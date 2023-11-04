Bài kiểm tra dự đoán bạn sẽ sống được bao lâu: Đơn giản trong 2 phút, dễ dàng thực hiện tại nhà, trẻ hay già đều cần chú ý!

Đây là một bài kiểm tra cực kỳ dễ dàng có thể tiết lộ một sự thật ngạc nhiên về tuổi thọ của cuộc đời bạn. Bài kiểm tra này có thể đánh giá tuổi thọ của bạn dựa trên lựa chọn lối sống, yếu tố có thể ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ.

Bạn có tò mò muốn biết tuổi thọ của mình không?​

Các yếu tố như di truyền và bệnh tật không được tính đến trong bài kiểm tra này. Mặc dù bài kiểm tra dưới đây có thể không đưa ra dự đoán thực tế và chính xác nhưng có thể giúp bạn kiểm tra được tình hình sức khỏe của bản thân.

Trong The Today Show, một chương trình truyền hình tin tức và trò chuyện buổi sáng của Mỹ, bác sĩ Natalie Azar đã giải thích bài kiểm tra có tên “sit to stand test” (bài kiểm tra ngồi và đứng lên) hay còn gọi là bài tập đứng ngồi gọi tắt là kiểm tra SRT, có thể dự đoán nguy cơ tử vong trong tương lai gần của một người trong độ tuổi từ 51-80.

Bài kiểm tra này có thể giúp kiểm tra một số yếu tố liên quan đến tuổi thọ khác nhau chẳng hạn như tình trạng sức khỏe của tim, khả năng giữ thăng bằng, mức độ nhanh nhẹn, sức mạnh và tính linh hoạt của cơ thể và đôi chân.

Ảnh minh họa: Internet

Cách thực hiện bài kiểm tra​

Để thực hiện bài kiểm tra này, bạn không cần bất kỳ thiết bị nào cả. Tất cả những gì bạn cần làm là đầu tiên đứng thẳng, sau đó chuyển sang vắt chéo chân rồi ngồi xuống - đứng lên. Nguyên tắc ở đây là chỉ dùng chân và cơ bụng để lên xuống.

Bạn bắt đầu bài thi với số điểm là 10 và bị trừ 1 điểm nếu sử dụng bất kỳ bộ phận trên cơ thể nào dưới đây để đứng dậy, bao gồm: tay, đầu gối, cánh tay, đùi hoặc đặt đặt tay lên đầu gối hay đùi để đứng dậy.

Nghiên cứu đằng sau tính hiệu quả của bài kiểm tra SRT​

Một nghiên cứu năm 2012 liên quan đến bài kiểm tra SRT có sự tham gia của 2.002 người tham gia, trong đó 68% là nam giới. Những phát hiện của nghiên cứu đã được công bố bởi Hiệp hội Tim mạch Châu Âu. Những người tham gia thực hiện bài kiểm tra SRT và được các nhà nghiên cứu theo dõi trong những năm tiếp theo.

Ảnh minh họa: Internet

​Đây là ý nghĩa của điểm số của bạn​

Theo phát hiện, những người ghi được ít điểm nhất (từ 0 đến 3 điểm) có nguy cơ tử vong cao gấp sáu lần so với những người có điểm cao nhất (từ 8 đến 10 điểm). Express UK đưa tin, gần một nửa (40%) số người trong phạm vi này đã tử vong trong vòng 11 năm thực hiện nghiên cứu.

Bài kiểm tra có thể không hoàn toàn chính xác​

PGS. TS Greg Hartley, phó giáo sư tại Đại học Miami, Mỹ chia sẻ quan điểm của mình về nghiên cứu trên Tạp chí Hiến pháp Atlanta: “Có nhiều yếu tố có liên quan đến tỷ lệ tử vong sớm chẳng hạn như khối lượng cơ bắp, hoạt động thể chất, sự suy nhược thể chất,... Tuy nhiên, các yếu tố này chỉ có mối tương quan với tỷ lệ tử vong chứ không phải là mối quan hệ nhân quả".

Do đó, bài kiểm tra này chỉ có tính tương đối.