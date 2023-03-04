Bé gái Đ.N.M.C. (9 tuổi, sống tại TP Bắc Giang) nhập viện hôm 26/2 trong tình trạng hốt hoảng, sợ hãi, bỏng ở mặt và cổ. Một phần bàn tay phải, khuôn mặt của bệnh nhi ửng đỏ, tóc bị khét, lông mi bị cháy.

Thông tin từ Zing ngày 4/3, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang cho biết đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị thành công cho bé gái bị bỏng do bóng bay bơm khí hydro phát nổ.

Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhi bỏng cấp độ II tại mặt, cổ và chỉ định thay băng hàng ngày, sử dụng kháng sinh kèm giảm đau. Mất 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng bé dần ổn định, vết thương khô và được bác sĩ cho xuất viện.

Theo bệnh viện, bệnh nhi được người thân mua cho bóng bay có bơm khí hydro tại cổng trường. Trong lúc đang chơi, quả bóng đột nhiên phát nổ khiến bé C. bị thương. Ngay sau đó, bé được mẹ đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Thạc sĩ, bác sĩ Dương Trung Hiếu, khoa Ngoại lồng ngực, người điều trị trực tiếp cho bé, chia sẻ: "Trường hợp của bé C. rất may mắn vì khi bóng phát nổ cháu nhắm mắt. Vết thương trợt đỏ xung quanh mắt nhưng chưa ảnh hưởng đến thị giác. Tuy nhiên, tai nạn xảy ra khiến cháu rất hoảng sợ, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý".

Bệnh nhân điều trị bỏng. Ảnh: Zing

Trước đó, theo VnExpress, bé gái 4 tuổi cầm quả bóng bay chứa khí hydro, không may bóng phát nổ khiến bàn tay bỏng nặng.

Ban đầu người nhà đắp thuốc nam vào vết thương cho bé, không rõ nguồn gốc. Vài ngày sau vết bỏng lan rộng, loét, đau đớn, bé được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ngày 2/1, bác sĩ Phạm Văn Đại, Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Sản - Nhi Bắc Giang, cho biết trẻ bị bỏng độ ba, vết thương ở mu bàn tay phải nhiễm trùng. Các bác sĩ đã vệ sinh vết thương, sát khuẩn, phẫu thuật ghép da nhân tạo tại vị trí bị bỏng cho bệnh nhi.

Thông thường, người trưởng thành bị bỏng ở tay thì mất khoảng hai đến ba tuần sẽ bình phục. Tuy nhiên, với trẻ nhỏ, vết thương rộng cộng với đắp thuốc nam trước đó gây nhiễm trùng khiến việc điều trị mất nhiều thời gian, để lại sẹo.

Tình trạng nhiễm trùng ổn định, vùng tổn thương do bỏng thu hẹp, bé được tiếp tục theo dõi tại viện. "Nếu vết thương lành, không chảy dịch, nhiễm trùng, bé không cần phải ghép da nữa", bác sĩ nói.

Bác sĩ cho biết loại bóng bay bơm khí hydro rất nguy hiểm nhưng nhiều người chủ quan khi sử dụng. Khí hydro có cấu trúc phân tử rất bé, dễ dàng thẩm thấu cực nhanh qua màng bóng bay, chỉ cần tiếp xúc với bóng đèn hay gặp không khí nóng hoặc ra ngoài trời nắng là có đủ điều kiện kích hoạt phản ứng, bóng có thể nổ tung. Khí hydro bị nén trong bóng bay sẽ phát nổ rất mạnh, nguy cơ gây bỏng mặt, mù mắt, bỏng tay cho người cầm.

Bác sĩ khuyến cáo khi trẻ bị chấn thương, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến viện khám, tuyệt đối không đắp thuốc, chữa mẹo tại nhà. Nếu bị bỏng do khí hydro, cần làm mát vết thương bằng nước máy trong 15-20 phút để giúp giảm đau và giảm thương tổn, sau đó đến viện càng sớm càng tốt để được điều trị đúng cách.