Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá vô cùng hiệu quả đến bác sĩ cũng phải kinh ngạc

Sức khỏe 09/11/2017 08:44

Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá được các thầy thuốc Đông y đánh giá cao, nhanh chóng loại bỏ ký sinh trùng, kháng khuẩn, làm tiêu búi trĩ, chấm dứt tình trạng đau rát hậu môn và khó đi ngoài cho người bệnh. Chính vì vậy, bài thuốc này cũng được nhiều bác sĩ Tây y khuyên người bệnh áp dụng, vừa có thể điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ hiệu quả.

Rau diếp cá có tính mát, chứa lượng lớn Quercetin, Isoquercetin có tác dụng làm bền chắc mao mạch, tĩnh mạch, trị táo bón… bệnh trĩ sẽ không có cơ hội viêm nhiễm và tái phát.

Hơn nữa, bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá còn hoạt động trên nguyên tắc loại bỏ các tác động gây áp lực vào các búi trĩ, nên mang đến hiệu quả điều trị tốt cho người bệnh. Nhưng cần phải kiên trì áp dụng đều đặn và thường xuyên, tuyệt đối không được quên hay bỏ ngang giữa chừng sẽ khiến cho việc điều trị bị gián đoạn, không đạt được kết quả chữa trị như mong muốn.

Tùy theo từng cấp độ mà bạn cần áp dụng bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá cho phù hợp.

Ăn, uống là bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá đơn giản nhất

 

Ăn, uống là bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá đơn giản nhất
Ăn, uống là bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá đơn giản nhất. Ảnh internet

Khi hệ tiêu hóa có vấn đề, phân bị vón cục và khó đi ngoài, có nghĩa là bạn có thể bị táo bón và rất dễ hình thành bệnh trĩ. Nhận thấy những dấu hiệu này, bạn hãy xây dựng cho mình một thực đơn khoa học. Hãy ăn và uống sinh tố rau diếp cá hàng ngày. Việc này có lợi cho đường ruột, hỗ trợ điều trị bệnh trĩ cực kì hiệu quả.

Đây là cách chữa bệnh trĩ vô cùng đơn giản, chỉ cần kiên trì thực hiện hàng ngày, chắc chắn rằng bạn sẽ hạn chế được nguy cơ phát triển của bệnh, đồng thời sẽ chữa khỏi khi bệnh đang ở giai đoạn đầu.

Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá bằng cách đắp trực tiếp vào vùng hậu môn

Khi xuất hiện những búi trĩ nhỏ hoặc búi trĩ lớn (khi mắc trị nội hoặc trĩ ngoại) thì hàng ngày, bạn hãy:

Chuẩn bị:

  • 50 gr rau diếp cá.
  • 2 thìa muối.

Cách tiến hành

  • Rửa sạch rau diếp cá và để ráo nước.
  • Hòa tan 1 thìa muối với nước ấm và vệ sinh sạch sẽ vùng hậu môn.
  • Giã nhuyễn rau diếp cá và đắp trực tiếp vào vùng hậu môn có búi trĩ.
  • Dùng gạc băng lại để cố định phần rau diếp cá vừa đắp.
  • Để khoảng 30 phút, rồi rửa sạch.

Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá mang lại hiệu quả tốt cho người điều trị.
Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá mang lại hiệu quả tốt cho người điều trị. Ảnh internet

Chỉ sau 1 thời gian ngắn thực hiện, bạn sẽ thấy các búi trĩ nhỏ lại và không còn bị viêm, không còn mùi ở vùng hậu môn.

Nếu các búi trĩ bị chảy máu thì bạn hãy lấy rau diếp cá và bạch cập phơi khô, tán nhuyễn, uống khoảng 6-12 gr/ngày và chia thành nhiều lần để uống.

Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá khi búi trĩ bị sưng tấy

Nếu búi trĩ bị sưng tấy và đau nhức bạn hãy nấu 50g rau diếp cá nấu với nước sôi, sau đó để nước bớt nóng, rồi xông hơi. Tiếp theo, lấy rau diếp cá giã nhuyễn đắp vào vùng điều trị. Cách này vừa có thể diệt khuẩn, phần búi trĩ sẽ không bị hoại tử và teo dần.

Lưu ý khi dùng bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá

Khi dùng bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá bạn cần lưu ý các điều sau:

Bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá vô cùng hiệu quả đến bác sĩ cũng phải kinh ngạc - Ảnh 3
Cần bổ sung chất nhiều xơ vào các bữa ăn để hỗ trợ phòng ngừa bệnh trĩ một cách tối ưu. Ảnh internet

  • Không nên quá nóng vội, cần kiên trì thực hiện theo đúng hướng dẫn trên.
  • Chọn rau diếp cá còn tươi và xanh, cần rửa sạch sẽ, để đảm bảo quá trình chữa trị đạt được hiệu quả tốt nhất.
  • Khi áp dụng bài thuốc chữa bệnh trĩ bằng rau diếp cá thì cũng cần kết hợp xây dựng chế độ ăn uống khoa học, tránh ăn đồ cay nóng, không dùng chất kích thích, gây nghiện. Cần bổ sung chất nhiều xơ vào các bữa ăn và uống ít nhất 2 lít nước/ngày, để hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh trĩ một cách tối ưu. 

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