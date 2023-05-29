Ăn trứng cá sấu hỏa tiễn, 6 người phải nhập viện cấp cứu

Sau 3-4 giờ ăn cá hấp và trứng cá sấu hỏa tiễn nấu mẻ, 6 người đàn ông đau bụng, nôn, tiêu chảy, nhập viện cấp cứu.

Theo thông tin từ Zing News, TS.BS Hoàng Công Tình, Trưởng khoa Hồi sức tích cực 1, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình, cho biết đã tiếp nhận 6 người bị ngộ độc sau khi ăn trứng cá sấu hỏa tiễn. Trước đó, trưa 27/5, các bệnh nhân chế biến cá sấu hỏa tiễn (cá cảnh) nặng khoảng 10 kg làm thức ăn. Thân cá được được chế biến làm món cá hấp, trứng cá được dùng để nấu với mẻ. Sau đó, cả gia đình và một số người quen cùng ăn.

Con cá sấu hỏa tiễn trước khi được gia đình chế biến - Ảnh: Zing News Những người ăn món cá hấp không có biểu hiện bất thường về sức khỏe. Tuy nhiên, 6 người nam giới ngồi cùng mâm, vừa ăn cá hấp và trứng cá nấu mẻ xuất hiện triệu chứng bất thường sau 3-4 giờ ăn. Các bệnh nhân đều có triệu chứng nôn, đau bụng dữ dội và đi ngoài nhiều lần, người mệt lả. Sau khi nhập trung tâm y tế huyện sơ cứu ban đầu, các bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.

Các xét nghiệm ban đầu có tình trạng toan chuyển hóa máu và rối loạn nước - điện giải. 6 bệnh nhân này nhanh chóng được thầy thuốc của nhiều chuyên khoa trong bệnh viện điều trị và chăm sóc tích cực. 6 bệnh nhân tiếp tục được điều trị và theo dõi sức khỏe - Ảnh: Zing News Dẫn nguồn tin từ VNExpress, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc sau ăn cá sấu hỏa tiễn, điều trị thải độc, truyền dịch, bù nước và điện giải. Sau hai ngày, các bệnh nhân qua cơn nguy kịch, tiếp tục theo dõi tại Khoa hồi sức để phòng ngừa biến chứng. Cá sấu hỏa tiễn (cá hỏa tiễn) tên khoa học là Lepisosteus osseus, loài cá nước ngọt có nguồn gốc châu Mỹ. Một số gia đình nuôi cá sấu hỏa tiễn để làm cảnh. Theo bác sĩ, thịt cá sấu hỏa tiễn không có độc, mà chất độc có trong trứng và phần thịt quanh trứng. Độc này tác dụng lên hệ tiêu hóa gây buồn nôn, nôn, đau bụng, tiêu chảy; ảnh hưởng hệ thần kinh gây đau đầu, vã mồ hôi, chóng mặt, ù tai, co giật. Người trúng độc còn bị loạn nhịp tim, tụt huyết áp. Bác sĩ khuyến cáo không ăn trứng cá sấu hỏa tiễn và các bộ phận xung quanh trứng của nó để tránh ngộ độc.

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