Ăn sâu ban miêu, 3 người suy đa tạng, 1 người nguy kịch phải thở máy

Sức khỏe 30/05/2023 21:18

3 bệnh nhân sau khi ăn sâu ban miêu thì xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn và nôn ra máu, khó thở, phồng rộp niêm mạc vùng lưỡi.

Theo thông tin từ Báo Người Lao Động, ngày 30/5, bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm chống độc (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết tại đây đang điều trị 3 nam bệnh nhân ngộ độc sâu ban miêu đen.

Trước đó, ngày 26/5, những người này có ăn món sâu ban miêu chiên. Khoảng 20 phút sau ăn, cả 3 người xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn và nôn ra máu, khó thở, phồng rộp niêm mạc vùng lưỡi...

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Sâu ban miêu do người nhà bệnh nhân mang đến bệnh viện - Ảnh: Báo Người Lao Động

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn với chẩn đoán ngộ độc do ăn sâu ban miêu, suy đa tạng. Sau đó các bệnh nhân được chuyển tiếp đến Trung tâm Chống độc (Bệnh viện Bạch Mai).

Dẫn tin từ Vietnamnet, theo bác sĩ Nguyên, bệnh nhân K. khi được chuyển tới có các triệu chứng về tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, đau rát họng - miệng, suy thận, tiểu ra máu, tổn thương nhiều tạng. Hiện anh K. được điều trị hồi sức tích cực, lọc máu và phải thở máy. Hai bệnh nhân khác ăn ít hơn, tình trạng đang ổn định và dần phục hồi.

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Một bệnh nhân tiên lượng nặng, phải thở máy - Ảnh: Vietnamnet

Sâu ban miêu có thân màu đen hoặc các điểm màu vàng, đỏ nhạt với dải ngang màu đen. Trung tâm Chống độc từng tiếp nhận nhiều bệnh nhân ngộ độc, nguy kịch do ăn sâu ban miêu. Ngoài ra, một số trường hợp còn nhầm sâu ban miêu với bọ xít, dẫn đến tình trạng ngộ độc.

Độc tố của sâu ban miêu là cantharidin hủy hoại protein. Chỉ cần 1mg cantharidin vào cơ thể đủ để gây ngộ độc, 10mg sẽ khiến nạn nhân tử vong. 

Hiện nay, y khoa thế giới chưa có phác đồ điều trị hiệu quả cho trường hợp ngộ độc sâu ban miêu. Quá trình điều trị thực tế tùy thuộc vào cơ sở vật chất hiện có cũng như khả năng hồi sức của bệnh viện và tình trạng sức khỏe bệnh nhân. Chi phí điều trị rất tốn kém. 

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Từ khóa:   Ngộ độc Sâu ban miêu Sức khoẻ

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