướng giúp giảm đau nhanh cho người bệnh

Bài thuốc này có công thức và sử dụng như sau: Bạn hãy chuẩn bị 2-3 lá xương rồng bẹ, sau đó mang rửa sạch, loại bỏ hết gai, rồi pha nước muối loãng và cho vào ngâm trong khoảng vài phút. Sau đó vớt ra và đem nướng 2 mặt lá xương rồng trên than hồng. Sau khi nướng xong thì bạn đắp lên vị trí cột sống bị thoát vị. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý là nên lót thêm lớp khăn mỏng để tránh làm bỏng da. Vì xương rồng sau khi nướng xong sẽ rất nóng. Mỗi bẹ đắp khoảng 5 – 10 phút thì chuyển sang bẹ khác. Sức nóng lan tỏa, bạn sẽ thấy vùng bị thoát vị đĩa đệm thoải mái, dễ chịu hơn vì các cơn đau giảm xuống. Bạn hãy kiên trì thực hiện bài thuốc này liên tục khoảng 15 ngày để phát huy được tối đa tác dụng của chúng.

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng ngải cứu

Ngải cứu còn có tên gọi khác là ngải diệp, đây là vị thuốc được sử dụng nhiều trong dân gian để chữa bệnh. Trong dân gian, bộ phận cành và lá ngải cứu được sử dụng để an thai, điều kinh, chữa đau bụng và đặc biệt là điều trị các bệnh về xương khớp như thoát vị đĩa đệm cột sống rất hiệu quả. Và theo y học hiện đại, lá ngải cứu có chứa nhiều chất kháng khuẩn tự nhiên, các cinelo, thuyon, dehydro matricaria este… có tác dụng làm giảm các cơn đau nhức thần kinh nhanh chóng. Vì thế, trong sách y học của Tuệ Tĩnh ghi chép rất cụ thể về loại dược liệu này, có thể chữa khỏi bệnh thoát vị đĩa đệm không cần phẫu thuật. Do có vị đắng, tính ấm và có mùi thơm đặc trưng, lại có công dụng sát trùng, kháng khuẩn, ôn kinh tán hàn, chống viêm, điều hòa khí huyết nên ngải cứu điều trị căn bệnh xương khớp này vô cùng hiệu quả.

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Lá ngải cứu là bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm nhanh chóng

Bạn hãy chuẩn bị một nắm muối hạt và một bó ngải cứu vừa phải. Sau đó, rửa sạch ngải cứu, cho vào rang nóng với muối hạt. Tiếp theo, bạn hãy bọc hỗn hợp vừa rang này vào một chiếc khăn mỏng rồi đắp và chườm lên lưng trước khi đi ngủ. Kiên trì thực hiện trong khoảng 1 tháng bạn sẽ thấy ngay kết quả cải thiện.

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng lá lốt

Lá lốt có tên khoa học là Piper lolot. Gần đây, có khá nhiều công trình nghiên cứu khoa học về loại lá này, họ đã khám phá được lá lốt có công dụng rất tốt trong việc giảm đau, chống viêm do chứa thành phần chủ yếu là tinh dầu và các hoạt chất như piperin, piperolin. Vì thế, nó được ứng dụng để chữa thoát vị đĩa đệm và cho kết quả rất khả quan.

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Dùng lá rau lốt để chữa bệnh thoát vị đĩa đệm được nhiều người áp dụng

Tuy nhiên, trước khi y học hiện đại nghiên cứu, trong Đông y đã áp dụng bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm rất thành công. Với công thức sữa bò 300ml và lá lốt tươi khoảng 40g. Lá lốt thái nhỏ, rồi cho vào chày giã nhuyễn, vắt lấy nước. Sau đó, cho nước lá lốt này và sữa vào sắc ấm để uống, ngày uống từ 1 -2 lần, liên tục trong khoảng 1 tuần, tình trạng đau nhức sẽ giảm hẳn.

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng châm cứu

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng châm cứu được chứng minh có hiệu quả và ít rủi ro hơn các phương pháp khác. Vì vậy, so với việc dùng các bài thuốc nam thì người ta vẫn ưu tiên sử dụng phương pháp châm cứu hơn. Châm cứu chữa thoát vị đĩa đệm thường được áp dụng phổ biến khi tình trạng bệnh đi kèm với triệu chứng sưng tấy và chuột rút.

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Châm cứu là phương pháp chữa thoát vị đĩa đệm hiệu quả

Hiện nay, có rất nhiều phương pháp châm cứu để chữa thoát vị đĩa đệm. Nhưng phổ biến và được áp dụng nhiều nhất có lẽ là điện châm. Bởi cách này được ứng dụng rất nhiều trong y học cổ truyền. Người bệnh sẽ được châm các kim vào vị trí huyệt đạo rồi dùng dòng điện kích thích để giảm đau đớn. Ngoài ra, cách này còn giúp bệnh nhân giảm bớt áp lực, mệt mỏi, cho tinh thần phấn chấn, vui vẻ, rất có lợi khi điều trị bệnh.

Chữa thoát vị đĩa đệm bằng cây chuối

Từ thời xa xưa, ông bà ta đã sử dụng cây chuối như một loại thảo dược tự nhiên để điều trị các bệnh lý như đau dạ dày, bệnh gout, đau lưng do thoát vị đĩa đệm… bởi nó có công hiệu tốt trong việc tiêu viêm, lương huyết, giải độc, giảm đau… Vì thế, bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm bằng cây chuối được mọi người rỉ tai, truyền miệng trong dân gian thực hiện.

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Uống nước từ thân chuối với đường phèn trị bệnh thoát vị đĩa đệm tốt 

Thông thường, người ta sẽ lấy phần thân của cây chuối hột, chọn cây còn non chưa trổ bông, đường kính thân cây khoảng 20 cm. Sau đó, dùng dao khoét một lỗ ở bên trong thân rồi cho 1 ít đường phèn vào. Để tránh bụi bẩn và côn trùng, họ dùng tô úp lại hoặc dùng túi nilon bịt cho kín. Để yên từ chiều hôm nay đến sáng hôm sau thì lấy nước tiết ra từ lỗ đã khoét và uống. Nước này

có vị ngọt dịu khá dễ uống. Dùng khoảng hơn 1 tuần, những cơn đau sẽ giảm bớt và ít xuất hiện hơn.

Ngoài những cách trên, bạn cũng có thể áp dụng cách chữa thoát vị đĩa đệm bằng gạo lứt hoặc cách chữa thoát vị đĩa đệm bằng đu đủ cũng rất hiệu quả.

Trên đây là những bài thuốc nam chữa thoát vị đĩa đệm lưu truyền rất rộng rãi trong dân gian, giúp bạn đập tan nỗi ám ảnh về căn bệnh này, để cuộc sống sớm cân bằng trở lại. Tuy nhiên bạn hãy nhớ sử dụng đúng cách, đúng liều lượng kèm theo việc ăn uống và rèn luyện khoa học để sớm đạt được kết quả như mong muốn.

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