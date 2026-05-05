Bác sĩ Việt Nam kịp thời cấp cứu hành khách liệt nửa mặt trên chuyến bay Hà Nội - Paris

Sức khỏe 05/05/2026 16:43

Đêm 4/5, trên chuyến bay VN19 hành trình từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống y tế khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Khoảng 4 giờ sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát thông báo tìm người hỗ trợ y tế cho một nam hành khách nước ngoài có biểu hiện đau tai, sau đó nhanh chóng xuất hiện liệt nửa mặt trái, khó nói.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đêm 4/5, trên chuyến bay VN19 hành trình từ Hà Nội đi Paris (Pháp), một tình huống y tế khẩn cấp đã xảy ra khi máy bay đang ở độ cao hành trình. Khoảng 4 giờ sau khi cất cánh, phi hành đoàn phát thông báo tìm người hỗ trợ y tế cho một nam hành khách nước ngoài có biểu hiện đau tai, sau đó nhanh chóng xuất hiện liệt nửa mặt trái, khó nói.

Sự lo lắng bao trùm toàn bộ hành khách, người thân và phi hành đoàn, bởi giữa không trung, mọi quyết định đều có thể ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người bệnh, thậm chí khiến máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp.

Trước tình huống có thể buộc máy bay phải chuyển hướng hạ cánh khẩn cấp, Giáo sư, bác sĩ Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) có mặt trên chuyến bay đã lập tức tiếp cận, thăm khám cho bệnh nhân.

Bác sĩ Việt Nam kịp thời cấp cứu hành khách liệt nửa mặt trên chuyến bay Hà Nội - Paris - Ảnh 1
GS.TS Mai Duy Tôn (mặc áo ghi, đứng giữa) chụp ảnh cùng phi hành đoàn - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, qua đánh giá lâm sàng, bác sĩ nhận định đây là trường hợp liệt dây thần kinh số VII ngoại biên, không phải đột quỵ cấp tính. Từ chẩn đoán này, bác sĩ đã xử trí tại chỗ bằng thuốc corticoid mang theo, đồng thời tư vấn phi hành đoàn tiếp tục hành trình, không cần hạ cánh khẩn cấp. Thuốc corticoid được chính bác sĩ Tôn mang theo cho bệnh nhân dùng ngay tại chỗ.

Sau khi được can thiệp kịp thời, tình trạng bệnh nhân dần ổn định. Trước khi máy bay hạ cánh xuống sân bay Charles de Gaulle (Pháp), các chỉ số của hành khách đều an toàn.

Ngay sau khi nhận được báo cáo từ Pháp, Phó Giáo sư, bác sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã bày tỏ sự xúc động và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Giáo sư, bác sĩ Mai Duy Tôn.

Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ: “Hành động này không chỉ khẳng định trình độ chuyên môn của đội ngũ trí thức Bệnh viện Bạch Mai mà còn là biểu tượng sinh động của tinh thần Vì sức khỏe nhân dân”.

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