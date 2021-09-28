Apple nghiên cứu công nghệ chẩn đoán bệnh tâm thần từ dữ liệu iPhone, Apple Watch trong tương lai

Sức khỏe 28/09/2021 06:18

Apple đang nghiên cứu để giúp chẩn đoán và phát hiện các vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo lắng và suy giảm nhận thức bằng cách sử dụng iPhone.

Theo báo cáo cáo đầu tiên của Tạp chí Phố Wall, Apple đang nghiên cứu sử dụng dữ liệu cảm biến bao gồm tính di động, hoạt động, kiểu ngủ..., sử dụng các thuật toán để phát hiện những thay đổi có thể chỉ ra các tình trạng như bệnh trầm cảm.

Bên cạnh đó, các loại thu thập dữ liệu khác bao gồm phân tích biểu hiện trên khuôn mặt và các kiểu hô hấp và tim. Tất cả quá trình xử lý sẽ diễn ra trên thiết bị và không có dữ liệu nào được gửi đến máy chủ của Apple để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng.

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 Tất cả quá trình xử lý sẽ diễn ra trên thiết bị và bảo mật để đảm bảo quyền riêng tư của người dùng - Ảnh: Apple

Nhà sản xuất iPhone được cho là đang thực hiện các dự án nghiên cứu tại Đại học California, Los Angeles, với dữ liệu được lấy từ 3.000 tình nguyện viên sử dụng Apple Watch và iPhone. Mục đích của dự án là nghiên cứu về căng thẳng, lo lắng và trầm cảm của người tham gia. Trước đó, giai đoạn thử nghiệm của nó đã được bắt đầu vào năm 2020 nhằm ghi lại các dữ liệu từ 150 người tham gia.

Theo báo cáo, các nhà nghiên cứu sẽ so sánh dữ liệu thu được từ cảm biến iPhone và Apple Watch với những người tham gia bảng câu hỏi điền vào cảm nhận của họ. Họ cũng được cho là đang đo mức độ hormone cortisol để đánh giá tính căng thẳng của người tham gia.

Nghiên cứu suy giảm nhận thức

Công ty kết hợp cùng hãng dược phẩm Biogen cho biết vào tháng 1/2021 rằng họ đang thực hiện một nghiên cứu kéo dài 2 năm để theo dõi chức năng nhận thức và phát hiện chứng suy giảm nhận thức nhẹ, có khả năng phát triển thành bệnh Alzheimer. Quá trình thử nghiệm theo dõi khoảng 20.000 người tham gia, với khoảng một nửa trong số họ có nguy cơ cao bị suy giảm nhận thức.

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Timothy Donald Cook hiện là giám đốc điều hành của Apple - Ảnh: Reuters

Nếu mọi việc suôn sẻ, Apple có thể sử dụng nó để tạo ra một tính năng cảnh báo người dùng nếu họ nhận thấy các dấu hiệu của tình trạng sức khỏe tâm thần của mình. IPhone có thể thông báo cho người dùng để tìm kiếm sự chăm sóc và phát hiện sớm cũng có thể giúp mọi người cải thiện chất lượng cuộc sống của họ kịp thời.

Apple và các đối tác của họ đang trong giai đoạn đầu của công việc này, vì vậy có thể sẽ phải mất ít nhất một vài năm nữa trước khi công ty bổ sung các tính năng theo dõi sức khỏe tâm thần cho iPhone.

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