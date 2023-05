An Viên mở rộng quy mô và hướng tới mục tiêu vươn tầm Quốc tế

Hiện tại, An Viên đã không ngừng phát triển lớn mạnh, gặt hái được những thành công nhất định, là đơn vị top 1 trong điều trị suy giãn tĩnh mạch trên cả nước.

An Viên chính thức khai trương cơ sở tại Tp.HCM

Từ những ngày đầu thành lập, An Viên đã mang trong mình sứ mệnh trở thành một trong những địa chỉ khám chữa bệnh tin cậy hàng đầu cả nước trong lĩnh vực suy giãn tĩnh mạch. Để làm được việc này, An Viên đã không ngừng đầu tư vào hệ thống thiết bị y tế hiện đại kết hợp cùng đội ngũ bác sĩ có chuyên môn cao đến từ trong và ngoài nước.

Với mục tiêu tiếp nối thành công đó, ngày 20/11/2022, Chuyên khoa tĩnh mạch An Viên đã chính thức mở rộng quy mô hoạt động trên cả nước và diễn ra sự kiện khai trương cơ sở thứ 2 tại 765 Lê Hồng Phong - Quận 10 - Tp HCM. Đây chính là cột mốc quan trọng đánh dấu bước ngoặt thành công - Nhất quán với định hướng của nhà sáng lập từ những ngày đầu xây dựng nên An Viên.

Điều khác biệt của An Viên so với bất kể một đơn vị y tế nào hiện nay đó là không chỉ đặt quyền lợi của người bệnh nhân lên hàng đầu mà An Viên mà còn luôn mang đến một trải nghiệm tốt nhất về chất lượng dịch vụ .

Phần quà đặc biệt gửi tới khách hàng trong buổi lễ khai trương

Sứ mệnh với người bệnh

Lợi ích và sức khỏe của người bệnh chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt động mà An Viên hướng tới. Vì vậy An Viên luôn sẵn sàng lắng nghe, thấu hiểu khách hàng trong từng lời nói và hành động. Hay nói cách khác, sức khoẻ và sự hài lòng của người bệnh chính là thước đo thành công của An Viên.

Sứ mệnh với đội ngũ nhân viên

An Viên luôn tâm niệm mỗi con người đóng vai trò như một dòng máu huyết mạch góp phần nuôi dưỡng phát triển cho cả một thương hiệu. Vì vậy, Chuyên khoa tĩnh mạch An Viên không ngừng xây dựng một môi trường làm việc văn hoá, chuyên nghiệp, giàu tính nhân văn. An Viên sẵn sàng tạo cơ hội tốt nhất cho các y bác sĩ, y tá… được nâng cao trình độ và phát triển kỹ năng chuyên môn.

Sứ mệnh với ngành y tế

An Viên là một trong số rất ít địa chỉ y tế tư nhân có đầy đủ giấy phép hoạt động và tuân thủ nghiêm túc các quy định của Ngành. Trong quá trình hoạt động, An Viên cam kết áp dụng đúng nguyên tắc, tiêu chuẩn của Bộ Y tế đảm bảo an toàn cho người bệnh.

Tất cả những điều này đã giúp An Viên có một chỗ đứng vững chắc trong “bản đồ y tế” của nước nhà và thu hút được sự quan tâm, tin tưởng của đông đảo bệnh nhân hiện nay. Ngoài ra, người đại diện An Viên cũng nêu ra những thách thức khi xây dựng và phát triển An Viên. Trong đó vấn đề cân đối để hài hòa nguồn kinh phí cho người dân, đây cũng chính là sứ mệnh và mục tiêu lớn nhất của An Viên. Làm sao để ngay cả những người có thu nhập trung bình cũng được hưởng dịch vụ y tế tốt nhất với mức chi phí hợp lý.

An Viên được đông đảo khách hàng tin tưởng và lựa chọn

An Viên hướng tới mục tiêu vươn tầm Quốc tế

An Viên hướng tới mục tiêu nâng tầm giá trị thương hiệu từ những giá trị cốt lõi.

Bàn về giá trị cốt lõi của An Viên, giá trị “Tâm” luôn được An Viên đưa lên hàng đầu, tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về đạo đức nghề nghiệp. Coi bệnh nhân như người nhà, làm việc hết lòng, từ tâm trong sáng, chăm sóc tận tình, giúp khách hàng an tâm chữa bệnh. Bên cạnh đó, An Viên còn liên tục ứng dụng các công nghệ y tế hiện đại trong kỷ nguyên mới để đem đến kết quả điều trị suy giãn tĩnh mạch có hiệu quả cao nhất. Với sự kết hợp giữa các công nghệ hiện đại và đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng đầu đã đem đến cho khách hàng chất lượng dịch vụ điều trị suy giãn tĩnh mạch tốt nhất.

Thăm khám, chăm sóc bệnh nhân tận tình, chu đáo

Với quy mô ngày càng mở rộng và sự đầu tư mạnh mẽ về chất lượng dịch vụ phòng khám như là một chân lý khẳng định sự phát triển cực kỳ bền vững tại An Viên. Đây cũng chính là một minh chứng cho hướng đi đúng đắn của An Viên. Sắp tới đây, An viên sẽ tiếp tục mở rộng thêm các chuỗi địa chỉ chuyên khoa điều trị suy giãn tĩnh mạch trên toàn quốc tại Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Vinh,…Nhằm đưa cơ hội điều trị chất lượng cao được đến gần hơn với người dân khắp trên cả nước.

An Viên tin rằng trong thời gian sắp tới, đây không chỉ trở thành điểm đến tin cậy của hàng nghìn bệnh nhân cần điều trị suy giãn tĩnh mạch trên mọi miền đất nước mà còn là nơi quy tụ vàng của các gương mặt là “cây đa cây đề” trong ngành Y tế Việt Nam - Đại diện An Viên chia sẻ.

Cam kết chất lượng với phiếu bảo hành trọn đời

Trong tương lai, An Viên sẽ luôn phát huy thế mạnh, trở thành chuyên khoa tĩnh mạch hàng đầu với chất lượng dịch vụ sánh vai với các nước bạn bè quốc tế, nhằm mang đến sự trải nghiệm tuyệt vời nhất cho quý khách hàng.